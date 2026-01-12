Rendkívüli

Kiosztották a Golden Globe-díjakat, itt a győztesek névsora

ádám martinpaksmarco rossigólvisszatérés

Duplával üzent Rossinak az elfeledett csatár

Hosszúra nyúlt sérülését követően két góllal tért vissza a pályára a Paks 28-szoros válogatott csatára. Az elmúlt fél évet térdsérülése miatt kihagyó Ádám Martin a Sumqayit FK elleni 5-1-re megnyert edzőmeccsen a dupláját még egy gólpasszal is megfejelte, és közölte, tavasszal gólokkal és gólpasszokkal szeretné dobogós helyhez segíteni a Paksot. Marco Rossi egykori felfedezettje egyelőre azzal nem foglalkozik, hogy visszatérhet-e valamikor a nemzeti csapatba, először a Paksban szeretné bizonyítani, nem felejtette el, miként kell az ellenfelek hálóját bevenni.

Molnár László
2026. 01. 12. 6:05
Ádám Martin tavaly július óta most lépett először pályára a Paks színeiben
Ádám Martin tavaly július óta most lépett először pályára a Paks színeiben Forrás: paksifc.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Belekben edzőtáborozó Paks már két edzőmeccsen is túl van: amíg az elsőn az azeri Sumqayittal szemben nyert magabiztosan 5-1-re, addig a másodikon 3-2-re kikapott a Magyarországon és a Ferencvárosnál különösen jól ismert bolgár Ludogorec csapatától. Az azeriek ellen tért vissza a kétszeres kupagyőztes támadósorába a korábbi gólkirály, és Ádám Martin azonnal egy duplával és egy gólpasszal tudatosította, térdműtétje után készen áll arra, hogy újra a dobogóra segítse a Paksot. A válogatottat is megjárt csatár – eddig 28 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban – utoljára augusztus elején a Kisvárda elleni (amúgy szintén 5-1-re megnyert) bajnokin játszott, azóta csak akkor hallottunk felőle, amikor piacra dobta a saját sörét.

Ádám Martin nem aprózta el a visszatérését a Paksba, azonnal duplázott, majd kiosztott Bödének egy gólpasszt
Ádám Martin nem aprózta el a visszatérését a Paksba, azonnal duplázott, majd kiosztott Bödének egy gólpasszt       Fotó: paksifc.hu

Ádám Martin türelmes a visszatérését illetően

A paksi támadó tisztában van azzal, hogy az azeriek elleni teljesítménye ellenére még időre van szüksége ahhoz, hogy visszanyerje a régi formáját, és úgy tudja segíteni a csapatát, mint amikor több mint harmincszor talált be egy bajnoki idényben az ellenfelek hálójába. A tolnai zöld-fehérek hivatalos honlapjának elmondta, hosszú és nehéz időszak van mögötte, de az a legfontosabb a számára, hogy a térde teljesen rendben van, fájdalommentes tud edzeni és játszani.

Ádám Martin statisztikája az elmúlt öt szezonban

2025/26-os szezon

  • NB I: 1 meccs

2024/25-ös szezon

  • 21 meccs, 4 gól, 1 gólpassz

2023/24-es szezon

  • 20 meccs, 8 gól, 1 gólpassz

2022/23-as szezon

  • 32 meccs, 7 gól, 4 gólpassz

2021/2022-es szezon

  • 50 meccs, 40 gól, 8 gólpassz
  • ÖSSZESEN: 124 meccs, 59 gól, 14 gólpassz

– A legfontosabb, hogy minél hamarabb visszaszerezzem a meccserőnlétemet, és teljes értékű játékossá váljak. Ez az edzőmérkőzés jó kezdet volt, de a bajnokik teljesen más terhelést jelentenek majd. Szeretném gólokkal és gólpasszokkal segíteni a csapatot, és hozzájárulni ahhoz, hogy a tavaszi idény végére is ott maradjunk a dobogón – fogalmazott Ádám Martin, aki a 28 válogatottbeli szereplése alatt háromszor talált be a hálóba.

A magyar válogatottra még nem gondol a paksi Viking

A 31 éves csatár keményen dolgozik, hisz mint mondta, erről szól a felkészülés. Nincs sok ideje a tavaszi rajtig, éppen ezért már az elején bele kellett állnia a munkába. Érzi magán, hogy a kihagyás miatt még fáradtabb az átlagnál, ezért is kell még idő, amíg minden visszaáll a helyére. Mondjuk az első alkalommal elért duplázás és gólpassz azt mutatja, az irányt már megtalálta a Paks erőcsatára.

– Őszintén szólva rosszabbra számítottam. Kifejezetten jól éreztem magam a pályán, és hamar sikerült felvennem a mérkőzés ritmusát. Természetesen van még hova fejlődni, főleg minőségben, de két gólt szereztem, és egy gólpasszt is adtam Daninak, így összességében elégedett lehetek a kezdéssel – értékelte a visszatérését Ádám Martin, aki azt is elárulta korábban: ugyan nem mondott le végleg a válogatottbeli szereplésről, ám előbb a Paksban szeretne bizonyítani, és ha ez sikerül, akkor ismét meghívót küldhet neki Marco Rossi.

Ádám Martin 31 góllal lett gólkirály a Paks csatáraként:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.