Ukrajna keresztbe tehet Marco Rossi csapatának, de hatalmasat bukhat is

San Marino nulla ponttal is pótselejtezős lehet!

A selejtezősorozat B csoportjában négy meccsen hatalmas meglepetésre csak egy pontot szerzett svédek – soraikban Gyökeres Viktorral és Alexander Isakkal – borítékolhatóan a Nemzetek Ligájából kvalifikálva negyedik kalaposak lesznek a pótselejtezőn, és mindenki szeretné majd elkerülni őket. A H csoportban az egyelőre harmadik románok megszerezhetik a második helyet, megelőzve a bosnyákokat, és akkor az Nemzetek Ligája D divíziójában csoportgyőztes Moldova révbe érne. Bizony, nem mindegy, hogy valakinek a svédekkel vagy a moldávokkal kell játszania! Moldovának az is jó lenne, ha az A csoportban az északírek a szlovákok elé kerülnének, és erre is van esély. S ha mindkét csoportban helycsere lesz, akkor a Nemzetek Ligája D divíziójában ugyancsak csoportgyőztes San Marino is pótselejezős lesz! Őrült helyzet, hogy a pont nélküli miniállamnak ehhez az is kellhet, hogy az utolsó fordulóban, kedden Bukarestben nagy különbséggel kapjon ki a románoktól!

Olaszország is a második helyen

A tizenkét csoportban jelenleg a következő csapatok állnak a pótselejtezőt érő második helyen, zárójelben a FIFA-világranglistán jelenleg elfoglalt helyezésük:

A csoport: Szlovákia (46.)

B csoport: Koszovó (84.)

C csoport: Skócia (38.)

D csoport: Ukrajna (27.)

E csoport: Törökország (26.)

F csoport: Magyarország (37.)

G csoport: Lengyelország (33.)

H csoport: Bosznia-Hercegovina (75.)

I csoport: Olaszország (9.)

J csoport: Észak-Macedónia (65.)

K csoport: Albánia (61.)

L csoport: Csehország (44.)

Ezen a listán Olaszország külön kategóriát képvisel, és azt szinte biztosra vehetjük, hogy az I csoportban ott is marad a második helyen a sokkal jobb gólkülönbségű Norvégia mögött. A C csoportban a skótok még megelőzhetik a dánokat, s mivel Dánia 20. a világranglistán, a pótselejtező sorsolásán szintén az első kalapba kerülne. Miként jelen állás szerint a törökök és az ukránok is.

Ha a skótok mennek a pótselejtezőre, akkor a sorsolásnál nagy ellenfeleink lennének, hiszen jelenleg csak egy hellyel előzzük meg őket, ezért is kellene nyernünk az örmények és az írek ellen is. Pillanatnyilag leginkább még a lengyelek bízhatnak abban, hogy első kalaposak lesznek a sorsoláson, de utánuk a magyar csapat következik a rangsorban.

Számunkra tehát nagyon fontos lenne, hogy a C csoportban a dánok maradjanak az élen, a skótok ne előzzék meg őket, ám a két tízpontos csapat kedden Glasgow-ban meccsel egymással. Előtte szombaton a dánok a fehéroroszokat fogadják, a skótok a görögökhöz utaznak. S őszintén szólva azt nem hisszük, hogy a skótok még hat pontot szereznek, minden bizonnyal ennyi kellene nekik, mert a dánoknak – szerencsénkre – sokkal jobb a gólkülönbségük.

Lényeges az is, hogy a D csoportban az ukránok még lecsúszhatnak a harmadik helyre. Bár jelenleg három ponttal megelőzik az izlandiakat, ma a franciákkal Párizsban játszanak, az izlandiaknak Azerbajdzsánban könnyebb dolguk lesz, hazai pályán 5-0-ra verték meg őket.

Varsóban két meccs is alakíthatja Marco Rossi csapatának a sorsát

Vasárnap Varsóban az Ukrajna–Izland meccs dönthet a második helyről (az ukránok pályaválasztóként is idegenben játszanak az orosz–ukrán háború miatt), és ezen az izlandiaknak akár a döntetlen is elég lehet. S ők csak a világraglista 74. helyén állnak, a pótselejtező sorsolásán velük szemben előnyben lennénk – nem úgy az ukránokkal szemben. Keleti szomszédaink jó eséllyel vagy első kalaposak lesznek a pótselejtezőn, vagy elbuknak, ki sem jutnak rá. Walesről már szóltunk, amely jelenleg a J csoportban harmadik, de ha Észak-Macedónia és Liechtenstein legyőzésével hat pontot szerezve jön be a második helyre, az nekünk nem jó, mert jelenleg is előttünk van a világranglistán, a 34. A G csoportban holnap Varsóban Lengyelország–Hollandia meccset játszanak, és a lengyelek veresége esélyt kínálna számunkra, hogy megelőzzük őket a rangsorban. (A lengyelek hétfőn már hiába verik meg Máltát.) De ehhez nekünk mindkét meccsünkön három pontot kell szereznünk.