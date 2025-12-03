Rendkívüli

Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

Szijjártó PéterNATOkülügyminiszter

Szijjártó Péter: Brüsszel diktátumot erőltetne Magyarországra, ez drámai áremelkedést hozhat

Zajlik a NATO külügyminiszteri tanácsának ülése Brüsszelben. Néhány kilométerrel odébb, az EU székházában Magyarország energiabiztonságának és a rezsicsökkentésnek a kinyírásán dolgoznak. Erről számolt be Szijjártó Péter. A külügyminiszter hozzátette: – Brüsszelnek az a diktátuma, amely ki akarja tiltani az Oroszországból származó kőolajat és földgázt Európából, veszélyes Magyarország számára, ennek a teljesítése fizikailag lehetetlen, drámai áremelkedésekhez vezethet, ezért mi harcolunk ellene, meg fogjuk védeni a magyar embereket, és az ehhez szükséges jogi eljárást el is indítjuk.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 12:02
Szijjártó Péter külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter külügyminiszter (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelből tett bejelentést. A tárcavezető úgy fogalmazott: – Az EU székházában Magyarország energiabiztonságának és a rezsicsökkentésnek a kinyírásán dolgoznak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormánypártok országjárása keretében rendezett pódiumbeszélgetést megelőző sajtótájékoztatóján Székesfehérváron, a MET Arénában 2025. november 19-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormánypártok országjárása keretében rendezett pódiumbeszélgetést megelőző sajtótájékoztatóján Székesfehérváron, a MET Arénában 2025. november 19-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Brüsszelben, az Európai Unió székházában történnek olyan események, amelyek drámai hatással lehetnek Magyarországra. Erről beszélt Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett: 

Néhány hónappal ezelőtt az Európai Unió egy jogszabálytervezetet készített, amelynek célja az Oroszországból származó energiahordozók kitiltása Európából. Ez az Oroszországból származó földgázra és kőolajra vonatkozik, ezeket Brüsszel ki akarja tiltani Európából.

Az elmúlt hetekben egy úgynevezett háromoldalú, hát ez nem párbeszéd, mert ugye nem ketten vannak benne. Háromoldalú egyeztetés zajlott az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament között.

Ennek az egyeztetéssorozatnak a végeredményeként politikai megállapodásra jutott ez a három brüsszeli intézmény arról a jogszabálytervezetről, amely kitiltja az orosz kőolajat és az orosz földgázt Európából. 

A megkötött politikai megállapodás értelmében 2027 szeptemberétől ki akarják tiltani a csővezetéken szállított orosz földgázt Európából, és az Európai Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy 2027 végétől szintén ki akarják tiltani az orosz kőolajat.

Ennek a brüsszeli diktátumnak az elfogadása és végrehajtása, teljesítése Magyarország részéről lehetetlen. A helyzet az, hogy Brüsszelnek ez a diktátuma aláássa Magyarország energiabiztonságát, ugyanis az Oroszországból származó energiahordozók nélkül fizikailag a maradék infrastruktúrára építve Magyarországot biztonságosan ellátni elegendő kőolajjal és földgázzal nem lehet. És nem politikailag nem lehet, hanem fizikailag nem lehet

– mondta Szijjártó Péter.

A külügyminiszter szerint ennek a diktátumnak az elfogadása azt eredményezné, hogy bizonyos piaci szereplőket és országokat Magyarországgal szemben monopolhelyzetbe hoznák. Ez azt jelentené, hogy drámai áremelkedés következne be az energiahordozók tekintetében, drámai mértékben nőne meg a magyar családok energiaköltsége.

Ez a brüsszeli diktátum azt jelentené, hogy annak elfogadása után, annak életbe lépése után a háromszorosára nőne minimum a magyar családok energiaszámlája, minimum háromszorosára

 – húzta alá a tárcavezető.

Brüsszel szembemegy a magyar érdekekkel

Azért tárgyalt a miniszterelnök az elmúlt három hétben Washingtonban az amerikai elnökkel és Moszkvában az orosz elnökkel, hogy az amerikai szankciók alól mentességet kapjunk, az oroszok pedig szállítsanak. Mindkét helyen a miniszterelnök megállapodást kötött, ez garantálja Magyarország energiabiztonságát és a rezsicsökkentés megvédését most. 

