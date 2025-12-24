Sokan megdöbbentek, hogy ez a milliárdos sztárfutballista hol tölti a karácsonyt

A Manchester City játékosa, Phil Foden kihasználta azt a négy napot, amikor egyáltalán nem kell futballoznia. Pep Guardiola edző ennyi szabadságot engedélyezett a játékosoknak. Az edző azt is elmondta, hogy ebben a négy napban senki se foglalkozzon a labdarúgással, legyen mindenki a családjával.

Phil Foden meglepő választása

Phil Foden nem volt rest, azonnal repülőre ült és Finnországba utazott. Családjával együtt Rovaniemibe érkezett meg, mert szerette volna megnézni a téli mesevilágot és a Mikulást is, amely a finn városban székel.

A fényképek tanulsága szerint a Foden család az északi fény csodáiban is tudott gyönyörködni.

Nem Foden az első olyan futballista , aki kihasználva a karácsonyi szünetet, Lappföldre utazik. Korábban Cristiano Ronaldo is ellátogatott Rovaniemibe, óriási felzúdulást okozva ezzel. A finnek nem annyira boldogok attól, hogy a világ leghíresebb focistái közül egyre többen utaznak el Lappföldre. Ezek a sportolók a közösségi médiumokban óriási követőtáborral rendelkeznek. Egy-egy ilyen fotó pedig azt eredményezi, hogy tömegek indulnak el a messzi északra, mert utánozni szeretnék a kedvenceiket.