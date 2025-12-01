Brüsszel nem akar békét, nekiment Trumpnak

Az Egyesült Államok új békejavaslata egyes európai fővárosokban komoly aggodalmat váltott ki. A 28 pontból álló tervezet többek között a teljes amnesztia lehetőségét is felveti, valamint Oroszország újbóli gazdasági integrációját ígéri, sőt a G8-as körbe való visszatérés is említésre kerül benne. A Nemzetközi Büntetőbíróság korábban elfogatóparancsot is adott ki Putyin ellen, az ukrán ügyészség pedig 178 ezernél is több lehetséges háborús bűntettel összefüggő esetet vizsgál. Írtunk, korábban róla, hogy az ICC azonban korántsem olyan független, amilyennek mutatja magát. McGrath hangsúlyozta: Európa nem mondhat le az áldozatok igazságához való jogáról.