De pontosan tudtuk, hogy a washingtoni és a moszkvai megállapodások mellett harcolnunk kell Brüsszelben is. És ez a harc most élesedik. Brüsszel a végső elhatározás fázisában van, hogy kinyírja Magyarország energiabiztonságát, kinyírja a rezsicsökkentést, kiszolgáltatott helyzetbe hozza Magyarországot, aminek nyomán az energiaárak háromszorosára fognak növekedni minimum a magyar családok számára. Ez ellen mi harcolunk, és ez a harc most válik igazán élessé

 – jelentette ki Szijjártó Péter. 

Ez a diktátuma Brüsszelnek egy politikai alapon meghozott döntés. Semmi köze a valósághoz. Ez egy politikai, ideológiai alapon meghozott döntés. Ettől a politikai alapon meghozott döntéstől meg kell védeni Magyarországot, meg kell védeni a magyar gazdaságot, és meg kell védeni a magyar családokat és Magyarország nemzeti kormánya meg is fogja védeni a magyar családokat Brüsszel áremelési diktátumától – közölte.

Ezért a következőt fogjuk tenni. Amint végleges formájában ezt a diktátumot Brüsszelben megszavazzák, akkor azt azonnal meg fogjuk támadni az Európai Bíróságon.

– hangsúlyozta Szijjártó Péter. Hozzátette: Azonnal megindítjuk a jogi eljárást, ennek a diktátumnak az Európai Bíróságon történő megtámadásához szükséges jogi munkát megkezdtük, az folyamatban van. Meg fogjuk támadni ezt a brüsszeli diktátumot három ok miatt, egyrészt az teljesen ellentétes az Európai Unió alapszerződésével, amely kimondja, hogy az energiapolitika teljes egészében nemzeti hatáskör, Brüsszel ezzel a diktátummal önmaga sérti meg súlyosan az Európai Unió alapszerződését. Megtámadjuk a bíróságon ezt a diktátumot azért, mert ez egy jogi csalás. Csalás, mert egy szankciós intézkedést hoz, kereskedelempolitikai köntösbe bújtatva ennek miért van jelentősége, mert a szankciók elfogadásához egyhangúság kell, és így azt kikerülik, és úgynevezett minősített többséggel, csalással átnyomják ezt a diktátumot. Ez a második oka a jogi eljárásunknak, jogi támadásunknak.

A harmadik pedig az, hogy az Európai Bizottság a saját hatásvizsgálatával szemben akarja átnyomni ezt a diktátumot, mert még a brüsszeli hatásvizsgálat is világosan rámutat ennek a diktátumnak az első veszélyeire Közép-Európában. A jogi munka tehát folyamatosan zajlik, amint a végső formában ez elfogadásra kerül Brüsszelben, azonnal megtámadjuk ezt a diktátumot az Európai Bíróságon. Nem vagyunk egyedül, ugyanis a szlovákok számára is ez a diktátum egy elementáris veszélyt jelent, egy támadás az ő energiabiztonságukkal és gazdaságukkal szemben is, ezért ma erről a kérdésről konzultáltunk a szlovák külügyminiszterrel, aki elmondta, hogy az ő esetükben is a kormány úgy döntött, hogy jogi úton folytatják a diktátum elleni küzdelmet, ezért abban maradtunk, hogy összehangoljuk a folyamatban lévő jogi munkát, és együttes erővel lépünk fel ebben az európai bírósági eljárásban.

Ami az orosz energiahordozók Európából való kitiltását illeti. Mi semmilyen vészhelyzeti vagy veszélyhelyzeti mechanizmusban nem bízunk, mert azt az Európai Bizottság határozhatja meg, hogy az mikor lépett életbe vagy mikor sem – válaszolt az újságírói kérdésre a miniszter.

És az Európai Bizottságról világosan kiderült, hogy magas lóról tesznek arra, hogy Közép-Európában az energiaellátás biztonsága hogyan alakul a politikai, ideológiai döntéseik nyomán.

– hangsúlyozta a tárcavezető. 

