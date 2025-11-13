Cristiano RonaldoírországportugáliaiMarco Rossipótselejtező

Portugália nagy bajban van, vesztésre áll, Ronaldo piros lapot kapott! – kövesse élőben!

Miután labdarúgó-válogatottunk csütörtök este Jerevánban 1-0-ra nyert az örmények ellen, az európai vb-selejtezők F csoportjában az ötödik játéknap második meccse, a 20.45-kor kezdődött Írország–Portugália találkozó került a fókuszunkba. Ha Cristiano Ronaldo és társai győznek Dublinban, akkor együttesünk a vasárnapi, írek elleni hazai meccstől függetlenül ott van a vb-pótselejtezőn, Portugália mögött biztossá válik a második helye.

2025. 11. 13. 21:20
Lelkes portugál drukkerek Dublinban Forrás: AFP
Az Örményország–Magyarország találkozó 33. percében Szoboszlai Dominik adott be balról, Varga Barnabás mintegy 10 méterről a földre lefejelte a labdát, amely onnan az örmény kapuba pattant, Marco Rossi együttese ezzel a góllal nyert 1-0-ra. S ezzel eldőlt, hogy az örmények nem lesznek ott a jövő évi vb-n, de a győzelmünknek a portugálok és az írek sem örülhetnek. Cristiano Ronaldo és társai azért nem, mert az írek elleni meccsük előtt tíz pontjuk volt, mi pedig a nyolc pontunkkal közel kerültünk hozzájuk. No persze Portugália a zárókörben vasárnap az örményeket fogadja, azon a találkozón kalkulálhat három ponttal, és nem nagyon kell aggódnia, hogy veszélybe kerül az automatikus vb-szereplést jelentő csoportelsősége. Az íreknek rosszabbul jött a győzelmünk, mert így négy ponttal eltávolodtunk tőlük. Ez azt jelentette, hogy ha kikapnak a portugáloktól, akkor az örményekhez hasonlóan elszállnak, de a döntetlen sem igazán jó nekik. Ebben az esetben vasárnap két góllal kellene nyerniük a Puskás Arénában, hogy elénk kerüljenek. Azonos pontszám esetén ugyanis az összesített gólkülönbség dönt. Ha viszont legyőzik a portugálokat, akkor egygólos siker is elég lenne nekik Budapesten. 

Így nézett ki a tabella az Írország–Portugália  találkozó előtt

Hajrá, Portugália! 

Ezért szurkoltunk a portugáloknak, de azzal tisztában kellett lennünk, hogy ha most ki is juttatnak bennünket a pótselejtezőre, vasárnap az írek elleni meccsnek akkor is lesz tétje a számunkra. A pótselejtező sorsolását november 20-án a legfrissebb világranglista alapján készítik el, és ha az írek ellen is nyerünk, akkor lehet esélyünk arra, hogy az első kalapba kerüljünk, és így a legerősebb ellenfeleket elkerüljük. A pótselejtezős csapatoknak két meccset kell megnyerniük a vb-részvételhez.

A csapatok így kezdtek:

Írország: Kelleher – Coleman, Collins, O'Shea, O'Brien, Scales – Azaz, Taylor, Cullen – Ogbene, Parrott
Portugália: Diogo Costa – Joao Cancelo, Inácio, Rúben Días, Dalot – Joao Neves, Vitinha, Rúben Neves – Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Félix

Az első negyedóra nagy portugál mezőnyfölényt hozott, helyzet nélkül. A 16. percben aztán a vendégek kapuja előtt Diogo Costa könnyelműsködött, amiből szöglet lett, a beívelt labdát Scales középre fejelte, Parrott pedig ugyancsak fejjel továbbította a portugál kapuba (1-0). A 38. percben az írek közel voltak a második góljukhoz, Ogbene tizenkét méterről a bal kapufát találta el. A 45. percben aztán a 16-oson belül cselezgető Parrott lapos lövése Rúben Neves lábai között utat talált a kapuba, a portugálok nagy bajba kerültek (2-0). Félidőben az írek így két góllal vezettek. S Troy Parrott volt a hősük.

Nem volt meglepő, hogy fordulás után az írek masszív védelmi vonalat húztak a kapujuk elé, hogy onnan kontrákra spekuláljanak, a portugálok pedig igyekeztek nyomást gyakorolni rájuk. Ronaldo az 59. percben elveszítette a türelmét, lekönyökölte az egyik írt, amiért elsőre sárga lapot kapott, de videóztak, hogy pirosat kellene-e kapnia. A játékvezetőt kihívták, hogy nézze meg az esetet, és Ronaldót szándékos ütés miatt kiállította!

Cikkünk frissül!

 

Vb-selejtezők, csütörtöki eredmények:

D csoport:
Azerbajdzsán–Izland 0-2 (0-2)
Franciaország–Ukrajna, Párizs 20.45

F csoport:
Örményország–Magyarország 0-1 (0-1)
Írország–Portugália, Dublin 20.45

I csoport:
Norvégia–Észtország 4-1 (0-0)
Moldova–Olaszország, Chisinau 20.45

K csoport:
Andorra–Albánia, Encamp 20.45
Anglia–Szerbia, London 20.45

 

Az Örményország–Magyarország találkozó (0-1) összefoglalója:


 

