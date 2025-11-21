NB IZalaegerszegETO FC

A kapufákkal hadilábon álltak, a csodacsere döntött Győrben

A labdarúgó NB I 14. fordulójának pénteki nyitó mérkőzésén az ETO FC hazai pályán 1-0-ra kikapott a Zalaegerszegtől. Az ETO az első félidőben kétszer is eltalálta a kapufát, a hős mégis a csereként beállt Bakti Balázs lett, akinek nagyszerű lövése három pontot ért a ZTE-nek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 21:53
Szendrei Norbert a 150. NB I-es mérkőzését játszotta Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 80. nyugat-dunántúli rangadóra került sor az NB I-ben, amelynek 14. fordulóját az ETO FC és a Zalaegerszegi TE mérkőzése nyitotta meg. A két gárda jó formában várhatta a válogatott szünetet követő első magyar élvonalbeli bajnokit: a győriek az előző öt bajnokijukból csak egyet veszítettek el – két-két döntetlen és vereség mellett –, míg a vendégcsapat a pénteki mérkőzésig megszerzett 13 pontjából hatot a legutóbbi öt fordulóban szedett össze.

Schön Szabolcs ezúttal csak kapufáig jutott az ETO FC-ben
Schön Szabolcs ezúttal csak kapufáig jutott az ETO FC-ben (Fotó: Krizsán Csaba/MTI Fotószerkesztőség)

A múltbeli statisztika az ETO sikerét vetítette előre, a két csapat előző 19 egymás elleni összecsapásán csak egyszer tudott nyerni a ZTE, mellette tíz ETO-siker és nyolc döntetlen született.

Az ETO-nak nem volt szerencséje

Az 57 évesen elhunyt Kovács Tivadar győri sportvezető tiszteletére gyászszünet előzte meg a találkozót, amelynek első félidejében inkább a győriek akarata érvényesült, gól helyett azonban csak kapufákig jutott a hazai együttes a játékrész hajrájában: Daniel Stefulj lövése a lécet érintve szállt kapu fölé, míg Schön Szabolcs az ötösről fejelt a bal kapufára.

Egyetlen villanás döntött

A fordulás után a vendégek is eltalálták a kapufát, de továbbra is az ETO előtt adódtak a nagyobb lehetőségek, ezért is érhette a hazaiakat nagy csapásként, hogy a hajrában megszerezte a vezetést a ZTE:

a 82. percben Kiss Bence indítása után Bakti Balázs 15 méterről, éles szögből lőtte ki a jobb alsó sarkot (0-1).

Az ETO-nak volt még esélye a pontszerzésre, Schön nagy helyzeténél az egyébként egész meccsen kiválóan védő Gundel-Takács Bence újabb bravúrt mutatott be, s ezzel bebiztosította csapatának a győzelmet. A ZTE a legutóbbi négy meccsén harmadszor diadalmaskodott, ráadásul a címvédő Ferencváros és az előző idényben negyedik győriek skalpját is idegenben gyűjtötte be.

NB I, 14. FORDULÓ:

ETO FC–Zalaegerszegi TE 0-1 (0-0), Győr, 1906 néző, jv: Csonka. Gólszerző: Bakti (82.)

szombat:
Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 14.30 (Tv: M4 Sport)
Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC 17.00 (Tv: M4 Sport)
Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC 19.30 (Tv: M4 Sport)

vasárnap:
Paksi FC–Újpest FC 16.00 (Tv: M4 Sport)
Diósgyőri VTK–MTK Budapest 18.30 (Tv: M4 Sport)

A tabella állását és a mérkőzések jegyzőkönyveit itt tekintheti meg!

 

Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu