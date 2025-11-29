Biztosan piros lap volt? Kiállítás pecsételte meg az MTK sorsát, az edzője érdekesen értékelt

A mérkőzés eleje már tartogatott izgalmakat: az MTK az 5. percben Molnár Ádin révén betalált, ám a találat les miatt érvénytelen lett. A másik oldalon Bánáti gólja maradt meg nem adott, mivel kézzel ért a labdához. A feszültség azonban a félidő előtt tetőzött.

Benbouali gyönyörű akció végén talált be. Az MTK sorsát Németh Hunor kiállítása pecsételte meg az ETO FC Győr ellen, Horváth Dávid edző mégis higgadt maradt Fotó: Csapó Balázs

A 40. perc környékén Németh Hunor rátaposott Vitális bokájára. Az első ítélet még sárga lap volt, ám Erdős József a VAR segítségével felülbírálta önmagát, és piros lapot adott a fiatal középpályásnak. A jelenet és a döntés megosztó: bár a mozdulat valóban veszélyes volt, szándékosságnak nem volt nyoma. A piros lap jogossága így vitatható.

A vitatott kiállítás megpecsételte az MTK sorsát

Az ETO azonnal kihasználta az emberelőnyt: Benbouali szép, látványos akció végén három méterről lőtt a kapuba, így előnnyel mehetett szünetre Borbély Balázs együttese.

A második félidőben a Győr kontroll alatt tartotta a mérkőzést, és bár az MTK előtt is adódott egyenlítési lehetőség – Jurina emelése azonban gyenge volt –, a hajrában eldőlt minden. Bánáti végre betalált, majd a hosszabbításban Gavric is eredményes volt, kialakítva a 3-0-s végeredményt.

„A kiállítás fordulópont volt” – Horváth Dávid értékelése

Horváth Dávid sportszerűen elismerte, hogy a kiállítás önmagában nem döntött el mindent, de jelentősen befolyásolta a meccs képét:

A kiállítás előtt és után is az ETO diktálta a tempót... A kiállítás fordulópont volt, nem egyszerű ilyen iramot diktáló csapat ellen futballozni. Nagy energiával próbáltunk kitartani, s noha háromszor is betalált az ellenfél, nem panaszkodom a játékosokra.

A vezetőedző azt is kiemelte, hogy Németh Hunort támogatni fogják, mert egy ilyen helyzet könnyen megfoghatja:

– Nehéz helyzet, főleg egy fiatal játékosnak. Támaszra van szüksége, hogy ezen a hibán túlessen... Mindenképp támogatjuk a játékost, ha visszatér, ne maradjon benne ez a tüske.

Borbély Balázs szerint akár előbb is lezárhatták volna a meccset

– Labdával, labda nélkül is uralni szerettük volna a játékot, és ez részben sikerült is... Hamarabb is lezárhattuk volna a meccset, de valamiért olyan fázisban vagyunk, hogy nehezen szerzünk gólokat – Borbély Balázst ezúttal sem ragadták el a szenvedélyek.