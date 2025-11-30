Hihetetlen, de igaz: az Újpest továbbra is képtelen nyerni ezen a pályán

Legfeljebb a két klub múltját ismerve lehetett meglepő az Újpest kisvárdai statisztikája. Amikor az NB I-ben először, 2018. november 10-én Kisvárdára látogattak az újpestiek, 4-1-re nyertek, azóta viszont egyszer sem – kilenc mérkőzésen mindössze két döntetlent tudott elérni a régmúlt sikereitől jelenleg távol álló fővárosi klub a Várkerti Stadionban. Az aktuális bajnokság előzményei felcsillantották a reményt a vendégcsapat előtt: a 2022-ben bajnoki ezüstérmes Kisvárda két vereséggel, az Újpest viszont a bajnoki címért versengő Paks legyőzésével hangolt a találkozóra.

Molnár Gábor (labdával) és a Kisvárda örülhetett a végén, az Újpest az NB I 15. fordulójában sem tudott nyerni Kisvárdán (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

Csak helyzetekig jutottak a csapatok az NB I első vasárnapi mérkőzésének szünetéig

A kora délutáni meccs elején máris megszerezhette volna a vezetést a vendéggárda. A Kisvárda kapusa, Popovics Ilija buktatta a büntetőterületen belül Giorgi Beridzét, a megítélt tizenegyest viszont az Újpest leggólerősebb játékosa, Aljosa Matko a felső kapufára rúgta. Maradt a 0-0.

A folytatásban mindkét fél előtt adódott lehetőség: a 27. minutumban az újpesti kapuvédő, Banai Dávid bizonytalanságát kihasználva hazai akció bontakozott ki, egy beadás után Bíró Bence fejelhetett közelről a kapura, ám oldalhálót talált. Egy perccel később már Horváth Krisztofer lőtt Popovics kapujára, előbb csapattársába, majd a kipattanót Popovics bravúrral védte. Bíró révén volt még egy nagy lehetősége a Kisvárdának is, ám a 27 éves játékos kapáslövése – az ellenfél védőjén irányt változtatva – a jobb lécről pattant vissza. Gól nélküli állásnál mehettek szünetre a felek.

Kisvárdai gólok az Újpest kapujában

A térfélcsere után nem kellett sokat várni az első találatra: az 57. percben a házigazda Kisvárda szerzett vezetést Nagy Krisztián 17 méterről szerzett kapufás góljával.

Még fel sem ocsúdott az Újpest, máris érkezett a második: Jasmin Mesanovic centerezése után Bíró vette át a labdát, majd lőtte nyolc méterről a jobb sarokba (2-0).

Két csel után jött a kegyelemdöfés

Az Újpest kétgólos hátrányban sem adta fel, a 69. percben például Horváth Krisztofer beadása után Beridze próbálkozott, de egy védő a gólvonalról mentett. A pontos sorsa a hajrában dőlt el végleg: Branimir Cipetic két remek csel után lőtt négy méterről hatalmas gólt, kialakítva a 3-0-s végeredményt.