Bognár György Böde rutinjára, Böde pedig Ádám Martin sörére esküszik

A mérkőzés első húsz percében az MTK futballozott veszélyesebben: kapufáig és egy lesgólig is eljutott, miközben a Paks kissé passzívan kezdett. A hazaiak azonban fokozatosan életre keltek, és egy szerencsésen megpattanó beadás után megszerezték a vezetést. A fordulás után az MTK gyorsan egyenlített, de ekkor érkezett a padról Böde Dániel, aki 12 perccel később vezetéshez juttatta Bognár György csapatát, majd újabb találatával végleg eldöntötte a három pont sorsát.

Ismét Böde Dániel volt a Paks megmentője. Bognár György a 39 éves csatár rutinját méltatta az MTK ellen 3-1-re megnyert NB I-es mérkőzés után Fotó: Paksi FC

Áttörés csereként – Böde ismét megmentő szerepben

– Többször voltunk a kapu előtt, az elmúlt két mérkőzésen ez kevésszer a tizenhatoson belülre jutni. Most sem játszottunk jól, de a lényeg, hogy megszereztük a győzelmet. Csapatként jobban működtünk, mint az MTK – mondta Böde, aki szerint nem a góllövőlista számít, hanem az, hogy tegye a dolgát.

A hangulatot oldva hozzátette: Ádám Martin új sörét csak az ősszel kóstolja meg, akkor viszont bepótolná a mulasztást:

Mondtam Martinnak, hozzon majd egy-két tálcával

Bognár György: a rutin és a frissítés hozta meg az eredményt

A paksi vezetőedző elégedetten, de reálisan értékelt. Szerinte a mérkőzés kulcsa a cserejátékosok rutinja volt:

A meccsterv az volt, hogy ők az utolsó félórára szálljanak be, az ő játéktudásuk kifizetődő volt

– mondta Bognár György Baloghról és Bödéről, akik mindketten hozzájárultak a fordulathoz.

Bognár szerint csapata játékában is volt előrelépés:

– A csapatjátékunk fejlődött, Tóth Barna visszatérése sokat számított. Ha kétszer-háromszor kikapsz, utána kétszer-háromszor nyersz. Nekünk most elég kettő is.

Horváth Dávid az MTK válságáról

Az MTK vezetőedzője szerint csapata kifejezetten jól kezdett, és benne volt a mérkőzésben, hogy előnybe kerüljenek:

AZ MTK rossz passzban van, zsinórban harmadszor kapott ki.

– A legfontosabb, hogy visszahozzuk az érzelmi stabilitást. Vissza kell terelnünk magunkat arra az útra, ami jellemez minket – fogalmazta meg a feladatot Horváth Dávid edzők, akinek azonban nincs könnyű dolga, mert

Bognár István és Kata Mihály 2025-ben már nem léphet pályára.