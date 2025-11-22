Tüntetett a Fradi-tábor, Robbie Keane nem ezt ígérte a Nyíregyháza ellen

Presszinget, gyors labdaszerzést, támadójátékot és gólokat ígért Robbie Keane, az FTC edzője a Nyíregyháza elleni bajnoki mérkőzés előtt. Nos, ebből semmi sem valósult meg. A Szpari teljesen megérdemelten szünetben 2-0-ra vezet.

FTC–Nyíregyháza: fájdalmas a meccs a Fradinak és a Robbie Keane-nek Fotó: Csudai Sándor

A Nyíregyháza már a 3. percben vezetést szerzett: Gilbert lövése után a kipattanót Manner vágta nagy erővel a jobbösszekötő helyéről Dibusz kapujába. A Ferencváros ezt követően próbálta átvenni az irányítást, Joseph több ígéretes helyzetbe is került, de vagy kissé pontatlanul lőtt, vagy Kovács védett. Levi is aktívan kapcsolódott be a támadásokba, egyszer kevéssel a hosszú sarok mellé tekert.

Megérdemelt 2-0-s Nyíregyháza-vezetés

A Nyíregyháza azonban nem állt vissza, sőt továbbra is veszélyesen kontrázott. Manner és Kovácsréti is próbálkozott távolról, Dibusz bravúrokkal tartotta életben a hazai reményeket.

A 31. percben viszont ismét betaláltak a vendégek: Antonov indította Gilbertet, aki szépen tartotta meg a labdát, majd Kovácsrétihez passzolt, ő pedig ballal a kapuba lőtt (0-2). A félidő hátralévő részében a Fradi erőlködve próbált szépíteni, de a vendégek szervezetten védekeztek. A kétperces ráadás sem hozott változást, így a Nyíregyháza megérdemelt kétgólos előnnyel vonult a szünetre.