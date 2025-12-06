Öngól és kiállítás döntötte el az NB I keleti rangadóját

Amellett, hogy egy hatalmas érzelmi töltettel rendelkező, presztízst jelentő rangadóról beszélünk, nagyon fontos bajnoki pontok is forogtak kockán. A Nyíregyháza az utolsó előtti, 11. helyről, a Diósgyőr pedig a 10. pozícióból várta a keleti rangadót. A feleket mindössze egy pont választotta el a mérkőzés előtt, mindkét csapat élet-halál küzdelmet folytat a kiesés ellen. Az a Gera Dániel is a helyet kapott a hazai kezdőben, aki a Kazincbarcika elleni döntetlen után összebalhézott a szurkolókkal.

A Nyíregyháza sok ziccert elpuskázott, kikapott a DVTK elleni keleti rangadón (Fotó: MTI/Vajda János)

Korán előnyt szerzett a DVTK a keleti rangadón

Már az 5. percben, az első helyzetből megszületett a mérkőzés első találata. A DVTK a bal szélen vezette támadását, Acolatse kapta a labdát, az alapvonalnál kicselezte védőjét, majd éles szögből lőtt 5 méterről. A védeni igyekvő Kovács Dániel lábai között talált utat a kapuba a labda, de úgy, hogy Kovács Milán lábán megpattant (1-0). A találatot végül öngólnak írták be.

Ezután a Nyíregyháza percei és rohamai következtek, bőven szolgáltattak Senticnek feladatot a vendégek. Gilbert egyenlíthetett volna, azonban közelről leadott lövését nem irányította, így a labda a kapus kezeiben kötött ki. Egy nyíregyházi szöglet után Kovács Milán fejelhetett, a DVTK hálóőre óriási bravúrral hárított.

Már túl voltunk az első félórán, amikor ismét Sentic mentette meg a Diósgyőrt a bekapott góltól. Kovácsréti szabadrúgásába meglehet, hogy senki nem ért bele, de rendkívül veszélyesen érkezett a kapuhoz, nagyot tornázott a hazai kapus, hogy tisztázzon. Az ezt követő szöglet is komoly veszély hordozott magában, a gólvonalról tisztáztak a diósgyőriek.

Az első félidő ráadásában még egy kapufát is lőtt a Nyíregyháza. Kovácsréti a kaput vette célba szögletből, a labda a kapufán csattant. A rangadó szünetére megőrizte egygólos előnyét a DVTK.

A kiállítás megpecsételte a Nyíregyháza sorsát

A második játékrész is eseménydúsan indult: Gera indításával Babos lépett ki, ám Katona hátulról meglökte a DVTK játékosát, így villant a sárga lap. Neki azonban ez már a második volt, így a piros lap is előkerült, megfogyatkozott a Nyíregyháza. Az 53. percben újabb szenzációs szólót mutatott be Acolatse, több védőn is átfűzte magát, azonban a belsővel a hosszúra helyezett lövése elkerülte a kaput. Óriási ziccer maradt ki, végül lest is intettek.