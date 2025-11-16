vb-selejtezőUkrajnaIzlandRuszlan MalinovszkijSzerhij RebrovOlekszandr Zubkov

A magyarok elbuktak, Ukrajna ünnepel a vb-selejtezők drámai napján

Az európai D csoportban az ukrán válogatott végzett a második helyen, így pótselejtezőn küzdhet majd azért, hogy ott legyen a jövő évi labdarúgó-világbajnokság 48 csapatos mezőnyében. Ukrajna vasárnap este Izland együttesét győzte le 2-0-ra, a sárga-kékek első gólját Olekszandr Zubkov szerezte, aki korábban a Ferencvárosban is játszott.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 20:33
Ukrajna ünnepel, Zubkov sorsdöntő gólt szerzett, Rebrov a kispadon örülhetett, pótselejtezőn kijuthatnak a vb-re az ex-FTC-sek
Ukrajna ünnepel, az exfradista Zubkov sorsdöntő gólt szerzett az Izland elleni vb-selejtezőn Fotó: AFP/Sergei Gapon
Az európai vb-selejtezők D jelű négyesében a legutóbb vb-ezüstérmes franciák elsősége már az előző fordulóban eldőlt, a második helyért, azaz a pótselejtezős lehetőségért pedig Ukrajna és Izland küzdött meg egymással vasárnap este Varsóban. Az északiaknak a döntetlen is elég lett volna, az ex-FTC-edző, Szerhij Rebrov által irányított Ukrajna csak győzelemmel tarthatta életben vb-álmait.

Ukrajna és Izland nagyon megizzasztotta egymást az utolsó vb-selejtezőn.
Ukrajna és Izland nagyon megizzasztotta egymást az utolsó vb-selejtezőn. Fotó: AFP/Sergei Gapon

Ukrajna kiharcolta a továbbjutást

Már a mérkőzés legelején veszélyesebben léptek fel az ukránok. A 3. percben Olekszandr Zubkov ballábas lövése alig került el az izlandiak kapuját, majd az első negyedóra végén Victor Pálsson fejesével veszélyeztette először a vendégek. Egy perccel később Vladiszlav Vanat hibázott óriási ziccerben, csak a kapufát találta el, majd Konoplja ballábas lövése suhant el a kapu jobb oldala mellett. 

A Girona támadója, Vanat a 40. percben veszélyes lövést eresztett el a tizenhatoson belül, amit óriási bravúrral védett az izlandiak kapusa Elías Ólafsson. Az első félidőben az ukránok több kapura lövéssel próbálkoztak, de Izland volt kedvezőbb helyzetben.

A második félidő elején rögtön gólt szerezhetett volna Izland. Brynjólfur Willumsson fejesét kellett védenie a hazaiak kapusának, Anatolij Trubinnak a bal alsó sarok elől.  Az 52. percben Mikael Ellertsson jobb lábas lövése után a labda pár méterrel az ukránok kapuja felett suhant el. Bő tíz perccel később Vanat hozta helyzetbe Zubkovot, a Fradi egykori játékosának lövését viszont védte az izlandi Elías Ólafsson. Az izlandiak talán legnagyobb helyzete a 77. percben adódott: Gudmundsson remek beadása után Victor Pálsson kemény fejest küldött az ukránok kapufa felé, de Trubin kapus ismét a helyén volt.

Ukrajna a második góljával végleg eldöntötte az Izland elleni vb-selejtezőt.
Ukrajna a második góljával végleg eldöntötte az Izland elleni vb-selejtezőt. Fotó: AFP/Sergei Gapon

A 83. percben egy ukrán szögletet követően megszerezték a vezetést a hazaiak: Huculjak csúsztatása után Zubkov remek mozdulattal fejelt a kapu jobb felső sarkába az ötös vonaláról. 

A 89. percben még Daníel Gudjohnsen jobblábas lövését védte Trubin, de hiába támadtak ki az északiak, Szerhij Rebrov csapata újabb gólt szerzett. Huculjak tizenhatos sarkáról eleresztett kísérlete az izlandi kapuban kötött ki.

Ukrajna 2-0-ra nyert, így a második helyen végzett a D csoportban, azaz pótselejtezőn vehet részt jövő tavasszal.

A K csoport is befejeződött, de itt az érdemi kérdések már eldőltek az utolsó forduló előtt. Anglia százszázalékos teljesítménnyel, kapott gól nélkül nyerte meg az ötöst, Albánia készülhet a pótselejtezőre.

Az F csoportban viszont sajnos volt dráma: Magyarország a 96. percben kapott góllal maradt le a pótselejtezőről, Írország megelőzte Marco Rossi csapatát.

Európai vb-selejtezők, 6. (utolsó) forduló:

D csoport

  • Ukrajna–Izland 2-0 (0-0)
  • Azerbajdzsán–Franciaország 1-3 (1-3)

A csoport végeredménye:

  1. (és kijutott) Franciaország 16 pont
  2. (és pótselejtezős) Ukrajna 10
  3. Izland 7
  4. Azerbajdzsán 1

K csoport

  • Albánia–Anglia 0-2 (0-0)
  • Szerbia–Lettország 2-1 (0-1)

A csoport végeredménye:

  1. (és kijutott) Anglia 24 pont
  2. (és pótselejtezős) Albánia 14
  3. Szerbia 13
  4. Lettország 5
  5. Andorra 1



 

