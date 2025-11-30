Donald TrumpAndrij SzibihaSteve WitkoffZelenszkijbéketervMarco RubioJared Kushner

Trump béketerve mérföldkőhöz érkezhet

Floridában ül tárgyalóasztalhoz az ukrán küldöttséggel, hogy a háborús konfliktus lezárásának lehetőségeit mérlegeljék. Donald Trump a héten bejelentette, hogy Steve Witkoffot Moszkvába küldi, hogy Putyinnal tárgyalják meg a béketervet. Jermak bukása miatt úgy tűnt, a találkozó meghiúsul, ám sajtóértesülések szerint az amerikai és az ukrán delegáció tárgyalása megvalósul.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 15:56
Trump béketerve mérföldkőhöz érkezhet Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A találkozó célja, hogy folytassák a genfi tárgyalásokat, és kidolgozzák a múlt héten elért megállapodás további részleteit – írja az ABC forrásaira hivatkozva az Origo. A találkozón Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner vesz részt.

Donald Trump elnök legfőbb tisztviselői a hétvégén Floridában találkoztak az ukrán delegációval
Donald Trump elnök legfőbb tisztviselői a hétvégén Floridában találkoztak az ukrán delegációval Fotó: AFP

Pénteken, közvetlenül a floridai egyeztetések előtt Andrij Jermak megbukott és távozott pozíciójából, miután otthonát átkutatták a korrupcióellenes nyomozók, miután az energiaágazatban történt korrupciós botrány kirobbant.

Jermak korábban az ország vezető tárgyalója volt az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetéseken, és alig egy hete, Genfben találkozott Marco Rubióval.

Trump Moszkvába küldi megbízottját

Trump kedden bejelentette, hogy Witkoffot Moszkvába küldi, hogy Putyinnal tárgyalják meg a tervet. A különmegbízott már jövő héten Moszkvába utazik, hogy megvitassa a frissített béketervet. Dmitrij Peszkvov orosz elnöki szóvivő vasárnap arról beszélt Pavel Zsarubinnak, hogy az orosz elnök indiai látogatását megelőzően, vagyis várhatóan december negyedike előtt találkozik Trump különmegbízottjával. 

Mindeközben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelezte, hogy Moszkva elutasíthatja a Fehér Ház legújabb ukrajnai békeegyezmény-tervezetét, ha az nem tartja tiszteletben az augusztusi alaszkai csúcstalálkozón Trump és Vlagyimir Putyin között létrejött megállapodások szellemiségét és megállapodásait.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Trump gazdasági alkukkal hozna békét Ukrajnában

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu