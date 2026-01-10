Európa legfontosabb három kérdésében – a migrációval szemben, a családok támogatásában, valamint a béke melletti elkötelezettségben – bástyaként áll Magyarország – jelentette ki Semjén Zsolt a Fidesz 31. kongresszusán. A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: a keresztény civilizáció védelmének egyik sziklafala a védekezés a migrációval szemben, „amit joggal nevezhetünk iszlám inváziónak”, a másik a családok támogatása a genderőrület ellenében, a harmadik pedig a béke és háború kérdésében a béke melletti elkötelezettségünk.

Fotó: Ladóczki Balázs

A Fidesz–KDNP-kormány Európa legkereszténydemokratább kormánya

– fogalmazott Semjén Zsolt. Megjegyezte, hogy az Orbán-kormány idején több mint egymillió gyerek járt és jár állami finanszírozással hittanra, több mint félmillió járhat állami finanszírozással egyházi iskolába, a Kárpát-medencében pedig 3800 templomot újítottak fel és 200 újat építettek, ezek közül pedig egyikből sem lesz sem mecset, sem pláza.

– Büszkék lehetünk arra, hogy ma Magyarországon teljes vallásszabadság van, ami ellen az ellenzék két irányból is támadást indított – mondta a miniszterelnök-helyettes.

Az egyik „Lady Macbeth” vezetésével egy politikai szekta, amely szentségtörő módon büntetni akarja a gyónási titkot és megtámadta a bűnbánat szentségét – hangoztatta, majd megjegyezte, ilyet utoljára Adolf Hitler és Sztálin próbált meg, de mindketten a történelem szemétdombjára jutottak, „mert régi igazság, hogy aki az egyházba harap, annak előbb-utóbb kitörnek a fogai”.

Semjén Zsolt szerint a másik társulat „ravasz és fondorlatos módon” a gazdasági programjában hirdette meg az egyházi intézmények ellehetetlenítését. Azok a gazdasági emberek, akik ezt a programot írták, a Gyurcsány–Bajnai-kormány idején majdnem tönkretették az egyházi iskolákat a diszkriminációjukkal. Az Orbán-kormány 2010-ben állította vissza a diszkriminációmentes egyenlő finanszírozást, „tehát amiről beszélünk, az nem fikció, hanem tapasztalat” – emlékeztetett.

A miniszterelnök-helyettes hozzátette: ez a „politikai szekta” azt a mesterkedést, amit az egyházaink ellen tervez, pontosan ugyanígy meg akarja csinálni a nemzet ellen, a külhoni magyarsággal szemben, ahogy Gyurcsány ki akarta rekeszteni őket a magyar állampolgárságból, úgy most „ex-Gyurcsányné” irányításával elvennék a szavazati jogukat.