Szijjártó Péter: Óriási a tétje a választásoknak

Ami a végrehajtást illeti, 2027 végén kellene kezdeni magát a végrehajtást, úgyhogy addig bőven fel fogjuk tárni azokat a lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik számunkra azt, hogy megvédjük a magyar embereket a drámai áremelkedéstől, minden létező lehetőséget ki fogunk használni, ebben önök egészen biztosak lehetnek – tette hozzá. 

Ennek persze egy előfeltétele van, hogy nemzeti kormánya legyen a jövőben is Magyarországnak, mert hogyha egy brüsszelita pártkormány kerül hivatalba Budapesten, akkor ők nagy lelkesedéssel fogják végrehajtani ezt a brüsszeli diktátumot is, és akkor az egy háromszoros áremelkedést fog jelenteni azonnal, tehát a jövő évi parlamenti választások tétje most egyértelműen megemelkedett.

– mutatott rá Szijjártó Péter.

Korrupció Brüsszelben és Kijevben

Kiemelte: Ami az Európai Bíróság eljárását illeti, hát szerintem szégyen lenne, hogyha azt két év alatt nem sikerülne végigvinni az európai bíróknak, akkor kérdezem én, mire kapnak euró ezreket vagy tízezreket fizetésként, hogyha két év kevés nekik egy ilyen egyértelmű helyzet elbírálására. Az, hogy Brüsszelben most éppen a magyar vétót megkerülő gondolkodás zajlik, az nem új. Hónapok vagy évek óta zajlik gondolkodás arra nézést, hogy hogyan lehetne a vétószabályt megkerülni. Ez mindent elmond egyébként arról, hogy Brüsszel hogyan tekinti magára nézve és kötelezőnek a demokratikus szabályokat, tehát miközben Magyarországon minden létező rendeletet meg jogszabályt nagyítóval néznek végig, hogy az jogállamisági szempontból hogy néz ki, addig itt Brüsszelben nemcsak a lóláb lóg ki, hanem az egész istálló, amikor a magyar vétó megkerülését akarják elérni teljes mértékben ellentétesen az Európai Unió működéséről szóló szerződésekkel. És hát itt van ez az újabb brüsszeli korrupciós eset – mondta.

Nekem már a múltkori külügyminiszteri tanácsülésen is furcsa volt, hogy az Ukrajnában zajló hatalmas korrupciós botrányt senki meg nem említi. Senki nem kért elszámolást az ukránoktól a több száz milliárd eurónyi európai uniós támogatásról azok után, hogy kiderült, hogy a legmagasabb állami szinten szervezett korrupció zajlik Ukrajnában, egy háborús maffia kezébe kerültek az európai adófizetők eurói. Azt hiszem, most már világos, hogy Brüsszel miért nem kéri ezt számon Kijeven. Hát azért, mert pontosan az zajlik Brüsszelben, mint ami zajlik Kijevben. Óriási korrupció zajlik itt is. Most éppen egy újabb csontváz esett ki a szekrényből, hiszen az Európai Unió korábbi főképviselőjét, a Juncker-bizottság alelnökét tartóztatták le korrupciós váddal, és ugyanúgy a Von der Leyen-bizottság korábbi külügyi főtitkárát is letartóztatták, ugyanezért az európai uniós forrásokkal való visszaélés gyanújával azok után, hogy a Von der Leyen-bizottság előző igazságügyi biztosánál pedig pénzmosás miatt tartottak házkutatást. 

– közölte Szijjártó Péter. Hozzátette: Tehát pontosan ugyanaz zajlik Brüsszelben, mint Kijevben. Óriási korrupciós botrány Kijevben, óriási korrupciós botrány Brüsszelben, és nyilvánvalóan Brüsszelből azért nem akarnak nagyon fennakadni az ukrajnai korrupciós hálózaton, mert itt Brüsszelt is egy hasonló korrupt hálózat szövi át, és ezt nem akarják nagyon kitenni a napfényre. Ez a mai napnak, vagy legalábbis ennek a hírnek a tanulsága.
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekönvédelem

Az apáé az erkölcsi győzelem!

Bayer Zsolt avatarja

Az önvédelemnél már csak egy fontosabb, szentebb és elidegeníthetetlenebb joga van az embernek: megvédeni a gyerekeit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.