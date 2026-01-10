Zelenszkij ismét Trumptól vár segítséget

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy Kijev már tárgyalásokat folytat Washingtonnal egy lehetséges szabadkereskedelmi megállapodásról, amelyet az ukrán vezetés egy átfogóbb gazdasági csomag részeként képzel el. Az elnök szerint a kezdeményezés célja nem kevesebb, mint a háború utáni gazdasági újraindítás megalapozása. Zelenszkij a Bloombergnek részletezte az elképzelést, amely szerint az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem vámmentessé válna, ám a kedvezmények csak Ukrajna bizonyos, iparosodott térségeire terjednének ki. Állítása szerint ez jelentős versenyelőnyt biztosítana Ukrajnának a régió más országaival szemben, és ösztönözhetné a külföldi befektetőket – számolt be róla az Origo.

Zelenszkij pénteken arról beszélt, hogy Kijev már tárgyalásokat folytat Washingtonnal Fotó: AFP

Zelenszkij: Kijev már tárgyalásokat folytat Washingtonnal

Az ukrán elnök hangsúlyozta: a javaslat sorsát Donald Trumppal személyesen szeretné egyeztetni. Zelenszkij szerint egy ilyen gazdasági megállapodás a katonai támogatáson túlmutató, közvetett biztonsági garanciaként is értelmezhető lenne. Az ukrán elnök mindezt azt követően mondta, hogy meghallgatta főtárgyalója, Rusztem Umerov jelentését. A védelmi miniszter pénteken telefonon egyeztetett Trump különmegbízottjaival, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel.

Zelenszkij szerint az amerikai küldöttek a közelmúltban bizonyos csatornákon kapcsolatba léptek Oroszországgal is, ugyanakkor nem erősítette meg, hogy Witkoff vagy Kushner a közeljövőben Moszkvába utazna személyes egyeztetésekre.

Kijev már átadta Washingtonnak a területi kérdésekkel kapcsolatos észrevételeit. Ezeket az amerikai fél továbbítja az orosz félnek, majd a választ Ukrajnának juttatnák vissza. Zelenszkij abban reménykedik, hogy Moszkva reagálása a húszpontos béketervre még azelőtt megérkezik, hogy Trumppal lezárnák a biztonsági garanciákról és az újjáépítésről szóló tárgyalásokat. Megjegyezte: erre akár már a hónap végéig sor kerülhet.