Kiderült, a becserélt Lisztes Krisztiánt miért hozta le a pályáról Szélesi Zoltán

Amint arról beszámoltunk, a magyar U21-es labdarúgó-válogatott csütörtökon 3-0-ra nyert a Feröer szigetek csapata ellen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezett felkészülési mérkőzésen. Lisztes Krisztián csereként beállva gyorsan gólt szerzett, de később le kellett cserélni, mert megsérült.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 18:26
A magyar U21-es válogatott 3-0-ra nyert Feröer ellen, Lisztes Krisztián is betalált Fotó: Kovacs Peter
A jövő keddi, Horvátország elleni Európa-bajnoki selejtezőre készülő U21-es válogatott góljait Lisztes Krisztián, Szűcs Tamás és Bodnár Gergő szerezte, így győztünk 3-0-ra. A Szélesi Zoltán szövetségi edző által irányított együttesbe Lisztes a szünetben állt be, négy perccel később fejjel volt eredményes, majd a 77. percben sérülés miatt le kellett cserélni. A Ferencváros támadójátékosa legutóbb tavaly májusban az Újpest ellen szerzett gólt, két héttel ezelőtt pedig – a Békéscsaba ellen a Magyar Kupában – 404 nap után lépett ismét pályára.

Lisztes Krisztián góllal tért visssza (Forrás: MLSZ)
Szélesi bízik benne, hogy nem súlyos Lisztes sérülése

Szélesi Zoltán a találkozó után a következőket nyilatkozta az MLSZ honlapján:

– A második félidőben azt a teljesítményt nyújtottuk, ami mostanában jellemző a csapatra: bátor támadójátékkal tartottuk nyomás alatt az ellenfél kapuját, sok volt a beadás, az egyéni játék, valamint sikeres átlövéseink voltak. Megérdemelt a győzelem a befektetett munka és a mutatott játék alapján is, és nem tizenegy ember érdeme a siker, hanem a teljes kereté, hiszen mindenkit pályára küldtem. Sajnos nem lehet felhőtlen az örömünk, mert Lisztes Krisztiánt a combfájdalma miatt le kellett hoznom, bízom benne, hogy nem súlyos a sérülése.

Mivel a szakvezetők a megállapodás értelmében korlátlanul cserélhettek, Szélesi Zoltán sok játékost kipróbálhatott a Feröer szigetek ellen 3-0-ra megnyert találkozón:

A magyar csapat így állt fel:

Pécsi Ármin (Lehoczki Bendegúz, 72.) – Farkas Bendegúz (Kovács Patrik, 46.), Yaakobishvili Antal (Dragóner Áron, 72.), Fenyő Noah (Kaczvinszki Dominik, 78.), Markgráf Ákos (Bodnár Gergő, 46.) – Tuboly Máté (Vingler László, 72.), Szűcs Tamás (Okeke Michael, 72.), Horváth Kevin (Dusinszki Szabolcs, 72.) – Molnár Ádin (Bánáti Kevin, 65.), Dénes Vilmos (Lisztes Krisztián, 46., Vajda Botond 78.), Átrok Zalán (Jurek Gábor, 65.)

A találkozó összefoglalója ITT megtekinhető.

 

