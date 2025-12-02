Szijjártó Péter figyelmeztet: a nyugat-európai politikusok háborúra készülnek

Szijjártó Péter az országjárásán tartott lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a brüsszeli vezetők a háború meghosszabbításán dolgoznak, sőt egy európai–orosz háborúra készülnek.
Erről szól a fegyverkezés, erről szólnak a döntések, amelyek meghosszabbítják a háborút, erről szól az esztelen pénzküldés Ukrajnába, erről szólnak azon stratégiai dokumentumok, amelyek arról beszélnek, hogy 2029-re el kell érni a harcászati felkészültséget arra, hogy európai–orosz háború legyen, és 2030-ra készen kell állni arra, hogy ez fizikailag is megtörténjen. Ezt kell megakadályozni
– figyelmeztetett.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!