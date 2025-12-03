Szijjártó Péter egy Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: Brüsszel háborúba vinné Európát, meg kell védeni a NATO négy évvel ezelőtti döntését.
Szijjártó Péter: Meg kell védeni a NATO négy évvel ezelőtti döntését
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Európa brüsszeli fele háborúba akarja vinni egész Európát.
Európa brüsszeli fele háborúba akarja vinni az egész kontinenst, és át akarják adni a múltnak azt a négy évvel ezelőtti döntést, mely szerint a NATO nem részese a háborúnak, és mindent meg kell tenni azért, hogy ne is legyen az.
– fogalmazott a tárcavezető, hozzátette:
A mai ülés tétje ennek a négy évvel ezelőtti döntésnek a megvédése.
Borítókép: Szijjáró Péter (Fotó: AFP)
