Szijjártó Péter: Brüsszel diktátumot erőltetne Magyarországra, ez drámai áremelkedést hozhat

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelből tett bejelentést. A tárcavezető úgy fogalmazott: – Az EU székházában Magyarország energiabiztonságának és a rezsicsökkentésnek a kinyírásán dolgoznak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormánypártok országjárása keretében rendezett pódiumbeszélgetést megelőző sajtótájékoztatóján Székesfehérváron, a MET Arénában 2025. november 19-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Brüsszelben, az Európai Unió székházában történnek olyan események, amelyek drámai hatással lehetnek Magyarországra. Erről beszélt Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett:

Néhány hónappal ezelőtt az Európai Unió egy jogszabálytervezetet készített, amelynek célja az Oroszországból származó energiahordozók kitiltása Európából. Ez az Oroszországból származó földgázra és kőolajra vonatkozik, ezeket Brüsszel ki akarja tiltani Európából.

Az elmúlt hetekben egy úgynevezett háromoldalú, hát ez nem párbeszéd, mert ugye nem ketten vannak benne. Háromoldalú egyeztetés zajlott az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament között.

Ennek az egyeztetéssorozatnak a végeredményeként politikai megállapodásra jutott ez a három brüsszeli intézmény arról a jogszabálytervezetről, amely kitiltja az orosz kőolajat és az orosz földgázt Európából.

A megkötött politikai megállapodás értelmében 2027 szeptemberétől ki akarják tiltani a csővezetéken szállított orosz földgázt Európából, és az Európai Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy 2027 végétől szintén ki akarják tiltani az orosz kőolajat.

Ennek a brüsszeli diktátumnak az elfogadása és végrehajtása, teljesítése Magyarország részéről lehetetlen. A helyzet az, hogy Brüsszelnek ez a diktátuma aláássa Magyarország energiabiztonságát, ugyanis az Oroszországból származó energiahordozók nélkül fizikailag a maradék infrastruktúrára építve Magyarországot biztonságosan ellátni elegendő kőolajjal és földgázzal nem lehet. És nem politikailag nem lehet, hanem fizikailag nem lehet

– mondta Szijjártó Péter.

A külügyminiszter szerint ennek a diktátumnak az elfogadása azt eredményezné, hogy bizonyos piaci szereplőket és országokat Magyarországgal szemben monopolhelyzetbe hoznák. Ez azt jelentené, hogy drámai áremelkedés következne be az energiahordozók tekintetében, drámai mértékben nőne meg a magyar családok energiaköltsége.

Ez a brüsszeli diktátum azt jelentené, hogy annak elfogadása után, annak életbe lépése után a háromszorosára nőne minimum a magyar családok energiaszámlája, minimum háromszorosára

– húzta alá a tárcavezető.