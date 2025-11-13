Ukrajna keresztbe tehet Marco Rossi csapatának, de hatalmasat bukhat is

A 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi, nekik értelemszerűen nem kellett selejtezniük, a most először 48 csapatos mezőnyben pedig velük együtt eddig 28 hely kelt el. Európából tizenhat válogatott jut ki, de egyelőre csak Anglia biztosította a helyét, amely a K csoportban mind az eddigi hat meccsét megnyerte. Az európai selejtezőkön már csak a végjáték van hátra: november 13–15., valamint november 16–18. között rendeznek meccseket. Azokban a csoportokban, amelyekben négy csapat szerepel, mindenkinek két mérkőzése van még – mi ma 18 órakor játszunk Jerevánban az örményekkel (tv: M4 Sport), vasárnap pedig a Puskás Arénában 15 órakor az írekkel. Az ötcsapatos csoportokban egy vagy két meccs vár az együttesekre. A tizenkét csoportból az első helyezettek automatikusan kijutnak a világbajnokságra. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért – az F csoportban a portugálok mögött második helyen álló magyar válogatott, Marco Rossi alakulata is erre hajt.
A pótselejtezőn tizenhat együttes vesz részt, a Nemzetek Ligájából négy csoportgyőztes is ide jut azok közül, akik nem végeznek a selejtezős csoportjukban az első két helyen. November 20-án Zürichben a tizenhat csapatot négy, egyenként négy csapatot tartalmazó rájátszási csoportra sorsolják be. A csoportokban két egymeccses elődöntőt (március 26.) és egy egymeccses döntőt (március 31.) rendeznek, s a négy csoportgyőztes kvalifikál a vb-re. Az első találkozón, az „elődöntőben” az első és a második kalapból kihúzott csapatok, a nyolc kiemelt lesz a házigazda. A „döntők” pályaválasztóit sorsolják.
A svédeket mindenki szeretné elkerülni a negyedik kalapból
Visszatekintve a Nemzetek Ligájára, az A divízió négy csoportgyőztese – Spanyolország, Németország, Portugália, Franciaország – a mostani selejtezős csoportját is vezeti, de az A csoportban a németek azonos pontszámmal állnak a szlovákokkal. A B divízió csoportgyőztesei közül Anglia már vb-résztvevő, Norvégia az első, Csehország a második helyen áll a csoportjában, Wales viszont a harmadik ő, ezen az úton juthatna a pótselejtezőre. A C liga csoportgyőztesei közül Észak-Macedónia csoportjában a második, Románia (3.), Svédország (4.) és Észak-Írország (3.) pedig elvinné a további három NL-kvótát. A J csoportban második Észak-Macedónia mögött éppen Wales a harmadik, ha a két csapat helyet cserél, akkor is ugyanúgy megy mindkét csapat a pótselejtezőre. Ám nem mindegy, hogy melyikük lesz a második, mert amelyik a Nemzetek Ligájából kap esélyt, az a pótselejtező sorsolása előtt a negyedik kalapba kerül, és az első párharcában az első kalapból kap ellenfelet. Az első, a második és a harmadik kalapba a világranglistán elfoglalt helyezések alapján sorolják be a csapatokat.