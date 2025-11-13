világranglistaMarco Rossipótselejtezőmagyar válogatottNemzetek Ligája

Ukrajna keresztbe tehet Marco Rossi csapatának, de hatalmasat bukhat is

Ma megkezdődik, és majd kedden zárul az utolsó etap a 2026-os labdarúgó-vb európai selejtezőcsoportjaiban. A csapatok többségének még két meccse van hátra, válogatottunk pedig az F csoportban akár ma este be is biztosíthatja a pótselejtezőt érő második helyét. Ezt semmiképpen sem elkiabálva már érdemes azt is megnézni, hogy Marco Rossi együttesének kik lehetnek az ellenfelei a pótselejtezőn. Nagyon fontos: ha Szoboszlai Dominikék ma révbe érnek – győznek Örményországban, a portugálok pedig nyernek Írországban –, vasárnap a Puskás Arénában akkor is lesz tétje számunkra az írek elleni meccsnek, mert a kimenetele befolyásolhatja a kiemelésünket a pótselejtező sorsolásán.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 5:45
Marco Rossi csapata ma az örmények otthonában lép pályára Fotó: Csudai Sándor
A 2026-os világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi, nekik értelemszerűen nem kellett selejtezniük, a most először 48 csapatos mezőnyben pedig velük együtt eddig 28 hely kelt el. Európából tizenhat válogatott jut ki, de egyelőre csak Anglia biztosította a helyét, amely a K csoportban mind az eddigi hat meccsét megnyerte. Az európai selejtezőkön már csak a végjáték van hátra: november 13–15., valamint november 16–18. között rendeznek meccseket. Azokban a csoportokban, amelyekben négy csapat szerepel, mindenkinek két mérkőzése van még – mi ma 18 órakor játszunk Jerevánban az örményekkel (tv: M4 Sport), vasárnap pedig a Puskás Arénában 15 órakor az írekkel. Az ötcsapatos csoportokban egy vagy két meccs vár az együttesekre. A tizenkét csoportból az első helyezettek automatikusan kijutnak a világbajnokságra. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért – az F csoportban a portugálok mögött második helyen álló magyar válogatott, Marco Rossi alakulata is erre hajt.

Október 11-én Szoboszlai Dominik nem talált be, de Marco Rossi válogatottja itthon 2-0-ra nyert az örmények ellen (Fotó: Purger Tamás/MTI Fotószerkesztõség)
Október 11-én Szoboszlai Dominik nem talált be, de Marco Rossi válogatottja itthon 2-0-ra nyert az örmények ellen (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Purger Tamás)

A pótselejtezőn tizenhat együttes vesz részt, a Nemzetek Ligájából négy csoportgyőztes is ide jut azok közül, akik nem végeznek a selejtezős csoportjukban az első két helyen. November 20-án Zürichben a tizenhat csapatot négy, egyenként négy csapatot tartalmazó rájátszási csoportra sorsolják be. A csoportokban két egymeccses elődöntőt (március 26.) és egy egymeccses döntőt (március 31.) rendeznek, s a négy csoportgyőztes kvalifikál a vb-re. Az első találkozón, az „elődöntőben” az első és a második kalapból kihúzott csapatok, a nyolc kiemelt lesz a házigazda. A „döntők” pályaválasztóit sorsolják.

A svédeket mindenki szeretné elkerülni a negyedik kalapból

Visszatekintve a Nemzetek Ligájára, az A divízió négy csoportgyőztese – Spanyolország, Németország, Portugália, Franciaország – a mostani selejtezős csoportját is vezeti, de az A csoportban a németek azonos pontszámmal állnak a szlovákokkal. A B divízió csoportgyőztesei közül Anglia már vb-résztvevő, Norvégia az első, Csehország a második helyen áll a csoportjában, Wales viszont a harmadik ő, ezen az úton juthatna a pótselejtezőre. A C liga csoportgyőztesei közül Észak-Macedónia csoportjában a második, Románia (3.), Svédország (4.) és Észak-Írország (3.) pedig elvinné a további három NL-kvótát. A J csoportban második Észak-Macedónia mögött éppen Wales a harmadik, ha a két csapat helyet cserél, akkor is ugyanúgy megy mindkét csapat a pótselejtezőre. Ám nem mindegy, hogy melyikük lesz a második, mert amelyik a Nemzetek Ligájából kap esélyt, az a pótselejtező sorsolása előtt a negyedik kalapba kerül, és az első párharcában az első kalapból kap ellenfelet. Az első, a második és a harmadik kalapba a világranglistán elfoglalt helyezések alapján sorolják be a csapatokat.

San Marino nulla ponttal is pótselejtezős lehet!

A selejtezősorozat B csoportjában négy meccsen hatalmas meglepetésre csak egy pontot szerzett svédek – soraikban Gyökeres Viktorral és Alexander Isakkal – borítékolhatóan a Nemzetek Ligájából kvalifikálva negyedik kalaposak lesznek a pótselejtezőn, és mindenki szeretné majd elkerülni őket. A H csoportban az egyelőre harmadik románok megszerezhetik a második helyet, megelőzve a bosnyákokat, és akkor az Nemzetek Ligája D divíziójában csoportgyőztes Moldova révbe érne. Bizony, nem mindegy, hogy valakinek a svédekkel vagy a moldávokkal kell játszania! Moldovának az is jó lenne, ha az A csoportban az északírek a szlovákok elé kerülnének, és erre is van esély. S ha mindkét csoportban helycsere lesz, akkor a Nemzetek Ligája D divíziójában ugyancsak csoportgyőztes San Marino is pótselejezős lesz! Őrült helyzet, hogy a pont nélküli miniállamnak ehhez az is kellhet, hogy az utolsó fordulóban, kedden Bukarestben nagy különbséggel kapjon ki a románoktól!

