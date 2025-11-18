magyar válogatottCsank Jánosvb-selejtezőMarco Rossi szövetségi kapitány

Durva hibáját ismerte el a korábbi szövetségi kapitány, Marco Rossi dilemmájáról is beszélt + videó

Csank János szerint ha Marco Rossinak nincs megoldása erre a szituációra, akkor föl kell állnia. A magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya kései utódja kapcsán arról beszélt, hogy az elbukott világbajnoki kijutás hatalmas veszteség, de nem szabad bűnbakokat keresni. Szoboszlai Dominik játékáról, valamint saját hibájáról is beszélt a legutóbb, 1997-ben vb-pótselejtezőig jutó szakember. Csank János nem merte a Fradi-pályán a kezdőcsapatba állítani a újpesti kötődésű Urbán Flóriánt a jugoszlávok ellen 7-1-re elveszített hazai meccsen.

Csank János nem keres bűnbakokat a válogatott kudarca után Fotó: Új Néplap/Mészáros János
Drámai vereséget szenvedett Írországtól (2-3) vasárnap a magyar labdarúgó-válogatott, amely így csoportja harmadik helyén végzett, s lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről. Legutóbb 1986-ban vett részt Magyarország vb-n, a pótselejtezőig 1997-ben jutott el Csank János irányításával. A korábbi szövetségi kapitány volt a Szpíker korner vendége.

Csank János megtervezte, a jugoszlávok keresztülhúzták a számításait
Csank János megtervezte, a jugoszlávok keresztülhúzták a számításait Fotó: Nemzeti Sport

 

Hatalmas veszteség, ha nem tudunk legalább a pótselejtezőre eljutni, hogy tovább tartson a reménykedés

 – érzékeltette a 79 esztendős szakember, aki szerint az különösen fájó, hogy a 96. percben kapott góllal vesztettünk.

– Mindig az utolsó perces dolgok a legrosszabbak. Ha győzöl, az mondjuk nem rossz, mint láttuk, hogy száguldoztak és dobálták magukat hasra az ellenfél játékosai, mi meg összecsuklottunk. Hát, ez a futballnak meg a sportnak valahol a szépsége. 

Az egyik oldalon szépség, a másikon tragédia… Pedig ez elvileg sport, kikaptunk, gratulálunk, megy az élet tovább. Belejátszik a magánéletünkbe is, de szerintem van egy határa, amit nem szabad átlépni. 

Mindenki meg akarta tenni a maximumot, az ellenfél is, most ez így jött ki.

Csank János a helyszínen látta, ahogy az írek ünnepeltek a Puskás Arénában
Csank János a helyszínen látta, ahogy az írek ünnepeltek a Puskás Arénában Fotó: Mirkó István

Csank János nem érti

A korábbi szövetségi kapitány tehát nem dramatizálná túl a helyzetet, ugyanakkor komoly hiányérzetének is hangot adott.

– Az én stílusom olyan, hogy menni kell előre. Azt nem éreztem. 

Az örmények ellen is azt hiányoltam, hogy nem voltunk dinamikusak, nem akartunk úgy támadni, ahogy kell. Annyi a hátra- és keresztpassz, hogy számomra unalmas a foci, és ezzel lelassítjuk, leültetjük saját magunkat.

Akkor kellett volna merni játszani, amikor még 2-1-re vezettünk az írek ellen  – mondta a Puskás Arénában szerzett tapasztalatairól Csank János, aki a legutóbb vb-pótselejtezőig jutó magyar csapatot vezette. A Sztojkovics, Mihajlovic, Mijatovics, Savicevic fémjelezte Jugoszláviától itthon 7-1-re, idegenben 5-0-ra maradt alul Magyarország 1997-ben.

Félelmetes ellenfél volt, bár én nem féltem tőlük. Magamat csak annyiból tudom hibáztatni, hogy akkor még nem volt stadionunk, az Üllői úton játszottunk. Urbán Flóriánt nem mertem betenni, mert Azerbajdzsán ellen végig szidták, mert újpesti volt. Ez nagy, durva hiba volt a részemről.

 

Maradjon-e Marco Rossi?

Csank János arról nem formált véleményt, hibázott-e kései utódja, Marco Rossi. Azért adott egy tippet a szövetségi kapitánynak és a csapatkapitányról is szót ejtett.

– Szoboszlai játéka bennem kételyeket ébresztett. Nem tudom, hogy valaki hogyan kerül jobb-bekkből bal szélre? Azt nem tudom, mit kér tőle a szövetségi kapitány. Biztos, hogy szóltam volna egy-két szót. Nem is lehettem volna kapitány utána két héttel... 

Az az igazság, hogy ilyen kapitány, mint Marco Rossi még nem volt Magyarországon, akit így ünnepelt a közönség. Ez mutatja, hogy mit ért el idáig. Nem tudom, az öltözőben milyen a helyzet, mennyire ő a főnök. Én azt mondanám, hogy most azért, mert ez nem sikerült, furcsa lenne, ha ilyen hirtelen mélybe löknék – foglalt állást a szókimondó tréner, aki Marco Rossi szövetségi kapitány felelősségi köréről is beszélt.

– A kapitány a süllyedő hajót utoljára kell, hogy elhagyja! Amikor dicsőség van, mint volt Rossinak is meg nekünk is, akkor is ott kell lenni elöl, és akkor is, ha meleg a helyzet. Én nem vagyok egy lemondós típus, azért vagyok edző, hogy minden helyzetben tudjam a következő lépést. 

Neki érdekes a helyzet. Ha Rossinak nincs megoldása erre a szituációra, akkor föl kell állnia

 – mondta Csank János.

A mieinket romba döntő Troy Parrottról, a korai időhúzásról, valamint az MLSZ és a szurkolók közötti feszültségről is beszélgettünk a Szpíker kornerben Csank Jánossal és Novák Miklóssal. Az adást alább teljes egészében megnézhetik:

 

