Semjén Zsoltkereszténységnemzetépítés

Büszkék lehetünk arra, hogy ma Magyarországon teljes vallásszabadság van

Büszkék lehetünk arra, hogy Magyarországon teljes vallásszabadság van.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 10. 18:28
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Európa legfontosabb három kérdésében – a migrációval szemben, a családok támogatásában, valamint a béke melletti elkötelezettségben – bástyaként áll Magyarország – jelentette ki Semjén Zsolt a Fidesz 31. kongresszusán. A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: a keresztény civilizáció védelmének egyik sziklafala a védekezés a migrációval szemben, „amit joggal nevezhetünk iszlám inváziónak”, a másik a családok támogatása a genderőrület ellenében, a harmadik pedig a béke és háború kérdésében a béke melletti elkötelezettségünk.

Semjén Zsolt Fidesz kongresszus
Fotó: Ladóczki Balázs

A Fidesz–KDNP-kormány Európa legkereszténydemokratább kormánya

– fogalmazott Semjén Zsolt. Megjegyezte, hogy az Orbán-kormány idején több mint egymillió gyerek járt és jár állami finanszírozással hittanra, több mint félmillió járhat állami finanszírozással egyházi iskolába, a Kárpát-medencében pedig 3800 templomot újítottak fel és 200 újat építettek, ezek közül pedig egyikből sem lesz sem mecset, sem pláza.

– Büszkék lehetünk arra, hogy ma Magyarországon teljes vallásszabadság van, ami ellen az ellenzék két irányból is támadást indított – mondta a miniszterelnök-helyettes. 

Az egyik „Lady Macbeth” vezetésével egy politikai szekta, amely szentségtörő módon büntetni akarja a gyónási titkot és megtámadta a bűnbánat szentségét – hangoztatta, majd megjegyezte, ilyet utoljára Adolf Hitler és Sztálin próbált meg, de mindketten a történelem szemétdombjára jutottak, „mert régi igazság, hogy aki az egyházba harap, annak előbb-utóbb kitörnek a fogai”.

Semjén Zsolt szerint a másik társulat „ravasz és fondorlatos módon” a gazdasági programjában hirdette meg az egyházi intézmények ellehetetlenítését. Azok a gazdasági emberek, akik ezt a programot írták, a Gyurcsány–Bajnai-kormány idején majdnem tönkretették az egyházi iskolákat a diszkriminációjukkal. Az Orbán-kormány 2010-ben állította vissza a diszkriminációmentes egyenlő finanszírozást, „tehát amiről beszélünk, az nem fikció, hanem tapasztalat” – emlékeztetett.

A miniszterelnök-helyettes hozzátette: ez a „politikai szekta” azt a mesterkedést, amit az egyházaink ellen tervez, pontosan ugyanígy meg akarja csinálni a nemzet ellen, a külhoni magyarsággal szemben, ahogy Gyurcsány ki akarta rekeszteni őket a magyar állampolgárságból, úgy most „ex-Gyurcsányné” irányításával elvennék a szavazati jogukat.

– Külhonban tízezer beruházást valósítottunk meg 2010 óta, százezer nyertes pályázat van gazdasági és identitásvédelemben, 230 ezer külhoni gyerek jár magyar iskolába, 600 ezer gyerek látogathatott el a külhoni magyar területekre a Határtalanul programban, valamint 1,2 millió nemzettársunk vált honfitársunkká és polgártársunkká az állampolgárság megadásával – sorolta az eredményeket Semjén Zsolt, arra kérve a jelenlévőket, emlékezzenek az eredményekre és ne felejtsék el ellenfelek destrukcióját sem.

Mindezt megvédjük, és újult erővel folytatjuk a nemzetépítést

–- zárta beszédét a miniszterelnök-helyettes.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Semjén Zsolt (Fotó: Ladóczki Balázs)

add-square Fidesz-kongresszus

Magyar Pétert minimum kétszer kellett „átpelenkázni” a Fidesz-kongresszus után

Fidesz-kongresszus 16 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu