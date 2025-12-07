PaksÁdám MartinMTKBognár GyörgyBöde Dániel

Bognár György Böde rutinjára, Böde pedig Ádám Martin sörére esküszik

A Paks nem játszott igazán jól, mégis magabiztos, 3-1-es győzelmet aratott az MTK felett a labdarúgó NB I 16. fordulójában. A fordulópontot a csereként beálló, duplázó Böde Dániel hozta el, aki öt gólnál tart a szezonban, a teljesítményét Bognár György is méltatta. A lefújás után a főszereplők értékelték a találkozót – önkritika, rutin és sör formájában ünnepi előzetes is szóba került.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 6:35
Bognár György fellélegezhet, két vereség után az MTK ellen ismét nyert a Paks
Bognár György fellélegezhet, két vereség után az MTK ellen ismét nyert a Paks Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mérkőzés első húsz percében az MTK futballozott veszélyesebben: kapufáig és egy lesgólig is eljutott, miközben a Paks kissé passzívan kezdett. A hazaiak azonban fokozatosan életre keltek, és egy szerencsésen megpattanó beadás után megszerezték a vezetést. A fordulás után az MTK gyorsan egyenlített, de ekkor érkezett a padról Böde Dániel, aki 12 perccel később vezetéshez juttatta Bognár György csapatát, majd újabb találatával végleg eldöntötte a három pont sorsát.

Ismét Böde Dániel volt a Paks megmentője. Bognár György a 39 éves csatár rutinját méltatta az MTK ellen 3-1-re megnyert NB I-es mérkőzés után
Ismét Böde Dániel volt a Paks megmentője. Bognár György a 39 éves csatár rutinját méltatta az MTK ellen 3-1-re megnyert NB I-es mérkőzés után Fotó: Paksi FC

Áttörés csereként – Böde ismét megmentő szerepben

– Többször voltunk a kapu előtt, az elmúlt két mérkőzésen ez kevésszer a tizenhatoson belülre jutni. Most sem játszottunk jól, de a lényeg, hogy megszereztük a győzelmet. Csapatként jobban működtünk, mint az MTK – mondta Böde, aki szerint nem a góllövőlista számít, hanem az, hogy tegye a dolgát.

A hangulatot oldva hozzátette: Ádám Martin új sörét csak az ősszel kóstolja meg, akkor viszont bepótolná a mulasztást:

Mondtam Martinnak, hozzon majd egy-két tálcával 

Bognár György: a rutin és a frissítés hozta meg az eredményt

A paksi vezetőedző elégedetten, de reálisan értékelt. Szerinte a mérkőzés kulcsa a cserejátékosok rutinja volt:

A meccsterv az volt, hogy ők az utolsó félórára szálljanak be, az ő játéktudásuk kifizetődő volt

mondta Bognár György Baloghról és Bödéről, akik mindketten hozzájárultak a fordulathoz.

Bognár szerint csapata játékában is volt előrelépés:

– A csapatjátékunk fejlődött, Tóth Barna visszatérése sokat számított. Ha kétszer-háromszor kikapsz, utána kétszer-háromszor nyersz. Nekünk most elég kettő is.

Horváth Dávid az MTK válságáról

Az MTK vezetőedzője szerint csapata kifejezetten jól kezdett, és benne volt a mérkőzésben, hogy előnybe kerüljenek:
AZ MTK rossz passzban van, zsinórban harmadszor kapott ki. 

– A legfontosabb, hogy visszahozzuk az érzelmi stabilitást. Vissza kell terelnünk magunkat arra az útra, ami jellemez minket – fogalmazta meg a feladatot Horváth Dávid edzők, akinek azonban nincs könnyű dolga, mert

Bognár István és Kata Mihály 2025-ben már nem léphet pályára.

NB I, 16. forduló

Szombat:

  • Diósgyőr–Nyíregyháza 2-0 (1-0), Miskolc, DVTK Stadion, nézőszám: 5052, jv: Antal, gólszerzők: Kovács M. (5. – öngól), Acolatse (70).
  • Debrecen–Puskás Akadémia 0-1 (0-1), Debrecen, Nagyerdei Stadion, jv: Zierkelbach, gólszerző: Nagy Zs. (36.)
  • Paks–MTK 3-1 (1-0), Paks, Fehérvári úti stadion, jv: Karakó, gólszerzők: Osváth (20.), Böde (67., 69.), illetve Polievka (55.)

Vasárnap:

  • Győr–Kazincbarcika 13:15
  • Ferencváros–Kisvárda 17:00
  • Újpest–Zalaegerszeg 19:30

A tabellát ide kattintva tekintheti meg!

Bognár György sajtótájékoztatója:

Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnok1ság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.