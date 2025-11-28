NB IDebrecenSzűcs TamásNyíregyháza

Nagyon durva sérülést és sima Debrecen-győzelmet hozott az NB I legnagyobb vidéki rangadója

Az listavezető Debrecen már az első félidőben két gólt lőtt Nyíregyházán, ezzel el is döntötte a péntek esti rangadót. Az NB I péntek esti telt házas összecsapását Szűcs Tamás súlyos sérülése árnyékolta be. A Nyíregyháza képtelen volt megismételni az egy héttel ezelőtti teljesítményét, a DVSC simán, 3-0-ra nyert.

2025. 11. 28. 21:57
NB I
Nagyon súlyos sérülést szenvedett Szűcs Tamás, a Debrecen játékosa Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Katona Ákos
A Nyíregyháza és a Debrecen összecsapása ma már egyértelműen a vidék legnagyobb rangadójának számít az NB I-ben. Nem csoda, hogy az összes jegyet eladták, nagyszerű hangulatban, telt ház előtt kezdődött meg a péntek esti összecsapás. Ráadásul az elmúlt fordulóban a Nyíregyháza az Üllői úton verte meg a címvédő Fradit, így Szabolcsban elképesztő várakozással tekintettek a mérkőzés elé.

NB I
Szűcs Tamás (fehér mezben) itt még a pályán az NB I péntek esti mérkőzésén
Fotó: Katona Ákos

Korai góllal kezdett a Debrecen az NB I nagy vidéki rangadóján

A listavezető Debrecen hamar jelezte, hogy a Nyíregyháza legyőzését is komolyan gondolja. Már a 6. percben vezetést szerzett a Loki. Youga passzolt Gordics elé, aki Szuhodovszki elé továbbított. Szuhodovszki pedig felnézett és 13 méterről belőtte a vendégek első gólját.

A 15. percben súlyos sérülés borzolta a kedélyeket. A Debreceni VSC középpályása Szűcs Tamás a Nyíregyháza-DVSC meccs 15. percében egy ütközést követően a földre rogyott. A közönségkedvenc a Szpari labdarúgójával, Szankoviccal ütközött, akit szintén ápolni kellett. 

Szűcs hordágyon, vastaps közepette hagyta el a pályát, agyrázkódást szenvedett.

 Szűcs Tamás helyére Cibla Flórián érkezett. Később kiderült, hogy Szűcs komoly agyrázkódást szenvedett, a helyi kórházba vitték. Elmondása szerint semmire sem emlékezett.

Az esetről készült videót itt lehet megtekinteni.

NB I
Az NB I péntek esti mérkőzésén hordágyon vitték le az agyrázkódást szenvedő Szűcs Tamást
Fotó: Katona Ákos

A közjáték nem zavarta meg a vendégcsapatot, olyannyira nem, hogy a 21. percben már kettővel vezetett a Debrecen. Kocsis passzolt Dacostának, aki nagyon rosszul tette be középre a labdát. Nem lett volna ebből semmi probléma, ha Szankovics nem ad gólpasszt Gordicsnak, a debreceni játékos köszönte szépen, 12 méterről belőtte a Loki második gólját.

Ez a második gól megnyugtatta a Debrecent, ellenben felpaprikázta a Nyíregyházát, de főleg a hazai közönséget. A helyi publikum nehezen viselte el, ami történt, több alkalommal is sportszerűtlen jelenetek zajlottak a stadionban. Mondjuk azt is nehezen lehetett megérteni, hogy a bíró miért nem intézkedett, amikor a vendégjátékosokat megdobálták a lelátóról. 

Újabb Loki-gól a második félidőben

A második félidő 10. percében tovább forrósodott a hangulat, mert rövid időn belül két gyanús esemény is történt, amely után a hazaiak tizenegyest reklamáltak. Hiába. Sem a meccset vezető Bogár, sem a VAR nem látott okot a közbeavatkozásra. Az 57. percben Dzsudzsák lövését védte a hazaiak kapusa.

A Nyíregyháza mindent megtett, hogy szépítsen, sorra lőtte a szögleteket, de a Debrecent ezen az estén nem lehetett legyőzni.

A 83. percben a vendégcsapat megadta a kegyelemdöfést: Katona Bálint hibázott, Kocsis érkezett és ballal a hosszú sarokba lőtt. Ezzel minden eldőlt, a bíró nem sokkal később lefújta a meccset. A Debrecen 3-0-ra nyert és továbbra is első helyen áll a tabellán.

NB I, 15. FORDULÓ:

Nyíregyháza–Debrecen 0-3 (0-2), Nyíregyháza, 8000 néző, jv: Bogár. Gólszerző: Szuhodovszki (6.), Gordics (21.), Kocsis (83.).

szombat:
ZTE–Paks 12.30 (Tv: M4 Sport)
Kazincbarcika–Diósgyőr 14.30 (Tv: M4 Sport)
Győr–MTK 16.15 (Tv: M4 Sport)

vasárnap:
Kisvárda–Újpest FC 13.45 (Tv: M4 Sport)
Puskás Akadémia–Ferencváros 19.30 (Tv: M4 Sport)

A tabella állását és a mérkőzések jegyzőkönyveit itt tekintheti meg!

 

