Magyar–román párharc a pótselejtezőn? Romániában már ezt számolgatják!

Nagy győzelmet aratott a román labdarúgó-válogatott az európai vb-selejtezők H csoportjában, még vasárnap a hosszabbításban szerzett góljával 1-0-ra nyert az éllovas, az addigi öt meccse mindegyikén diadalmaskodó Ausztria ellen. A lefújás után Mircea Lucescu szövetségi kapitány a sajtótájékoztatón mindenkit meglepve azt mondta, hogy ez elsősorban az ő győzelme volt. A nem éppen szerény román szakvezetőre kritikák özöne zúdult, Lucescu pedig most kifejtette a véleményét. Romániában pedig már azt számolgatják, a pótselejtezőben összejöhet-e a magyar–román párharc.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 18:45
Mircea Lucescu, a román válogatott 80 éves szövetségi kapitánya
Mircea Lucescu, a román válogatott 80 éves szövetségi kapitánya Forrás: NurPhoto
Úgy nézett ki, hogy a Románia–Auszrtria meccs 0-0 lesz, de a 95. percben aztán jött a drámai befejezés: Virgil Ghita befejelte Ianis Hagi jobb oldali beadását, így Románia 1-0-ra győzött. A H csoportban ezzel három pontra megközelítette a bosnyákokat, és a saját kezébe vette a sorsát. A következő fordulóban ugyanis Bosznia-Hercegovina–Románia meccset játszanak, a zárókörben aztán a bosnyákok az osztrákokhoz látogatnak, a román együttes pedig San Marinót fogadja. Ebből Mircea Lucescu szövetségi kapitány alakulata jól jöhet ki, a pótselejtezőt érő második helyre odaérhet.

Mircea Lucescu megkönnyebbülhetett, Ianis Hagi és Virgil Ghita összehozta a román válogatott győztes gólját
Mircea Lucescu megkönnyebbülhetett, Ianis Hagi és Virgil Ghita összehozta a román válogatott győztes gólját Forrás: AFP

A már 80 éves (!) Mircea Lucescu a sajtótájékoztatón mindenkit megdöbbentve azt mondta, hogy lemond, ha nem végeznek a csoport élén, a pótselejtezőn irányítsa más a válogatottat. Ám az első helyre csak matematikai esélyük van a románoknak, az osztrákoknak öttel több pontjuk van. A román Gazeta Sporturirol ma arról írt, hogy a Football Meets Data statisztikusai szerint arra kevesebb mint egy százalék az esély, hogy Románia csoportelsőként közvetlenül kijusson a vb-re, arra pedig hét százalék, hogy a pótselejtezőn román–magyar párharcra kerül sor. (A győztesnek még egy meccset meg kell nyernie a vb-részvételért.) A portál valamiért erre a lehetőségére hegyezte ki a cikkét…

Lesz-e Magyarország–Románia meccs a póselejtezőben?
Lesz-e Magyarország–Románia meccs a pótselejtezőben? Forrás: Gsp.ro

Albánia és Koszovó is jöhet a magyar válogatottnak 

Bár még a magyar válogatottnak sem biztos a pótselejtezős részvétele, jelen állás szerint 12 százalék az esély arra, hogy az első kalapba kerül a sorsolásnál. Ehhez Marco Rossi együttesének meg kell nyernie a hátralévő két csoportmeccsét Örményország és Írország ellen, Lengyelországnak vereséget kell szenvednie Hollandiától, Wales nem szerezhet hat pontot a Liechtenstein és Észak-Macedónia elleni mérkőzésein, valamint Dániának közvetlenül kell kijutnia a csoportkörből. Hét százalék az esély arra, hogy Magyarország Romániával találkozzon a pótselejtező elődöntőjében. Ugyanekkora eséllyel kerülhet szembe Magyarországgal azonban Románia csoportellenfele, Bosznia-Hercegovina is. A legnagyobb valószínűséggel, 17 százalékkal eséllyel Albánia lehet Magyarország első ellenfele, míg Koszovó esetében 15 százalék az esély.

 

Megmagyarázta a szavait a felidegesített román kapitány, Mircea Lucescu

Visszakanyarodva Lucescura, a szövetségi kapitány az osztrákok elleni diadal után a sajtótájékoztatón leszögezte, hogy a válogatott győzelme elsősorban az ő érdeme. Emiatt a szerénytelen megjegyzése miatt kritikák özöne zúdult rá. Lucescu most a Fanatik Superliga műsorában kifejette az álláspontját. Ennek a lényege az, hogy ha a válogatott gyengén teljesít, akkor teljesen jogosan bírálják a mindenkori szakvezetőt, de ha jól mennek a dolgok, akkor a szövetségi kapitánynak jár az elismerés.

–  A kérdés, amit kaptam, olyan hangnemű volt, ami felidegesített. Mindig azon a véleményen voltam, hogy az edző felelős az eredményért, bármi is legyen az. A játékosok pedig a pályán mutatott teljesítményükért felelnek. Én mint edző megtehetem, hogy kritizálom őket, leszidom őket, mert végül is én vagyok az, aki az eredményért felel, és engem bírál a közvélemény, ez így normális. De akkor miért lenne az edző csak a rossz eredményért felelős, a jóért meg nem jár neki az elismerés? Felbosszantottak, mert tudom, mennyi munkát fektettem a csapat felkészítésébe. De a megjegyzésem után rögtön helyesbítettem: az érdem az enyém és a játékosaimé. Az öltözőben is azt mondtam a játékosaimnak, hogy ez az ő győzelmük.

