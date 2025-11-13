Portugália nagy bajban van, vesztésre áll, Ronaldo piros lapot kapott! – kövesse élőben!

Az Örményország–Magyarország találkozó 33. percében Szoboszlai Dominik adott be balról, Varga Barnabás mintegy 10 méterről a földre lefejelte a labdát, amely onnan az örmény kapuba pattant, Marco Rossi együttese ezzel a góllal nyert 1-0-ra. S ezzel eldőlt, hogy az örmények nem lesznek ott a jövő évi vb-n, de a győzelmünknek a portugálok és az írek sem örülhetnek. Cristiano Ronaldo és társai azért nem, mert az írek elleni meccsük előtt tíz pontjuk volt, mi pedig a nyolc pontunkkal közel kerültünk hozzájuk. No persze Portugália a zárókörben vasárnap az örményeket fogadja, azon a találkozón kalkulálhat három ponttal, és nem nagyon kell aggódnia, hogy veszélybe kerül az automatikus vb-szereplést jelentő csoportelsősége. Az íreknek rosszabbul jött a győzelmünk, mert így négy ponttal eltávolodtunk tőlük. Ez azt jelentette, hogy ha kikapnak a portugáloktól, akkor az örményekhez hasonlóan elszállnak, de a döntetlen sem igazán jó nekik. Ebben az esetben vasárnap két góllal kellene nyerniük a Puskás Arénában, hogy elénk kerüljenek. Azonos pontszám esetén ugyanis az összesített gólkülönbség dönt. Ha viszont legyőzik a portugálokat, akkor egygólos siker is elég lenne nekik Budapesten.

Így nézett ki a tabella az Írország–Portugália találkozó előtt

Hajrá, Portugália!

Ezért szurkoltunk a portugáloknak, de azzal tisztában kellett lennünk, hogy ha most ki is juttatnak bennünket a pótselejtezőre, vasárnap az írek elleni meccsnek akkor is lesz tétje a számunkra. A pótselejtező sorsolását november 20-án a legfrissebb világranglista alapján készítik el, és ha az írek ellen is nyerünk, akkor lehet esélyünk arra, hogy az első kalapba kerüljünk, és így a legerősebb ellenfeleket elkerüljük. A pótselejtezős csapatoknak két meccset kell megnyerniük a vb-részvételhez.