Varázsolj nekünk valami szépet – megjelent a 21. század magyar sikeredzőit bemutató könyv

A Puskás Arénától mindössze pár száz méterre található Magyar Sport Házában pénteken tartották annak a könyvnek a bemutatóját, amely a magyar labdarúgás bő negyedszázadának legfontosabb hazai edzőit volt hivatott bemutatni. A Varázsolj nekünk valami szépet című kiadvány megjelenesét azonban némileg beárnyékolta a magyar válogatott írek elleni vb-selejtezős veresége, ami után eldőlt, hogy a nemzeti tizenegynek (minimum) újabb négy évet kell várnia, hogy újra kijusson a világ legjelentősebb futballtornájára. Ez a hangulat némileg érződött is a jelenlévő magyar edzőkön.

A Varázsolj nekünk valami szépet című könyv bemutatóját a Magyar Sport Házában rendezték meg (Fotó: Perje Sándor)

A Varázsolj nekünk valami szépet a magyar futball egyik kortablója

A pénteki bemutatón először bejátszottak egy videófelvételt a 2016-os Európa-bajnokságról, ahol a magyar szurkolók a Soho Party örök klasszikusát, az Éjjel soha nem érhet véget című dalt énekelték. A Magyar Sport Házában ott volt a zeneszerző Náksi Attila is, a lemezlovas szintén a meghívottak között volt. A mű szerkesztője Bruckner Gábor a nyitóbeszédében kiemelte, hogy kicsit aggódtak amiatt, hogy a magyar válogatott kudarca miatt milyen hangulat lesz a könyvbemutatón, de az esemény előtti beszélgetések során minden kételye szertefoszlott.

– Az elmúlt 25 év összefoglalására vállalkoztunk, amelyet a történések alakítói, az edzők szemével mutatunk be. Érintjük a jelent és a jövőt is, szóba kerülnek olyan témák, mint az akadémiák, a sok külföldi edző, a magyar- és a fiatalszabály – mondta el Bruckner Gábor, aki elárulta, az elhunyt Mezey György és Garami József kényszerűségből maradtak ki, de nekik mindenképpen helyük lett volna a 25 szakember között.

A műben egyébként Bognár György, Bozsik Péter, Csank János, Dárdai Pál, Détári Lajos, Egervári Sándor, Gellei Imre, Herczeg András, Hornyák Zsolt, Horváth Ferenc, Kondás Elemér, Kuttor Attila, László Csaba, Lőw Zsolt, Markó Edina, Máté Csaba, Mészöly Géza, Prukner László, Révész Attila, Marco Rossi, Sisa Tibor, Supka Attila, Szabics Imre, Szabó István és Várhidi Péter szerepel.

Bruckner azt is hozzátette, hogy a könyv borítója mesterséges intelligenciával készült, és nagyon bízik benne, hogy a viharfelhőkkel tarkított magyar futballjelen ellenére a kötet hozzá fog járulni a magyar labdarúgás előrelépésében. A 25 tréner elmesélését öt szerző, Ághassi Attila, Hajdú B. István, Marosi Gergely, Pietsch Tibor és Sz. Nagy Tamás dolgozta fel.