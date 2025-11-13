Kiderült, a becserélt Lisztes Krisztiánt miért hozta le a pályáról Szélesi Zoltán

A jövő keddi, Horvátország elleni Európa-bajnoki selejtezőre készülő U21-es válogatott góljait Lisztes Krisztián, Szűcs Tamás és Bodnár Gergő szerezte, így győztünk 3-0-ra. A Szélesi Zoltán szövetségi edző által irányított együttesbe Lisztes a szünetben állt be, négy perccel később fejjel volt eredményes, majd a 77. percben sérülés miatt le kellett cserélni. A Ferencváros támadójátékosa legutóbb tavaly májusban az Újpest ellen szerzett gólt, két héttel ezelőtt pedig – a Békéscsaba ellen a Magyar Kupában – 404 nap után lépett ismét pályára.

Lisztes Krisztián góllal tért vissza (Forrás: MLSZ)

Szélesi bízik benne, hogy nem súlyos Lisztes sérülése

Szélesi Zoltán a találkozó után a következőket nyilatkozta az MLSZ honlapján:

– A második félidőben azt a teljesítményt nyújtottuk, ami mostanában jellemző a csapatra: bátor támadójátékkal tartottuk nyomás alatt az ellenfél kapuját, sok volt a beadás, az egyéni játék, valamint sikeres átlövéseink voltak. Megérdemelt a győzelem a befektetett munka és a mutatott játék alapján is, és nem tizenegy ember érdeme a siker, hanem a teljes kereté, hiszen mindenkit pályára küldtem. Sajnos nem lehet felhőtlen az örömünk, mert Lisztes Krisztiánt a combfájdalma miatt le kellett hoznom, bízom benne, hogy nem súlyos a sérülése.

Mivel a szakvezetők a megállapodás értelmében korlátlanul cserélhettek, Szélesi Zoltán sok játékost kipróbálhatott a Feröer szigetek ellen 3-0-ra megnyert találkozón:

A magyar csapat így állt fel:

Pécsi Ármin (Lehoczki Bendegúz, 72.) – Farkas Bendegúz (Kovács Patrik, 46.), Yaakobishvili Antal (Dragóner Áron, 72.), Fenyő Noah (Kaczvinszki Dominik, 78.), Markgráf Ákos (Bodnár Gergő, 46.) – Tuboly Máté (Vingler László, 72.), Szűcs Tamás (Okeke Michael, 72.), Horváth Kevin (Dusinszki Szabolcs, 72.) – Molnár Ádin (Bánáti Kevin, 65.), Dénes Vilmos (Lisztes Krisztián, 46., Vajda Botond 78.), Átrok Zalán (Jurek Gábor, 65.)

A találkozó összefoglalója ITT megtekinhető.