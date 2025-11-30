Trump béketerve mérföldkőhöz érkezhet

A találkozó célja, hogy folytassák a genfi tárgyalásokat, és kidolgozzák a múlt héten elért megállapodás további részleteit – írja az ABC forrásaira hivatkozva az Origo. A találkozón Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner vesz részt.

Donald Trump elnök legfőbb tisztviselői a hétvégén Floridában találkoztak az ukrán delegációval Fotó: AFP

Pénteken, közvetlenül a floridai egyeztetések előtt Andrij Jermak megbukott és távozott pozíciójából, miután otthonát átkutatták a korrupcióellenes nyomozók, miután az energiaágazatban történt korrupciós botrány kirobbant.

Jermak korábban az ország vezető tárgyalója volt az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetéseken, és alig egy hete, Genfben találkozott Marco Rubióval.

Trump Moszkvába küldi megbízottját

Trump kedden bejelentette, hogy Witkoffot Moszkvába küldi, hogy Putyinnal tárgyalják meg a tervet. A különmegbízott már jövő héten Moszkvába utazik, hogy megvitassa a frissített béketervet. Dmitrij Peszkvov orosz elnöki szóvivő vasárnap arról beszélt Pavel Zsarubinnak, hogy az orosz elnök indiai látogatását megelőzően, vagyis várhatóan december negyedike előtt találkozik Trump különmegbízottjával.

Mindeközben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelezte, hogy Moszkva elutasíthatja a Fehér Ház legújabb ukrajnai békeegyezmény-tervezetét, ha az nem tartja tiszteletben az augusztusi alaszkai csúcstalálkozón Trump és Vlagyimir Putyin között létrejött megállapodások szellemiségét és megállapodásait.