 

Olaszország is a második helyen

A tizenkét csoportban jelenleg a következő csapatok állnak a pótselejtezőt érő második helyen, zárójelben a FIFA-világranglistán jelenleg elfoglalt helyezésük:

  • A csoport: Szlovákia (46.)
  • B csoport: Koszovó (84.)
  • C csoport: Skócia (38.)
  • D csoport: Ukrajna (27.)
  • E csoport: Törökország (26.)
  • F csoport: Magyarország (37.)
  • G csoport: Lengyelország (33.)
  • H csoport: Bosznia-Hercegovina (75.)
  • I csoport: Olaszország (9.)
  • J csoport: Észak-Macedónia (65.)
  • K csoport: Albánia (61.)
  • L csoport: Csehország  (44.)

Ezen a listán Olaszország külön kategóriát képvisel, és azt szinte biztosra vehetjük, hogy az I csoportban ott is marad a második helyen a sokkal jobb gólkülönbségű Norvégia mögött. A C csoportban a skótok még megelőzhetik a dánokat, s mivel Dánia 20. a világranglistán, a pótselejtező sorsolásán szintén az első kalapba kerülne. Miként jelen állás szerint a törökök és az ukránok is. 

Ha a skótok mennek a pótselejtezőre, akkor a sorsolásnál nagy ellenfeleink lennének, hiszen jelenleg csak egy hellyel előzzük meg őket, ezért is kellene nyernünk az örmények és az írek ellen is. Pillanatnyilag leginkább még a lengyelek bízhatnak abban, hogy első kalaposak lesznek a sorsoláson, de utánuk a magyar csapat következik a rangsorban.

Számunkra tehát nagyon fontos lenne, hogy a C csoportban a dánok maradjanak az élen, a skótok ne előzzék meg őket, ám a két tízpontos csapat kedden Glasgow-ban meccsel egymással. Előtte szombaton a dánok a fehéroroszokat fogadják, a skótok a görögökhöz utaznak. S őszintén szólva azt nem hisszük, hogy a skótok még hat pontot szereznek, minden bizonnyal ennyi kellene nekik, mert a dánoknak – szerencsénkre – sokkal jobb a gólkülönbségük.

Lényeges az is, hogy a D csoportban az ukránok még lecsúszhatnak a harmadik helyre. Bár jelenleg három ponttal megelőzik az izlandiakat, ma a franciákkal Párizsban játszanak, az izlandiaknak Azerbajdzsánban könnyebb dolguk lesz, hazai pályán 5-0-ra verték meg őket.

Varsóban két meccs is alakíthatja Marco Rossi csapatának a sorsát

Vasárnap Varsóban az Ukrajna–Izland meccs dönthet a második helyről (az ukránok pályaválasztóként is idegenben játszanak az orosz–ukrán háború miatt), és ezen az izlandiaknak akár a döntetlen is elég lehet. S ők csak a világraglista 74. helyén állnak, a pótselejtező sorsolásán velük szemben előnyben lennénk – nem úgy az ukránokkal szemben. Keleti szomszédaink jó eséllyel vagy első kalaposak lesznek a pótselejtezőn, vagy elbuknak, ki sem jutnak rá.  Walesről már szóltunk, amely jelenleg a J csoportban harmadik, de ha Észak-Macedónia és Liechtenstein legyőzésével hat pontot szerezve jön be a második helyre, az nekünk nem jó, mert jelenleg is előttünk van a világranglistán, a 34. A G csoportban holnap Varsóban Lengyelország–Hollandia meccset játszanak, és a lengyelek veresége esélyt kínálna számunkra, hogy megelőzzük őket a rangsorban. (A lengyelek hétfőn már hiába verik meg Máltát.) De ehhez nekünk mindkét meccsünkön három pontot kell szereznünk.

A Football Meets Data is levezette, hogy ha viszont Skócia csoportelső lesz, és Dánia megy a pótselejtezőre, akkor ez a lengyel, a walesi és a magyar válogatottat is a második kalapba löki. Mert az elsőben az olaszok, a dánok, a törökök és az ukránok lesznek jelen állás szerint. De mint írtuk, az ukránok még elbukhatják a csoportjukba a második helyüket.

A szerbeknek Londonban kellene pontot szerezniük

A K csoportban rosszul jöhetne számunkra, ha a szerbek feljönnének a második helyre, mert éppen előttünk a 36. helyen állnak a világranglistán, de az albánok megelőzéséhez ma mindenképpen pontot kellene szerezniük az angolok ellen Londonban. S inkább három pontot, mint egyet.

Mindent egybevéve, nagyon is elképzelhető forgatókönyv, hogy november 20-án a pótselejtező sorsolásán Olaszország, Törökország, Lengyelország és Magyarország kerül az első kalapba, és akkor ezzel a három csapattal nem kellene játszanunk. Amit nem bánnánk. De persze egyelőre még a pótselejtezőre sem jutottunk ki.

 

Válogatottunk legutóbb bravúros döntetlent ért el Portugália otthonában:

