Durva diósgyőri balhé a csapat és a szurkolók között, Gera Dániel megszólalt + videó

Szombaton a labdarúgó NB I 15. fordulójában a Diósgyőr nem bírt az újonc, sereghajtó Kazincbarcikával, Mezőkövesden – ahol a Kazincbarcika a hazai meccseit játssza – a találkozó 1-1-re végződött. A Diósgyőr szurkolói a mérkőzésen is utána is az elégedetlenségüket fejezték ki, nem éppen irodalmi stílusban, és a csapatból valaki hasonló stílusban visszaszólt, amiből balhé lett. A „meggyanúsított” csapatkapitány, Gera Dániel az Instagram-oldalán reagált a történtekre.

2025. 11. 30. 17:45
Gera Dániel Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az NB I. 15. fordulójában játszott Kazincbarcika–Diósgyőr találkozó után az M4 Sport kamerája előtt Könyves Norbert, a Kazincbarcika játékosa nyilatkozott, amikor a feszültség – a Diósgyőr játékosai és szurkolói között – az interjúba is behallatszott.

A Diósgyőr szurkolói nem voiltak elégedettek
A Diósgyőr szurkolói nem voltak elégedettek (Forrás: Facebook/Diósgyőri VTK)

 

Gera Dániel: Akár én is lehettem volna

„Büszkébb vagyok a csapatra, mint az MTK elleni győzelem után, ami a lényeg. Ami kevésbé lényeges, hogy kinek a hangja volt a videón, mert akár én is lehettem volna. Nem »anyátok a k…rva gyenge« volt, hanem »f…szom a kurva gyengétekbe«, ez fontos javítás. Volt véleményetek, nekünk is volt, ahogy mi sem tudjuk, kinek a bátor hangja szűrődik be olykor a tribünről, most ti sem tudjátok, kinek a véleménye jött vissza. Felvállalta volna egyébként, de mint kapitány, azt mondom, helyettem szólt. Ritka pillanat, mikor érkezik vissza tőlünk válasz, mert ez egy egyoldalú beszélgetés mindig, és annak is kell lennie. Valahol az is a dolgunk, ha épp nem szerzünk örömet nektek, akkor lenyeljük az ebből adódó frusztrációtokat – amit a magánéletből hoztok, és itt név nélkül beordítva ránk tudjátok önteni –, ezt 100/99 alkalommal meg is tesszük. Ez volt az az első. Ezt most fel is vállalom, és nem kérek elnézést érte, csak a hangnemért, mert a csapat mindent megtett a győzelemért, és ez nem a k…rva gyenge kategória nálam. Szeretem a csapatom és titeket is, remélem, az őszinte szavaim nem csak akkor tetszenek, ha nektek tetsző, sosem akartam senki szeretetét erőszakkal megszerezni, és sem címert csókolgatva elnyerni, hanem alázattal és mindenem odaadva a pályán nektek elnyerni. Ha emiatt elvesztem most, akkor nem is volt soha az enyém. A témát lezártam, ez ennek a szituációnak szólt. Elégedettek nem vagyunk a gyűjtött pontokkal, és mindent megteszünk, hogy több örömet szerezzünk nektek és magunknak a továbbiakban. Utóirat: sokkal jobban becsüljétek és szeressétek a saját nevelésű játékosait a klubnak, lehetnek hibáik, lehetnek rossz döntéseik, de őket mindennél jobban kell szeretnetek, hiszen ők a ti nagyszerű borjatok kölykei” – írta ki az Instagram-oldalára Gera Dániel.

A Kazincbarcika–Diósgyőr találkozó összefoglalója


 

