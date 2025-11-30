NB IKisvárdaÚjpest FC

Hihetetlen, de igaz: az Újpest továbbra is képtelen nyerni ezen a pályán

A Kisvárda 3-0-ra legyőzte az Újpestet vasárnap délután. Az NB I 15. fordulójának utolsó előtti mérkőzésén a vendégcsapat 0-0-nál büntetőt hagyott ki, és sorozatban tizedik kisvárdai bajnokiján sem tudott nyerni. A játéknap utolsó mérkőzését este játsszák Felcsúton.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 15:36
Aleksandar Jovicic (3) és Nagy Krisztián (55) öröme érthető: a Kisvárda simán legyőzte az Újpestet az NB I 15. fordulójában. Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
Legfeljebb a két klub múltját ismerve lehetett meglepő az Újpest kisvárdai statisztikája. Amikor az NB I-ben először, 2018. november 10-én Kisvárdára látogattak az újpestiek, 4-1-re nyertek, azóta viszont egyszer sem – kilenc mérkőzésen mindössze két döntetlent tudott elérni a régmúlt sikereitől jelenleg távol álló fővárosi klub a Várkerti Stadionban. Az aktuális bajnokság előzményei felcsillantották a reményt a vendégcsapat előtt: a 2022-ben bajnoki ezüstérmes Kisvárda két vereséggel, az Újpest viszont a bajnoki címért versengő Paks legyőzésével hangolt a találkozóra.

Molnár Gábor (labdával) és a Kisvárda örülhetett a végén, az Újpest az NB I 15. fordulójában sem tudott nyerni Kisvárdán
Molnár Gábor (labdával) és a Kisvárda örülhetett a végén, az Újpest az NB I 15. fordulójában sem tudott nyerni Kisvárdán (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

 

Csak helyzetekig jutottak a csapatok az NB I első vasárnapi mérkőzésének szünetéig

A kora délutáni meccs elején máris megszerezhette volna a vezetést a vendéggárda. A Kisvárda kapusa, Popovics Ilija buktatta a büntetőterületen belül Giorgi Beridzét, a megítélt tizenegyest viszont az Újpest leggólerősebb játékosa, Aljosa Matko a felső kapufára rúgta. Maradt a 0-0.

A folytatásban mindkét fél előtt adódott lehetőség: a 27. minutumban az újpesti kapuvédő, Banai Dávid bizonytalanságát kihasználva hazai akció bontakozott ki, egy beadás után Bíró Bence fejelhetett közelről a kapura, ám oldalhálót talált. Egy perccel később már Horváth Krisztofer lőtt Popovics kapujára, előbb csapattársába, majd a kipattanót Popovics bravúrral védte. Bíró révén volt még egy nagy lehetősége a Kisvárdának is, ám a 27 éves játékos kapáslövése – az ellenfél védőjén irányt változtatva – a jobb lécről pattant vissza. Gól nélküli állásnál mehettek szünetre a felek.

 

Kisvárdai gólok az Újpest kapujában

A térfélcsere után nem kellett sokat várni az első találatra: az 57. percben a házigazda Kisvárda szerzett vezetést Nagy Krisztián 17 méterről szerzett kapufás góljával. 

Még fel sem ocsúdott az Újpest, máris érkezett a második: Jasmin Mesanovic centerezése után Bíró vette át a labdát, majd lőtte nyolc méterről a jobb sarokba (2-0).

 

Két csel után jött a kegyelemdöfés

Az Újpest kétgólos hátrányban sem adta fel, a 69. percben például Horváth Krisztofer beadása után Beridze próbálkozott, de egy védő a gólvonalról mentett. A pontos sorsa a hajrában dőlt el végleg: Branimir Cipetic két remek csel után lőtt négy méterről hatalmas gólt, kialakítva a 3-0-s végeredményt. 

A Kisvárdán így már tizedik találkozójuk óta nyeretlen újpestiek előtt a ráadásban adódott még egy lehetőség, ám Popovics kapus nagyot vetődve védte Iuri Medeiros ziccerét.

A hétvége utolsó élvonalbeli bajnokiját Felcsúton játsszák, a Puskás Akadémia a bajnoki címvédő Ferencvárost fogadja 19.30-as kezdettel.

Az NB I 15. fordulójának programja, eredményei
Pénteken játszották:
Nyíregyháza–Debrecen 0-3 (0-2), Nyíregyháza, 8000 néző, jv: Bogár. Gólszerzők: Szuhodovszki (6.), Gordics (21.), Kocsis (83.).

Szombati eredmények:
ZTE–Paks 1-0 (0-0), ZTE Aréna, 1871 néző, v.: Zierkelbach. Gólszerző: Szendrei N. (93.)
Kazincbarcika–Diósgyőr 1-1 (1-1), Mezőkövesd, Városi Stadion, v.: Derdák. Gólszerzők: Meszhi (31.), illetve Mucsányi M. (26.)
Győr–MTK Budapest 3-0 (1-0), Győr, ETO Park, 4220 néző, v.: Erdős. Gólszerzők: Benbuali (45.), Bánáti (80.), Gavric (91.) piros lap: Németh H. (43.)

Vasárnap:
Kisvárda–Újpest FC 3-0 (0-0), Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Bognár; Gólszerzők: Nagy K. (57.), Bíró (63.), Cipetic (80.)
Puskás Akadémia–Ferencváros 19.30 (tv: M4 Sport)
A bajnokság állása itt látható.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

