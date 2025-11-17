magyar labdarúgó válogatottCsányi Sándorvb-selejtezőMLSZMarco RossiÍrországSzoboszlai Dominik

Nincs igazság a futballban: Magyarország szívét tépte ki az írek elleni vb-selejtezős vereség

A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett vasárnap az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen. Magyarország így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről. A lefújás után a válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik alig tudott megszólalni, a szövetségi kapitány, Marco Rossi sejtelmesen beszélt a jövőjéről. Az írek edzője szerint egy nagy hibát követett el az egyébként jobban játszó magyar válogatott, amelynek tovább kell várnia, hogy újra világbajnokságon szerepeljen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 11:37
Szoboszlai Dominik arca mindent elárul, a magyar válogatott újabb vb-ről marad le Fotó: AFP/NurPhoto/Szaniszló Róbert
Nem így képzeltük: Troy Parrott lett a Magyarország–Írország vb-selejtező hőse. Az ír csatár háromszor is bevette Dibusz Dénes kapuját, a győztes gólt az ötperces hosszabbítás letelte után, a 96. játékpercben kotorta be. Az írek készülhetnek a pótselejtezőre, 2026-ban is Magyarország nélkül zajlik a vb. Pedig a magyarok szempontjából jól indult a találkozó vasárnap délután a telt házas Puskás Arénában.

A Magyarország sikeréért szorító drukkereken semmi nem múlt a Puskás Arénában. Fotó: AFP/NurPhoto/Szaniszló Róbert

Magyarország az utolsó pillanatban veszített

A magyarok előbb a negyedik percben Lukács Dániel csúsztatásával, majd a büntetőből eredményes Troy Parrott egyenlítése után a 37. percben Varga Barnabás bombagóljával szereztek vezetést, utóbbi találatot később az UEFA a közösségi médiában a játéknap legszebbjeként ünnepelte. A második félidőben is veszélyesebben futballozott a magyar gárda, a 80. percben mégis Parrott egyenlített ismét, aki a hosszabbításban, a 96. percben megszerezte az írek számára a csoport második helyét és egyben a pótselejtezőt érő győztes gólt is.

Az álom összetört, a fájó vereség után Szoboszlai Dominik csapatkapitányként vállalta a nyilatkozatot, de alig tudott megszólalni. Sokatmondó volt a magyar középpályás viselkedése a lefújás után. Szoboszlai Dominik első útja a kispadhoz vezetett, dühében kettőt-hármat izomból belevágott az esővédő plexibe. Szerencsére nem sérült meg, mert a plexit úgy tervezték, hogy ennél sokkal többet is kibírjon. A többiek vagy mozdulni sem bírtak csalódottságukban, vagy egymást vigasztalták. Szoboszlai aztán egy percig magába roskadva ült a kispadon és a sírás kerülgette

Szoboszlai vigasztalhatatlan volt Magyarország veresége után, a szurkolók próbálták jobb kedvre deríteni. Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto

A magyar szövetségi kapitány, Marco Rossi érthetően nagyon csalódottan értékelt.

– Régóta vagyok a magyar válogatott szövetségi kapitánya, de ennyire rosszul még nem éreztem magam – mondta a rendkívül fájdalmas vereség után Rossi, akinek még további két selejtezősorozatra szól a szerződése az MLSZ-szel, de a jövőről ködösen nyilatkozott.

Óriási csalódottság, nem ezt érdemeltük. 2-1-nél mondtam a srácoknak, próbálják meg berúgni a harmadikat, hogy döntsék el a mecset. Nem sikerült, aztán történt, ami történt. Nagyon sajnálom, hogy megint a hosszabbításban kaptunk egy gólt, mint Írországban. A srácoknak csak annyit mondtam, hogy nem tudok nekik szemrehányást tenni semmiért

– fogalmazott a szakember, aki immár sokadszor is elmondta: szövetségi kapitányként ő az első számú felelős, s az újságírók kérdéseire válaszolva hozzátette, hogy ismerik a képességeit az írek hősének, Parrottnak.

Gyászhangulat a lefújás után

Síri csend borult a magyar válogatott öltözőjére a Puskás Arénában, a magyar válogatott játékosai nehezen találták a szavakat a fájó kudarcra. Lukács Dániel, az első magyar gól szerzője viszont megpróbálta szavakba önteni a gondolatait a vereség után.

– Pokolhangulat van most az öltözőben. Mindenki maga alatt van. Nagyon szerettük volna megcsinálni ezt a meccset, de sajnos nem sikerült. A 80. perc után tudtuk, hogy rugdosni fogják befelé a labdákat, mert ebben nagyon jók, és sajnos be is jött nekik – mondta el a Puskás Akadémia játékosa, aki  már a harmadik percben megszerezte a vezetést a magyar válogatottnak, ez volt az ötödik válogatottmeccsén a második találata.

