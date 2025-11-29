ETO FC GyőrMTKHorváth DávidBenbouali

Biztosan piros lap volt? Kiállítás pecsételte meg az MTK sorsát, az edzője érdekesen értékelt

Az ETO FC Győr 3-0-ra, tehát magabiztosan legyőzte hazai pályán az MTK-t a labdarúgó NB I 15. fordulójában, a mérkőzés legfontosabb mozzanata mégis vitatható. Erdős József játékvezető még 0-0-s állásnál videózás után kiállította Németh Hunort, aki kétségtelenül rátartott a válogatott Vitális Milán bokájára, de a mozdulat nem volt szándékos. A találkozó után Horváth Dávid, az MTK edzője mégis nagyon sportszerűen értékelt.

2025. 11. 29. 21:33
Horváth Dávid sportszerűen értékelt az MTK veresége után Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
A mérkőzés eleje már tartogatott izgalmakat: az MTK az 5. percben Molnár Ádin révén betalált, ám a találat les miatt érvénytelen lett. A másik oldalon Bánáti gólja maradt meg nem adott, mivel kézzel ért a labdához. A feszültség azonban a félidő előtt tetőzött.

Benbouali gyönyörű akció végén talált be. Az MTK sorsát Németh Hunor kiállítása pecsételte meg az ETO FC Győr ellen, Horváth Dávid edző mégis higgadt maradt
Benbouali gyönyörű akció végén talált be. Az MTK sorsát Németh Hunor kiállítása pecsételte meg az ETO FC Győr ellen, Horváth Dávid edző mégis higgadt maradt Fotó: Csapó Balázs

A 40. perc környékén Németh Hunor rátaposott Vitális bokájára. Az első ítélet még sárga lap volt, ám Erdős József a VAR segítségével felülbírálta önmagát, és piros lapot adott a fiatal középpályásnak. A jelenet és a döntés megosztó: bár a mozdulat valóban veszélyes volt, szándékosságnak nem volt nyoma. A piros lap jogossága így vitatható.

A vitatott kiállítás megpecsételte az MTK sorsát

Az ETO azonnal kihasználta az emberelőnyt: Benbouali szép, látványos akció végén három méterről lőtt a kapuba, így előnnyel mehetett szünetre Borbély Balázs együttese.

A második félidőben a Győr kontroll alatt tartotta a mérkőzést, és bár az MTK előtt is adódott egyenlítési lehetőség – Jurina emelése azonban gyenge volt –, a hajrában eldőlt minden. Bánáti végre betalált, majd a hosszabbításban Gavric is eredményes volt, kialakítva a 3-0-s végeredményt.

„A kiállítás fordulópont volt” – Horváth Dávid értékelése

Horváth Dávid sportszerűen elismerte, hogy a kiállítás önmagában nem döntött el mindent, de jelentősen befolyásolta a meccs képét:

A kiállítás előtt és után is az ETO diktálta a tempót... A kiállítás fordulópont volt, nem egyszerű ilyen iramot diktáló csapat ellen futballozni. Nagy energiával próbáltunk kitartani, s noha háromszor is betalált az ellenfél, nem panaszkodom a játékosokra.

A vezetőedző azt is kiemelte, hogy Németh Hunort támogatni fogják, mert egy ilyen helyzet könnyen megfoghatja:

– Nehéz helyzet, főleg egy fiatal játékosnak. Támaszra van szüksége, hogy ezen a hibán túlessen... Mindenképp támogatjuk a játékost, ha visszatér, ne maradjon benne ez a tüske.

Borbély Balázs szerint akár előbb is lezárhatták volna a meccset

– Labdával, labda nélkül is uralni szerettük volna a játékot, és ez részben sikerült is... Hamarabb is lezárhattuk volna a meccset, de valamiért olyan fázisban vagyunk, hogy nehezen szerzünk gólokat – Borbély Balázst ezúttal sem ragadták el a szenvedélyek.

Az ETO edzője ugyanakkor elégedett volt a hozzáállással, és hangsúlyozta: a sérültek visszatérése erősíti a keretet, tavasszal lehet igazán érett a csapat.

A 3-0-s győzelmével a Győr tovább tapad az élmezőnyre, az MTK pedig értékes pontoktól esett el, részben egy olyan kiállítás miatt, amelyről még sokáig beszélni fognak.

Németh Hunor kiállítása és az első győri gól:

.


NB I, 15. FORDULÓ:

péntek:
Nyíregyháza–Debrecen 0-3 (0-2), Nyíregyháza, 8000 néző, jv: Bogár. Gólszerző: Szuhodovszki (6.), Gordics (21.), Kocsis (83.).

szombat:
ZTE–Paks 1-0 (0-0), ZTE Aréna, 1871 néző, v.: Zierkelbach. Gólszerző: Szendrei N. (93.)
Kazincbarcika–Diósgyőr 1-1 (1-1), Mezőkövesd, Városi Stadion, v.: Derdák gólszerzők: Meszhi (31.), illetve Mucsányi Má. (26.)
Győr–MTK 3-0 (1-0), Győr, ETO Park, 4220 néző, v.: Erdős gólszerzők: Benbuali (45.), Bánáti (80.), Gavric (91.) piros lap: Németh H. (43.)

vasárnap:
Kisvárda–Újpest FC 13.45 (Tv: M4 Sport)
Puskás Akadémia–Ferencváros 19.30 (Tv: M4 Sport)

A tabella állását és a mérkőzések jegyzőkönyveit itt tekintheti meg!



 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

