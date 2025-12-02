Szijjártó Péter figyelmeztet: a nyugat-európai politikusok háborúra készülnek

Ennek kapcsán pedig rámutatott, hogy ha most végre lezárul a háború, akkor rosszabb megállapodással fog lezárulni, mint három és fél évvel ezelőtt történt volna.

Csak gondoljunk bele, hogy mennyien haltak meg, hogy mennyien menekültek el, mekkora pusztítás történt, hogy mi szenvedésen ment keresztül az európai gazdaság, hogy mennyi pénzt küldött Európa Ukrajnába, hogy mennyi fegyvert küldtek oda, amivel ki tudja, mi lett

– sorolta. – És ez mind-mind nem kellett volna, hogy megtörténjen, ha 2022 március–áprilisában a nyugatiak nem beszélik le az ukránokat a békemegállapodásról – tette hozzá a miniszter. Illetve leszögezte, hogy a nyugat-európai politikusok azért érdekeltek a háború meghosszabbításában, mert addig sem kell szembenézniük a kudarcos intézkedéseik miatti felelősségre vonással.

Ezért nekünk viszont, akik a békében vagyunk érdekeltek, még hangosabban, még többet és a többi békepártival még szorosabban összefogva kell dolgoznunk

– összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)