Liverpoolban csak a szép dolgokról beszélnek? Szoboszlai igen, Kerkez sehol a vb-kudarc után

A magyar válogatott az utolsó másodpercekben kapott góllal 3-2-re kikapott Írországtól , amivel elúszott az esély a vb-re való kijutásra. A drámai hajrá után a magyar játékosok összetörtek, Szoboszlai Dominik a kispadon zokogott, Kerkez Milos is csak a fejét fogta. Pedig az első félidőben minden jól alakult, előbb éppen Szoboszlai, majd Kerkez adott gólpasszt. A 2-1-es vezetésnél senki nem gondolta, hogy ez lesz a vége, ráadásul így. A lefújás után a magyar válogatott öltözőjében is hatalmas volt a csend , míg Marco Rossi a jövőjével kapcsolatban sem tudott semmi biztosat ígérni.

Szoboszlai Dominik mérhetetlen bánata, erről a Liverpool sem posztolt Fotó: Mirkó István

A Liverpool reakciója: Szoboszlai igen, Kerkez nem

A Liverpool a honlapján tárgyilagosan, pár mondatban osztotta meg a hírt, hogy mindkét magyar játékos gólpasszt jegyzett az írek elleni vb-selejtezőn, a végén mégis kiesett a válogatott. A közösségi médiában Szoboszlairól külön képet is kitettek, amin az asszisztját jegyzik meg.

A kiesés tényét azonban a közösségi médiában már nem osztotta meg a klub, csak a jó hírt, vagyis abból is csak az egyiket, Kerkez gólpassza külön posztot nem kapott. Persze, tegyük hozzá, a balhátvéd passza után az igazi bravúrt maga Varga Barnabás vitte véghez a második magyar gólnál.

Another assist from Szobo 👏🇭🇺 pic.twitter.com/6sfXugNFAz — Liverpool FC (@LFC) November 16, 2025

Más Liverpool-játékosoknak szebb estéje volt

Vasárnap a francia válogatott kezdőjében két liverpooli is volt Azerbajdzsán ellen Hugo Ekitiké és Ibrahima Konaté révén. Ráadásul a hátvéd a csapatkapitányi karszalagot is felvehette. A franciák, noha a negyedik percben hátrányba kerültek, így is könnyedén, 3-1-re nyertek. Didier Deschamps együttese már korábban kijutott a vb-re a D csoport megnyerésével. A négyes másik meccsén az ukránok részben a volt fradista Olekszandr Zubkov góljával kiharcolták a pótselejtezőt Izland ellen.

A Liverpool legközelebb szombaton játszik a Premier League-ben, Szoboszlaiék a Nottingham Forestet fogadják 16 órától az Anfielden.