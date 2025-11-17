Nincs igazság a futballban: Magyarország szívét tépte ki az írek elleni vb-selejtezős vereség

Nem így képzeltük: Troy Parrott lett a Magyarország–Írország vb-selejtező hőse. Az ír csatár háromszor is bevette Dibusz Dénes kapuját, a győztes gólt az ötperces hosszabbítás letelte után, a 96. játékpercben kotorta be. Az írek készülhetnek a pótselejtezőre, 2026-ban is Magyarország nélkül zajlik a vb. Pedig a magyarok szempontjából jól indult a találkozó vasárnap délután a telt házas Puskás Arénában.

A Magyarország sikeréért szorító drukkereken semmi nem múlt a Puskás Arénában. Fotó: AFP/NurPhoto/Szaniszló Róbert

Magyarország az utolsó pillanatban veszített

A magyarok előbb a negyedik percben Lukács Dániel csúsztatásával, majd a büntetőből eredményes Troy Parrott egyenlítése után a 37. percben Varga Barnabás bombagóljával szereztek vezetést, utóbbi találatot később az UEFA a közösségi médiában a játéknap legszebbjeként ünnepelte. A második félidőben is veszélyesebben futballozott a magyar gárda, a 80. percben mégis Parrott egyenlített ismét, aki a hosszabbításban, a 96. percben megszerezte az írek számára a csoport második helyét és egyben a pótselejtezőt érő győztes gólt is.

Az álom összetört, a fájó vereség után Szoboszlai Dominik csapatkapitányként vállalta a nyilatkozatot, de alig tudott megszólalni. Sokatmondó volt a magyar középpályás viselkedése a lefújás után. Szoboszlai Dominik első útja a kispadhoz vezetett, dühében kettőt-hármat izomból belevágott az esővédő plexibe. Szerencsére nem sérült meg, mert a plexit úgy tervezték, hogy ennél sokkal többet is kibírjon. A többiek vagy mozdulni sem bírtak csalódottságukban, vagy egymást vigasztalták. Szoboszlai aztán egy percig magába roskadva ült a kispadon és a sírás kerülgette.

Szoboszlai vigasztalhatatlan volt Magyarország veresége után, a szurkolók próbálták jobb kedvre deríteni. Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto

A magyar szövetségi kapitány, Marco Rossi érthetően nagyon csalódottan értékelt.

– Régóta vagyok a magyar válogatott szövetségi kapitánya, de ennyire rosszul még nem éreztem magam – mondta a rendkívül fájdalmas vereség után Rossi, akinek még további két selejtezősorozatra szól a szerződése az MLSZ-szel, de a jövőről ködösen nyilatkozott.

Óriási csalódottság, nem ezt érdemeltük. 2-1-nél mondtam a srácoknak, próbálják meg berúgni a harmadikat, hogy döntsék el a mecset. Nem sikerült, aztán történt, ami történt. Nagyon sajnálom, hogy megint a hosszabbításban kaptunk egy gólt, mint Írországban. A srácoknak csak annyit mondtam, hogy nem tudok nekik szemrehányást tenni semmiért

– fogalmazott a szakember, aki immár sokadszor is elmondta: szövetségi kapitányként ő az első számú felelős, s az újságírók kérdéseire válaszolva hozzátette, hogy ismerik a képességeit az írek hősének, Parrottnak.