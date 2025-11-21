A kapufákkal hadilábon álltak, a csodacsere döntött Győrben

A 80. nyugat-dunántúli rangadóra került sor az NB I-ben, amelynek 14. fordulóját az ETO FC és a Zalaegerszegi TE mérkőzése nyitotta meg. A két gárda jó formában várhatta a válogatott szünetet követő első magyar élvonalbeli bajnokit: a győriek az előző öt bajnokijukból csak egyet veszítettek el – két-két döntetlen és vereség mellett –, míg a vendégcsapat a pénteki mérkőzésig megszerzett 13 pontjából hatot a legutóbbi öt fordulóban szedett össze.

Schön Szabolcs ezúttal csak kapufáig jutott az ETO FC-ben (Fotó: Krizsán Csaba/MTI Fotószerkesztőség)

A múltbeli statisztika az ETO sikerét vetítette előre, a két csapat előző 19 egymás elleni összecsapásán csak egyszer tudott nyerni a ZTE, mellette tíz ETO-siker és nyolc döntetlen született.

Az ETO-nak nem volt szerencséje

Az 57 évesen elhunyt Kovács Tivadar győri sportvezető tiszteletére gyászszünet előzte meg a találkozót, amelynek első félidejében inkább a győriek akarata érvényesült, gól helyett azonban csak kapufákig jutott a hazai együttes a játékrész hajrájában: Daniel Stefulj lövése a lécet érintve szállt kapu fölé, míg Schön Szabolcs az ötösről fejelt a bal kapufára.

Egyetlen villanás döntött

A fordulás után a vendégek is eltalálták a kapufát, de továbbra is az ETO előtt adódtak a nagyobb lehetőségek, ezért is érhette a hazaiakat nagy csapásként, hogy a hajrában megszerezte a vezetést a ZTE:

a 82. percben Kiss Bence indítása után Bakti Balázs 15 méterről, éles szögből lőtte ki a jobb alsó sarkot (0-1).

Az ETO-nak volt még esélye a pontszerzésre, Schön nagy helyzeténél az egyébként egész meccsen kiválóan védő Gundel-Takács Bence újabb bravúrt mutatott be, s ezzel bebiztosította csapatának a győzelmet. A ZTE a legutóbbi négy meccsén harmadszor diadalmaskodott, ráadásul a címvédő Ferencváros és az előző idényben negyedik győriek skalpját is idegenben gyűjtötte be.