A magyarok elbuktak, Ukrajna ünnepel a vb-selejtezők drámai napján

Az európai vb-selejtezők D jelű négyesében a legutóbb vb-ezüstérmes franciák elsősége már az előző fordulóban eldőlt, a második helyért, azaz a pótselejtezős lehetőségért pedig Ukrajna és Izland küzdött meg egymással vasárnap este Varsóban. Az északiaknak a döntetlen is elég lett volna, az ex-FTC-edző, Szerhij Rebrov által irányított Ukrajna csak győzelemmel tarthatta életben vb-álmait.

Ukrajna és Izland nagyon megizzasztotta egymást az utolsó vb-selejtezőn. Fotó: AFP/Sergei Gapon

Ukrajna kiharcolta a továbbjutást

Már a mérkőzés legelején veszélyesebben léptek fel az ukránok. A 3. percben Olekszandr Zubkov ballábas lövése alig került el az izlandiak kapuját, majd az első negyedóra végén Victor Pálsson fejesével veszélyeztette először a vendégek. Egy perccel később Vladiszlav Vanat hibázott óriási ziccerben, csak a kapufát találta el, majd Konoplja ballábas lövése suhant el a kapu jobb oldala mellett.