A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

Szijjártó Péter: Meg kell védeni a NATO négy évvel ezelőtti döntését

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Európa brüsszeli fele háborúba akarja vinni egész Európát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 11:50
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter egy Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: Brüsszel háborúba vinné Európát, meg kell védeni a NATO négy évvel ezelőtti döntését.

Szijjártó Péter (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség)
Szijjártó Péter. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Európa brüsszeli fele háborúba akarja vinni az egész kontinenst, és át akarják adni a múltnak azt a négy évvel ezelőtti döntést, mely szerint a NATO nem részese a háborúnak, és mindent meg kell tenni azért, hogy ne is legyen az.

– fogalmazott a tárcavezető, hozzátette:

A mai ülés tétje ennek a négy évvel ezelőtti döntésnek a megvédése.

 

Borítókép: Szijjáró Péter (Fotó: AFP)

