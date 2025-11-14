kylian mbappéfrancia válogatottPelé

Az elégedetlenkedő Mbappé lepipálta Messit és Ronaldót is, csak Pelé van előtte

Remek csütörtököt zárt Kylian Mbappé és a francia labdarúgó-válogatott: a Real Madrid klasszisa duplával segítette csapatát 4-0-s győzelemhez Ukrajna ellen, a sikerrel Didier Deschamps együttese biztosította helyét a 2026-os világbajnokságon. Mbappé mindezek mellett illusztris mérföldkövet is ünnepelhetett, megszerezte ugyanis a 400. gólját, amelynek elérésére csak egy futballista volt képes nála fiatalabban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 8:18
Kylian Mbappé mindenkit megelőzött Pelén kívül Fotó: Franck Fife Forrás: AFP
Kylian Mbappé tizenegyesből szerzett vezetést az Ukrajna elleni vb-selejtezőn, majd a hajrában 3-0-ra alakította az állást, mielőtt a Liverpoolban futballozó Hugo Ekitiké beállította volna a 4-0-s végeredményt. A franciák ezzel a győzelemmel bebiztosították az első helyet és a vele együtt járó vb-szereplést, míg Mbappé egy fontos mérföldkövet is elért a találkozón.

Mbappé duplázott az ukránok ellen
Mbappé duplázott az ukránok ellen. Fotó: AFP/Franck Fife

A Real Madrid támadójának a csütörtöki második találata volt a pályafutása négyszázadik gólja, ráadásul ezt a számot senki sem érte el nála fiatalabban a XXI. században, beleértve Lionel Messit és Cristiano Ronaldót. Ha a labdarúgás teljes történelmét nézzük, akkor is csak egy játékost találunk, aki megelőzi Mbappét: Pelé 23 évesen jegyezte fel a négyszázadik gólját, a legendás futballista rekordja alighanem még nagyon sokáig érvényben marad.

A XXI. században négyszáz gólig jutó játékosok
JátékosKor
1. Kylian Mbappé26 év, 10 hónap, 3 nap
2. Lionel Messi27 év, 3 hónap, 3 nap
3. Cristiano Ronaldo28 év, 10 hónap, 17 nap
4. Robert Lewandowski30 év, 2 hónap, 17 nap
5. Harry Kane30 év, 8 hónap, 30 nap

Visszatérve Mbappéhoz: a francia támadó elképesztő ütemben termeli a gólokat a 2025–2026-os idényben, klubcsapatát és a válogatottat is figyelembe véve húsz tétmérkőzés után 23 találatnál jár.

– Négyszáz gól? A négyszáz gól nem nyűgözi le az embereket. Nyomot szeretnék hagyni a labdarúgás történelmében, így kell szereznem még négyszáz gólt. Van játékos, akinek már 950-nél is több gólja van, egy másik pedig szintén kilencszáz felett jár, így a négyszáz gól nem elég ahhoz, hogy ebbe a csoportba bekerüljek – mondta Mbappé.

Mbappé karrierje számokban

CsapatMérkőzésekGólok
Monaco

60

27

PSG

308

256

Real Madrid

75

62

Francia válogatott

95

55

A 27. születésnapját december 20-án ünneplő játékos vasárnap Azerbajdzsán ellen gyarapíthatja tovább a góljai számát.