– Nyilván jobban örültem volna, ha nyerünk is. Nagyon szomorú vagyok, tényleg. Hiába rúgtam gólt, nehéz bármit is mondani most. A gólomnak abban a pillanatban persze örültem, bár kicsit bennem volt, hogy lesen vagyok, de hál’ Istennek megint belógott valaki egy kicsit – idézte fel a gólja előtti pillanatát a magyar játékos. A magyar válogatott kapusa, Dibusz Dénes aligha okolható az írektől elszenvedett 3-2-es vereség miatt. Úgy kapott három gólt, hogy volt óriási védése is a meccsen. A Fradi alapembere épp tegnap ünnepelte a 35. születésnapját, de ez egy pillanatig sem foglalkoztatta a lefújás után.

A magyar válogatott tagjai nem hitték el, hogy az utolsó meccsen bukták el a vb-pótselejtezőt. Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Nehéz leírni, mit érzek most, de szerintem ugyanúgy éltem meg, ahogy bárki más itt, a stadionban vagy a tévéképernyők előtt Nem is akarta az ember elhinni azt, hogy tényleg, amikor már úgy nézett ki, hogy kihúzzuk, letelik a hosszabbítás, megúsztunk egy-két meleg szituációt, akkor még jön egy ilyen dráma.

Főleg, hogy pontosan tudtuk, ezzel fognak próbálkozni. Többnyire jól hatástalanítottuk a beíveléseiket, ebből nem is nagyon volt helyzetük. A végén viszont ők jöttek ki jobban belőle, a legutolsó másodpercekben sikerült betalálniuk, és ezzel egy álommal szegényebbek lettünk – mondta el a Ferencváros kapusa, aki a nemzeti csapat jövőjével kapcsolatban is elejtett néhány gondolatot.

Szoboszlait kipécézték az írek

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke némi győzködés után nyilatkozott a magyar újságíróknak a kudarc után, de mindössze a harmadik kérdésre már jobbnak látta, ha inkább nem válaszol. 

– Nagyon reménykedtem, hogy a pótselejtezőre legalább kijutunk, talán meg is érdemeltük volna, de ilyen a futball, nagyon csalódott vagyok – vélekedett Csányi, aki könnyes szemmel válaszolt még arra a kérdésre, hogy mi kellett volna a sikerhez. Az ír válogatott izlandi szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson bőbeszédűbb volt, s elismerte: a mérkőzés jelentős részében Magyarország játszott jobban. Hallgrímsson szerint a magyar válogatott csak egy dologban hibázott Budapesten. 

Szoboszlait nem kímélték az írek az egész mérkőzés alatt. Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto

A mérkőzés krónikájához még hozzátartozik, hogy a közösségi médiában, főként az ír szurkolók, posztok százait rakták ki Szoboszlai első félidős gólöröméről, amivel párhuzamba állították az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóval, ugyanakkor ebben az esetben sokakat becsaphatott a mesterséges intelligencia. Szoboszlai nagy példaképe az ötszörös aranylabdás, de vélhetően ettől az összehasonlítástól eltekintett volna. A Liverpool a honlapján tárgyilagosan, pár mondatban osztotta meg a hírt, hogy mindkét magyar játékosa gólpasszt jegyzett az írek elleni vb-selejtezőn, a végén mégis kiesett a válogatott. A közösségi médiában Szoboszlairól külön képet is kitettek, amin az asszisztját jegyzik meg. A kiesés tényét azonban a közösségi médiában már nem osztotta meg a klub, csak a jó hírt, vagyis abból is csak az egyiket, Kerkez gólpassza külön posztot nem kapott.  A csoport másik mérkőzésén Portugália nem kegyelmezett Örményországnak, s csoportgyőztesként jutott ki a jövő évi világbajnokságra.

Negyven éve várunk

A magyar labdarúgó-válogatott az 1986-os világbajnokság óta immár tíz világbajnoki selejtezősorozatot zárt kudarccal. A nemzeti együttes a legtöbbször, szám szerint ötször a negyedik helyen végzett, négyszer harmadik lett, egyszer pedig a pótselejtezőt érő második pozíciót szerezte meg. Utóbbi alkalom ugyanakkor csúfosan zárult, ugyanis a jugoszlávok 12-1-es összesítéssel ütötték el Csank János csapatát attól, hogy kijusson az 1998-as, franciaországi tornára.

Magyarországnak tovább kell várnia, hogy újra kijusson a világbajnokságra. Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Ha helyezésben nem is, de pontszám tekintetében a 2022-es, valamint a 2014-es vb-selejtező volt a legeredményesebb sorozat a vizsgált időszakban. A 2014-es kvalifikáció során lehetséges pontok 57 százalékát szerezte meg Egervári Sándor csapata. Szerzett gólokban előbbi a legjobb, mert a mérkőzésenkénti gólátlaga 2,1 volt. A mostani sorozatban a maximális 18 pontból nyolcat szerzett meg a válogatott, azaz 44,4 százalékos teljesítménnyel zárt.

Európai vb-selejtező, F csoport, 6. (utolsó) forduló

Magyarország–Írország 2-3 (2-1)

Puskás Aréna, 59 411 ezer néző, v.: Espen Eskas (norvég)
gólszerzők: Lukács (4.), Varga B. (37.), illetve Parrott (15., 80., 96., az elsőt 11-esből)

sárga lap: Szalai A. (45+2.), Varga B. (94.), illetve Scales (68.), Cullen (78.), Ebosele (89.), Parrott (97.)

 

