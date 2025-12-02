Szijjártó Péter figyelmeztet: a nyugat-európai politikusok háborúra készülnek

Szijjártó PéterbékeháborúTrumpNyugat-Európa

A nyugat-európai vezetők ma az ukrajnai háború meghosszabbításán dolgoznak, sőt egy európai–orosz háborúra készülnek, amit mindenképpen meg kell akadályozni – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Vásárosnaményban.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 02. 18:47
Szijjártó Péter az országjárásán tartott lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a brüsszeli vezetők a háború meghosszabbításán dolgoznak, sőt egy európai–orosz háborúra készülnek.

Szijjártó Péter. Fotó: AFP

Erről szól a fegyverkezés, erről szólnak a döntések, amelyek meghosszabbítják a háborút, erről szól az esztelen pénzküldés Ukrajnába, erről szólnak azon stratégiai dokumentumok, amelyek arról beszélnek, hogy 2029-re el kell érni a harcászati felkészültséget arra, hogy európai–orosz háború legyen, és 2030-ra készen kell állni arra, hogy ez fizikailag is megtörténjen. Ezt kell megakadályozni

– figyelmeztetett.

Rámutatott, hogy minél közelebb van egy ország a harcokhoz, annál súlyosabban érik már ma is a negatív hatások, így Magyarország erősen érintett a közvetlen szomszédságban, a keleti országrész pláne. Kifejtette, hogy a fegyveres konfliktus megoldása nem képzelhető el a csatatéren, kizárólag úgy, ha az egymással szemben álló felek tárgyalásba kezdenek. – És mi, magyarok, a magyar kormány a magyar emberek támogatásával a negyedik éve szorgalmazzuk, hogy legyenek végre olyan tárgyalások, amelyek elvezetnek a békéhez, legyen fegyverszünet, végre a diplomácia vegye át a fegyverek szerepét, és köttessen végre egy megállapodás, amelynek a nyomán a béke visszatérhet Közép-Európába – mondta.

Miért nem történt meg mindez? Egészen idén januárig azért nem történt meg, mert a világ első számú szuperhatalma, az Egyesült Államok mélyítette folyamatosan a konfliktust, öntötte az olajat a tűzre, és ezt önfeledten támogatták a háborús pszichózisban úszó európai politikusok is

– folytatta.

Trump amerikai elnök az idei hivatalba lépését követően nagy erővel kezdett dolgozni a béke érdekében. Fotó: AFP

Majd aláhúzta, hogy Donald Trump amerikai elnök az idei hivatalba lépését követően nagy erővel kezdett dolgozni a béke érdekében, és úgy vélekedett, hogy ez már sikerre is vezethetett volna, ha a Joe Biden vezette előző adminisztráció nem hozott volna olyan intézkedéseket, amelyek csak tovább rontották a helyzetet, illetve a nyugat-európai politikai elit nem tett volna meg mindent a béke-erőfeszítések ellen.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy ha sikerül békét teremteni, akkor az európai emberek számon fogják kérni a vezetőiket az elmúlt négy során hozott elhibázott döntéseik miatt, egyebek mellett azért, mert 2022-ben elszabotálták a rendezésről szóló megállapodást.

Ennek kapcsán pedig rámutatott, hogy ha most végre lezárul a háború, akkor rosszabb megállapodással fog lezárulni, mint három és fél évvel ezelőtt történt volna.

Csak gondoljunk bele, hogy mennyien haltak meg, hogy mennyien menekültek el, mekkora pusztítás történt, hogy mi szenvedésen ment keresztül az európai gazdaság, hogy mennyi pénzt küldött Európa Ukrajnába, hogy mennyi fegyvert küldtek oda, amivel ki tudja, mi lett

– sorolta. – És ez mind-mind nem kellett volna, hogy megtörténjen, ha 2022 március–áprilisában a nyugatiak nem beszélik le az ukránokat a békemegállapodásról – tette hozzá a miniszter. Illetve leszögezte, hogy a nyugat-európai politikusok azért érdekeltek a háború meghosszabbításában, mert addig sem kell szembenézniük a kudarcos intézkedéseik miatti felelősségre vonással.

Ezért nekünk viszont, akik a békében vagyunk érdekeltek, még hangosabban, még többet és a többi békepártival még szorosabban összefogva kell dolgoznunk

– összegzett.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

