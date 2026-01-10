Rendkívüli

Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

ZelenszkijUkrajnaVolodimir Zelesznkijukrán béketervEgyesült Államokszabadkereskedelmi megállapodásbéketervTrump

Zelenszkij ismét Trumptól vár segítséget

Kijev szabadkereskedelmi megállapodást akar tető alá hozni Washingtonnal. Volodimir Zelenszkij szerint a háború utáni talpra állás kulcsa lehet egy ilyen megállapodás. Az ukrán elnök úgy véli, erről kizárólag közvetlen tárgyalások dönthetnek Donald Trump amerikai elnökkel.

Sebők Barbara
2026. 01. 10. 14:44
Kijev már a háború utáni alkura készül – Zelenszkij Trumphoz fordult Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy Kijev már tárgyalásokat folytat Washingtonnal egy lehetséges szabadkereskedelmi megállapodásról, amelyet az ukrán vezetés egy átfogóbb gazdasági csomag részeként képzel el. Az elnök szerint a kezdeményezés célja nem kevesebb, mint a háború utáni gazdasági újraindítás megalapozása. Zelenszkij a Bloombergnek részletezte az elképzelést, amely szerint az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem vámmentessé válna, ám a kedvezmények csak Ukrajna bizonyos, iparosodott térségeire terjednének ki. Állítása szerint ez jelentős versenyelőnyt biztosítana Ukrajnának a régió más országaival szemben, és ösztönözhetné a külföldi befektetőket – számolt be róla az Origo.

Zelenszkij pénteken arról beszélt, hogy Kijev már tárgyalásokat folytat Washingtonnal
Zelenszkij pénteken arról beszélt, hogy Kijev már tárgyalásokat folytat Washingtonnal Fotó: AFP

Zelenszkij: Kijev már tárgyalásokat folytat Washingtonnal

Az ukrán elnök hangsúlyozta: a javaslat sorsát Donald Trumppal személyesen szeretné egyeztetni. Zelenszkij szerint egy ilyen gazdasági megállapodás a katonai támogatáson túlmutató, közvetett biztonsági garanciaként is értelmezhető lenne. Az ukrán elnök mindezt azt követően mondta, hogy meghallgatta főtárgyalója, Rusztem Umerov jelentését. A védelmi miniszter pénteken telefonon egyeztetett Trump különmegbízottjaival, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel.

Zelenszkij szerint az amerikai küldöttek a közelmúltban bizonyos csatornákon kapcsolatba léptek Oroszországgal is, ugyanakkor nem erősítette meg, hogy Witkoff vagy Kushner a közeljövőben Moszkvába utazna személyes egyeztetésekre.

Kijev már átadta Washingtonnak a területi kérdésekkel kapcsolatos észrevételeit. Ezeket az amerikai fél továbbítja az orosz félnek, majd a választ Ukrajnának juttatnák vissza. Zelenszkij abban reménykedik, hogy Moszkva reagálása a húszpontos béketervre még azelőtt megérkezik, hogy Trumppal lezárnák a biztonsági garanciákról és az újjáépítésről szóló tárgyalásokat. Megjegyezte: erre akár már a hónap végéig sor kerülhet.

Az ukrán elnök szerint a Trump-pal tervezett találkozóra az Egyesült Államokban vagy a svájci Davosban kerülhet sor
Az ukrán elnök szerint a Trumppal tervezett találkozóra az Egyesült Államokban vagy a svájci Davosban kerülhet sor Fotó: AFP

Az ukrán elnök szerint a Trumppal tervezett találkozóra az Egyesült Államokban vagy a svájci Davosban kerülhet sor, a Világgazdasági Fórum idején. 

Zelenszkij újabb követelésekkel állt elő

Az ukrán elnök az egyeztetésen konkrét válaszokat vár arra, milyen kézzelfogható amerikai vállalásokkal számolhat Ukrajna egy esetleges újabb orosz katonai fellépés esetén, és azt is közölte, hogy nem elégszik meg általános ígéretekkel, valódi garanciákat szeretne látni. 

Az ukrán elnök azt is kijelentette, hogy Kijev vizsgálja a Donyec-medencei gazdasági övezet létrehozására vonatkozó amerikai javaslatot.

Zelenszkij úgy fogalmazott: 

Ukrajna vizsgálja az Egyesült Államoknak azt a javaslatát, hogy szabad gazdasági övezet hozzanak létre a Donyec-medencében a háború lezárása után.

Az államfő kifejtette, hogy a terv megvalósulása esetén egy ilyen pufferövezet – amely a csapatok visszavonása után jönne létre – olyan térség lehetne, ahol vállalkozások működnének, az emberek pedig egy különleges jogi és adózási rendszerben élnének és dolgoznának. 

A forma bonyolult, de igazságos

– tette hozzá. Szavai szerint ennek megvalósításához Oroszország részéről szimmetrikus lépésekre, valamint Ukrajnán belüli egyeztetésre van szükség. Az elnök felvetette, hogy az övezet a Donyec-medence egyes körzeteiben jöhetne létre, és olyan kompromisszumot jelenthetne, amelynek keretében mindkét fél olyan távolságra vonná vissza csapatait, amely már elegendő a „normális élethez”. Egy esetleges békemegállapodásról szólva azt mondta, hogy a harci cselekmények beszüntetésének egy másik lehetősége a felek jelenlegi állásainak megőrzése lenne, azaz a megoldatlan kérdéseket később diplomáciai úton rendeznék. 

Ez esetben az érintkezési vonal befagyasztásáról van szó, nem magának a háborúnak a lezárásáról

– hangsúlyozta Zelenszkij, hozzátéve, hogy egy ilyen megközelítés egyszerűbb lenne Ukrajna szövetségesei számára, ami a megvalósítást és az egyezség betartásának ellenőrzését illeti. Az utóbbi hetekben a biztonsági garanciákról szóló egyeztetéseken történt némi előrelépés, a területi kérdések azonban továbbra is komoly akadályt jelentenek. 

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Ukrajna háborúpárti szövetségesei veszélybe sodorhatták a tűzszüneti megállapodást

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu