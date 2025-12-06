Dzsudzsákék büntetőt reklamáltak, a Puskás Akadémia a Fradinak is segített

Miután a Ferencváros csütörtökön Kisvárdán 1-0-ra megnyerte a korábban elhalasztott mérkőzést, így a címvédő beérte a Debrecent a tabella élén, ráadásul jobb gólkülönbsége miatt Robbie Keane együttese várta a 16. fordulót az élről. Szombaton a Loki lépett pályára, éppen az a Puskás Akadémia volt az ellenfél, amely egy hete a Fraditól kapott ki hazai pályán 2-1-re.

Dzsudzsák Balázsék már a második helyen fogadták a Puskás Akadémiát az NB I-ben (Fotó: Derencsényi István / DVSC)

Hornyák Zsolt együttese bátran kezdett, ennek pedig már az első félidőben gól lett az eredménye.

A 36. percben a zöld-foki Laros Durte ugratta ki Nagy Zsoltot, a magyar válogatott játékos pedig Varga Ádám kapujába lőtt, 0-1. Teljesen megérdemelt volt a vendégvezetés.

Semmi nem ment be a Debrecennek, a Fradi lehet a forduló nyertese

A második félidőben aztán a Debrecen rákapcsolt, és beszorította a saját kapuja elé a vendégeket. A 62. percben Dzsudzsák Balázs bal oldali szögletét Lang Ádám csúsztatta meg, a labda ezután úgy nézett ki, hogy Duarte kezét is érinti, de sem a játékvezető, sem a videóbíró nem látott tizenegyest.

A kihagyott helyzetek aztán majdnem megbosszulták magukat a 78. percben. Ifjabb Dárdai Pál szögletét a debreceni Szécsi Márk fejelte a saját kapujára, a balszerencsés mozdulatból csak Varga nagy bravúrjának köszönhetően nem lett öngól.

A négyperces hosszabbításban még egy Szappanos Péter-védés kellett a Puskás Akadémia győzelméhez. A vendégek sikerükkel három pontra megközelítették a Debrecent. A Loki jövő héten már ponthátrányban utazhat a Fradihoz, amennyiben a címvédő vasárnap legyőzi a Kisvárdát.