Liverpoolban csak a szép dolgokról beszélnek? Szoboszlai igen, Kerkez sehol a vb-kudarc után

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is gólpasszt jegyzett, de hiába, a magyar válogatott drámai hajrában 3-2-re kikapott az írek elleni vb-selejtezőn, így lemarad a pótselejtezőről. A Liverpool Szoboszlai gólpasszáról megemlékezett, a balhátvédről viszont nem, ahogy a kiesésről sem.

2025. 11. 17. 7:27
A két liverpooli, Szoboszlai és Kerkez csalódottan térhet haza Angliába
A két liverpooli, Szoboszlai és Kerkez csalódottan térhet haza Angliába Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar válogatott az utolsó másodpercekben kapott góllal 3-2-re kikapott Írországtól , amivel elúszott az esély a vb-re való kijutásra. A drámai hajrá után a magyar játékosok összetörtek, Szoboszlai Dominik a kispadon zokogott, Kerkez Milos is csak a fejét fogta. Pedig az első félidőben minden jól alakult, előbb éppen Szoboszlai, majd Kerkez adott gólpasszt. A 2-1-es vezetésnél senki nem gondolta, hogy ez lesz a vége, ráadásul így. A lefújás után a magyar válogatott öltözőjében is hatalmas volt a csend , míg Marco Rossi a jövőjével kapcsolatban sem tudott semmi biztosat ígérni

Szoboszlai Dominik mérhetetlen bánata, erről a Liverpool sem posztolt
Szoboszlai Dominik mérhetetlen bánata, erről a Liverpool sem posztolt  Fotó: Mirkó István

A Liverpool reakciója: Szoboszlai igen, Kerkez nem

A Liverpool a honlapján tárgyilagosan, pár mondatban osztotta meg a hírt, hogy mindkét magyar játékos gólpasszt jegyzett az írek elleni vb-selejtezőn, a végén mégis kiesett a válogatott. A közösségi médiában Szoboszlairól külön képet is kitettek, amin az asszisztját jegyzik meg. 

A kiesés tényét azonban a közösségi médiában már nem osztotta meg a klub, csak a jó hírt, vagyis abból is csak az egyiket, Kerkez gólpassza külön posztot nem kapott. Persze, tegyük hozzá, a balhátvéd passza után az igazi bravúrt maga Varga Barnabás vitte véghez a második magyar gólnál.

Más Liverpool-játékosoknak szebb estéje volt

Vasárnap a francia válogatott kezdőjében két liverpooli is volt Azerbajdzsán ellen Hugo Ekitiké és Ibrahima Konaté révén. Ráadásul a hátvéd a csapatkapitányi karszalagot is felvehette. A franciák, noha a negyedik percben hátrányba kerültek, így is könnyedén, 3-1-re nyertek. Didier Deschamps együttese már korábban kijutott a vb-re a D csoport megnyerésével. A négyes másik meccsén az ukránok részben a volt fradista Olekszandr Zubkov góljával kiharcolták a pótselejtezőt Izland ellen. 

A Liverpool legközelebb szombaton játszik a Premier League-ben, Szoboszlaiék a Nottingham Forestet fogadják 16 órától az Anfielden. 

 

