Dzsudzsákék büntetőt reklamáltak, a Puskás Akadémia a Fradinak is segített

Nagy Zsolt góljával 1-0-ra nyert a Puskás Akadémia a Debrecen otthonában a labdarúgó NB I 16. fordulójában. Dzsudzsák Balázsék a második félidőben hiába szorították be az ellenfelet a kapuja elé, a végén még örülniük kellett, hogy újabb gólt nem kaptak. A Fradi vasárnap elléphet a DVSC-től, amennyiben ismét legyőzi a Kisvárdát.

2025. 12. 06. 17:04
Nagy Zsolt (jobbra) Debrecenben az első félidőben talált be szombat délután
Nagy Zsolt (jobbra) Debrecenben az első félidőben talált be szombat délután Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba
Miután a Ferencváros csütörtökön Kisvárdán 1-0-ra megnyerte a korábban elhalasztott mérkőzést, így a címvédő beérte a Debrecent a tabella élén, ráadásul jobb gólkülönbsége miatt Robbie Keane együttese várta a 16. fordulót az élről. Szombaton a Loki lépett pályára, éppen az a Puskás Akadémia volt az ellenfél, amely egy hete a Fraditól kapott ki hazai pályán 2-1-re.  

Dzsudzsák Balázsék már a második helyen fogadták a Puskás Akadémiát az NB I-ben
Hornyák Zsolt együttese bátran kezdett, ennek pedig már az első félidőben gól lett az eredménye.

A 36. percben a zöld-foki Laros Durte ugratta ki Nagy Zsoltot, a magyar válogatott játékos pedig Varga Ádám kapujába lőtt, 0-1. Teljesen megérdemelt volt a vendégvezetés. 

Semmi nem ment be a Debrecennek, a Fradi lehet a forduló nyertese

A második félidőben aztán a Debrecen rákapcsolt, és beszorította a saját kapuja elé a vendégeket. A 62. percben Dzsudzsák Balázs bal oldali szögletét Lang Ádám csúsztatta meg, a labda ezután úgy nézett ki, hogy Duarte kezét is érinti, de sem a játékvezető, sem a videóbíró nem látott tizenegyest. 

A kihagyott helyzetek aztán majdnem megbosszulták magukat a 78. percben. Ifjabb Dárdai Pál szögletét a debreceni Szécsi Márk fejelte a saját kapujára, a balszerencsés mozdulatból csak Varga nagy bravúrjának köszönhetően nem lett öngól.

A négyperces hosszabbításban még egy Szappanos Péter-védés kellett a Puskás Akadémia győzelméhez. A vendégek sikerükkel három pontra megközelítették a Debrecent. A Loki jövő héten már ponthátrányban utazhat a Fradihoz, amennyiben a címvédő vasárnap legyőzi a Kisvárdát.

NB I, 16. forduló

Szombat:

  • Diósgyőr–Nyíregyháza 2-0 (1-0), Miskolc, DVTK Stadion, nézőszám: 5052, jv: Antal, gólszerzők: Kovács M. (5. – öngól), Acolatse (70).
  • Debrecen–Puskás Akadémia 0-1 (0-1), Debrecen, Nagyerdei Stadion, jv: Zierkelbach, gólszerző: Nagy Zs. (36.)
  • Paks–MTK 17:00

Vasárnap:

  • Győr–Kazincbarcika 13:15
  • Ferencváros–Kisvárda 17:00
  • Újpest–Zalaegerszeg 19:30

A tabellát ide kattintva tekintheti meg!

