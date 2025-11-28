Disznófej és egyéb nyalánkságok, így készülnek a rangadóra Vadkeleten

Már az sem volt éppen elegáns, hogy hétfőn obszcén falfirkákkal hergelték a debrecenieket, szerdán aztán a Nyíregyháza ultrái már levágott disznófejjel üzentek a szomszédba. A DVSC szurkolói nem vették fel a kesztyűt, de nem is félnek, amit azzal bizonyítottak, hogy már múlt héten elkapkodták az összes jegyet a vendékszektorba.

Pokoli hangulatot teremtenek a Nyíregyháza szurkolói a Debrecen elleni keleti rangadón, Bódog Tamás edző is számít a drukkerekre Fotó: Mastiffs 1995 Nyíregyháza

Keleti rangadó. Több meccsre is használják, de nem is vitás, a DVSC és a Nyíregyháza rivalizálására illik leginkább.

Van mit törlesztenie a DVSC-nek

Gyakran felemlegetik ezekben a napokban, hogy a DVSC tizenöt éve nem nyert Nyíregyházán, ami igaz, mégis félrevezető, hiszen ezen időszakban a Szpari több idényt is a másodosztályban töltött.

A tabella állása alapján a Debrecen a rangadó esélyese, hiszen vezeti az NB I-et, miközben a Nyíregyháza kiesőhelyen áll.

Ez is félrevezető, hiszen amióta Bódog Tamás a Nyíregyháza vezetőedzője, a csapat egyszer sem veszített, sőt a múlt héten bravúros, 3-1-es győzelmet aratott az FTC vendégeként. A Magyarország és Németország között ingázó edző ennek megfelelően bizakodva készül a mérkőzésre.

Bódog Tamás számít a Nyíregyháza szurkolóira

– Folytatni kell azt a mentalitást, amit eddig is próbáltunk képviselni. A játékosok szenzációsan csinálják, ezt többször elmondom, úgyhogy nem félek attól, hogy ezen a mérkőzésen ne így lenne vagy másképp lenne.

Még nem éltem át Debrecen ellen rangadót, bízom benne, hogy telt ház előtt jó hangulatban, ugyanazzal a hozzáállással eredményesek tudunk lenni.

Eddig is azt kommunikáltam, szép és jó, hogy most pillanatnyilag aránylag jól játszunk, de lesznek olyan mérkőzések és holtpontok, amikor a szurkolóknak ott kell lenniük mögöttünk, és ott is lesznek. Úgyhogy mindenképpen számítunk a szurkolókra, és kérjük is őket, hogy jöjjenek ki – fogalmazott Bódog Tamás, majd a Debrecent dicsérte, külön is kiemelve Dzsudzsák Balázst.

Ha már Dzsudzsák… A debreceni csapatkapitánynak csütörtökön jó napja volt, szponzori megállapodásnak köszönhetően Sergio Navarro vezetőedzővel átvehetett használatra egy új, Debrecenben gyártott BMW-t.