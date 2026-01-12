Duplával üzent Rossinak az elfeledett csatár

A Belekben edzőtáborozó Paks már két edzőmeccsen is túl van: amíg az elsőn az azeri Sumqayittal szemben nyert magabiztosan 5-1-re, addig a másodikon 3-2-re kikapott a Magyarországon és a Ferencvárosnál különösen jól ismert bolgár Ludogorec csapatától. Az azeriek ellen tért vissza a kétszeres kupagyőztes támadósorába a korábbi gólkirály, és Ádám Martin azonnal egy duplával és egy gólpasszal tudatosította, térdműtétje után készen áll arra, hogy újra a dobogóra segítse a Paksot. A válogatottat is megjárt csatár – eddig 28 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban – utoljára augusztus elején a Kisvárda elleni (amúgy szintén 5-1-re megnyert) bajnokin játszott, azóta csak akkor hallottunk felőle, amikor piacra dobta a saját sörét.

Ádám Martin nem aprózta el a visszatérését a Paksba, azonnal duplázott, majd kiosztott Bödének egy gólpasszt Fotó: paksifc.hu

Ádám Martin türelmes a visszatérését illetően

A paksi támadó tisztában van azzal, hogy az azeriek elleni teljesítménye ellenére még időre van szüksége ahhoz, hogy visszanyerje a régi formáját, és úgy tudja segíteni a csapatát, mint amikor több mint harmincszor talált be egy bajnoki idényben az ellenfelek hálójába. A tolnai zöld-fehérek hivatalos honlapjának elmondta, hosszú és nehéz időszak van mögötte, de az a legfontosabb a számára, hogy a térde teljesen rendben van, fájdalommentes tud edzeni és játszani.

Ádám Martin statisztikája az elmúlt öt szezonban 2025/26-os szezon NB I: 1 meccs 2024/25-ös szezon 21 meccs, 4 gól, 1 gólpassz 2023/24-es szezon 20 meccs, 8 gól, 1 gólpassz 2022/23-as szezon 32 meccs, 7 gól, 4 gólpassz 2021/2022-es szezon 50 meccs, 40 gól, 8 gólpassz

ÖSSZESEN: 124 meccs, 59 gól, 14 gólpassz

– A legfontosabb, hogy minél hamarabb visszaszerezzem a meccserőnlétemet, és teljes értékű játékossá váljak. Ez az edzőmérkőzés jó kezdet volt, de a bajnokik teljesen más terhelést jelentenek majd. Szeretném gólokkal és gólpasszokkal segíteni a csapatot, és hozzájárulni ahhoz, hogy a tavaszi idény végére is ott maradjunk a dobogón – fogalmazott Ádám Martin, aki a 28 válogatottbeli szereplése alatt háromszor talált be a hálóba.

A magyar válogatottra még nem gondol a paksi Viking

A 31 éves csatár keményen dolgozik, hisz mint mondta, erről szól a felkészülés. Nincs sok ideje a tavaszi rajtig, éppen ezért már az elején bele kellett állnia a munkába. Érzi magán, hogy a kihagyás miatt még fáradtabb az átlagnál, ezért is kell még idő, amíg minden visszaáll a helyére. Mondjuk az első alkalommal elért duplázás és gólpassz azt mutatja, az irányt már megtalálta a Paks erőcsatára.