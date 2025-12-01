Michael McGrath az EU igazságügyi biztosa a Politicónak adott interjúban kifejtette, hogy Donald Trump béketervének nem szabad olyan kompromisszumot eredményeznie, amely lehetővé teszi Oroszország számára a háborús bűnökkel kapcsolatos felelősségre vonás elkerülését. Az ír uniós biztos szerint ha a háborús cselekmények következmények nélkül maradnak, az a jövőben újabb agresszióhoz, újabb invázióhoz vezethet – Európa pedig ezt nem engedheti meg.
Brüsszel nem akar békét, nekiment Trumpnak
Az EU igazságügyi biztosa szerint Donald Trump béketerve nem eredményezhet olyan alkut, amely mentesíti Oroszországot a háborús bűnök következményei alól. A 28 pontos amerikai javaslat többek között amnesztiát és gazdasági reintegrációt is kilátásba helyez Moszkva számára, ami több háborúpárti európai fővárosban aggodalmat keltett. McGrath úgy véli, a háborús bűnök elsikálása újabb agresszióhoz vezethet, és Európa nem mondhat le az áldozatok igazságához való jogáról. A brüsszeli álláspont szerint tartós béke csak felelősségre vonással érhető el.
Az Egyesült Államok új békejavaslata egyes európai fővárosokban komoly aggodalmat váltott ki. A 28 pontból álló tervezet többek között a teljes amnesztia lehetőségét is felveti, valamint Oroszország újbóli gazdasági integrációját ígéri, sőt a G8-as körbe való visszatérés is említésre kerül benne. A Nemzetközi Büntetőbíróság korábban elfogatóparancsot is adott ki Putyin ellen, az ukrán ügyészség pedig 178 ezernél is több lehetséges háborús bűntettel összefüggő esetet vizsgál. Írtunk, korábban róla, hogy az ICC azonban korántsem olyan független, amilyennek mutatja magát. McGrath hangsúlyozta: Európa nem mondhat le az áldozatok igazságához való jogáról.
A brüsszeli álláspont világos – felelősségre vonás nélkül nincs tartós béke. A háború következményeit nem lehet eltörölni, és nem lehet egyetlen politikai alku részévé tenni.
Az Európai Unióban azonban korántsem egységes a hozzáállás Moszkvához.
Borítókép: Donald Trump és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
