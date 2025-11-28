Nagyon durva sérülést és sima Debrecen-győzelmet hozott az NB I legnagyobb vidéki rangadója

A Nyíregyháza és a Debrecen összecsapása ma már egyértelműen a vidék legnagyobb rangadójának számít az NB I-ben. Nem csoda, hogy az összes jegyet eladták, nagyszerű hangulatban, telt ház előtt kezdődött meg a péntek esti összecsapás. Ráadásul az elmúlt fordulóban a Nyíregyháza az Üllői úton verte meg a címvédő Fradit, így Szabolcsban elképesztő várakozással tekintettek a mérkőzés elé.

Szűcs Tamás (fehér mezben) itt még a pályán az NB I péntek esti mérkőzésén

Fotó: Katona Ákos

Korai góllal kezdett a Debrecen az NB I nagy vidéki rangadóján

A listavezető Debrecen hamar jelezte, hogy a Nyíregyháza legyőzését is komolyan gondolja. Már a 6. percben vezetést szerzett a Loki. Youga passzolt Gordics elé, aki Szuhodovszki elé továbbított. Szuhodovszki pedig felnézett és 13 méterről belőtte a vendégek első gólját.

A 15. percben súlyos sérülés borzolta a kedélyeket. A Debreceni VSC középpályása Szűcs Tamás a Nyíregyháza-DVSC meccs 15. percében egy ütközést követően a földre rogyott. A közönségkedvenc a Szpari labdarúgójával, Szankoviccal ütközött, akit szintén ápolni kellett.

Szűcs hordágyon, vastaps közepette hagyta el a pályát, agyrázkódást szenvedett.

Szűcs Tamás helyére Cibla Flórián érkezett. Később kiderült, hogy Szűcs komoly agyrázkódást szenvedett, a helyi kórházba vitték. Elmondása szerint semmire sem emlékezett.

Az esetről készült videót itt lehet megtekinteni.

Az NB I péntek esti mérkőzésén hordágyon vitték le az agyrázkódást szenvedő Szűcs Tamást

Fotó: Katona Ákos

A közjáték nem zavarta meg a vendégcsapatot, olyannyira nem, hogy a 21. percben már kettővel vezetett a Debrecen. Kocsis passzolt Dacostának, aki nagyon rosszul tette be középre a labdát. Nem lett volna ebből semmi probléma, ha Szankovics nem ad gólpasszt Gordicsnak, a debreceni játékos köszönte szépen, 12 méterről belőtte a Loki második gólját.

Ez a második gól megnyugtatta a Debrecent, ellenben felpaprikázta a Nyíregyházát, de főleg a hazai közönséget. A helyi publikum nehezen viselte el, ami történt, több alkalommal is sportszerűtlen jelenetek zajlottak a stadionban. Mondjuk azt is nehezen lehetett megérteni, hogy a bíró miért nem intézkedett, amikor a vendégjátékosokat megdobálták a lelátóról.

Újabb Loki-gól a második félidőben

A második félidő 10. percében tovább forrósodott a hangulat, mert rövid időn belül két gyanús esemény is történt, amely után a hazaiak tizenegyest reklamáltak. Hiába. Sem a meccset vezető Bogár, sem a VAR nem látott okot a közbeavatkozásra. Az 57. percben Dzsudzsák lövését védte a hazaiak kapusa.

A Nyíregyháza mindent megtett, hogy szépítsen, sorra lőtte a szögleteket, de a Debrecent ezen az estén nem lehetett legyőzni.

A 83. percben a vendégcsapat megadta a kegyelemdöfést: Katona Bálint hibázott, Kocsis érkezett és ballal a hosszú sarokba lőtt. Ezzel minden eldőlt, a bíró nem sokkal később lefújta a meccset. A Debrecen 3-0-ra nyert és továbbra is első helyen áll a tabellán.