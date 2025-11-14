Az elégedetlenkedő Mbappé lepipálta Messit és Ronaldót is, csak Pelé van előtte

Kylian Mbappé tizenegyesből szerzett vezetést az Ukrajna elleni vb-selejtezőn, majd a hajrában 3-0-ra alakította az állást, mielőtt a Liverpoolban futballozó Hugo Ekitiké beállította volna a 4-0-s végeredményt. A franciák ezzel a győzelemmel bebiztosították az első helyet és a vele együtt járó vb-szereplést, míg Mbappé egy fontos mérföldkövet is elért a találkozón.

Mbappé duplázott az ukránok ellen. Fotó: AFP/Franck Fife

A Real Madrid támadójának a csütörtöki második találata volt a pályafutása négyszázadik gólja, ráadásul ezt a számot senki sem érte el nála fiatalabban a XXI. században, beleértve Lionel Messit és Cristiano Ronaldót. Ha a labdarúgás teljes történelmét nézzük, akkor is csak egy játékost találunk, aki megelőzi Mbappét: Pelé 23 évesen jegyezte fel a négyszázadik gólját, a legendás futballista rekordja alighanem még nagyon sokáig érvényben marad.

A XXI. században négyszáz gólig jutó játékosok Játékos Kor 1. Kylian Mbappé 26 év, 10 hónap, 3 nap 2. Lionel Messi 27 év, 3 hónap, 3 nap 3. Cristiano Ronaldo 28 év, 10 hónap, 17 nap 4. Robert Lewandowski 30 év, 2 hónap, 17 nap 5. Harry Kane 30 év, 8 hónap, 30 nap

Visszatérve Mbappéhoz: a francia támadó elképesztő ütemben termeli a gólokat a 2025–2026-os idényben, klubcsapatát és a válogatottat is figyelembe véve húsz tétmérkőzés után 23 találatnál jár.

– Négyszáz gól? A négyszáz gól nem nyűgözi le az embereket. Nyomot szeretnék hagyni a labdarúgás történelmében, így kell szereznem még négyszáz gólt. Van játékos, akinek már 950-nél is több gólja van, egy másik pedig szintén kilencszáz felett jár, így a négyszáz gól nem elég ahhoz, hogy ebbe a csoportba bekerüljek – mondta Mbappé.

Mbappé karrierje számokban Csapat Mérkőzések Gólok Monaco 60 27 PSG 308 256 Real Madrid 75 62 Francia válogatott 95 55

A 27. születésnapját december 20-án ünneplő játékos vasárnap Azerbajdzsán ellen gyarapíthatja tovább a góljai számát.