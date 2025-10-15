Magyar–román párharc a pótselejtezőn? Romániában már ezt számolgatják!

Úgy nézett ki, hogy a Románia–Auszrtria meccs 0-0 lesz, de a 95. percben aztán jött a drámai befejezés: Virgil Ghita befejelte Ianis Hagi jobb oldali beadását, így Románia 1-0-ra győzött. A H csoportban ezzel három pontra megközelítette a bosnyákokat, és a saját kezébe vette a sorsát. A következő fordulóban ugyanis Bosznia-Hercegovina–Románia meccset játszanak, a zárókörben aztán a bosnyákok az osztrákokhoz látogatnak, a román együttes pedig San Marinót fogadja. Ebből Mircea Lucescu szövetségi kapitány alakulata jól jöhet ki, a pótselejtezőt érő második helyre odaérhet.

Mircea Lucescu megkönnyebbülhetett, Ianis Hagi és Virgil Ghita összehozta a román válogatott győztes gólját Forrás: AFP

A már 80 éves (!) Mircea Lucescu a sajtótájékoztatón mindenkit megdöbbentve azt mondta, hogy lemond, ha nem végeznek a csoport élén, a pótselejtezőn irányítsa más a válogatottat. Ám az első helyre csak matematikai esélyük van a románoknak, az osztrákoknak öttel több pontjuk van. A román Gazeta Sporturirol ma arról írt, hogy a Football Meets Data statisztikusai szerint arra kevesebb mint egy százalék az esély, hogy Románia csoportelsőként közvetlenül kijusson a vb-re, arra pedig hét százalék, hogy a pótselejtezőn román–magyar párharcra kerül sor. (A győztesnek még egy meccset meg kell nyernie a vb-részvételért.) A portál valamiért erre a lehetőségére hegyezte ki a cikkét…

Lesz-e Magyarország–Románia meccs a pótselejtezőben? Forrás: Gsp.ro

Albánia és Koszovó is jöhet a magyar válogatottnak

Bár még a magyar válogatottnak sem biztos a pótselejtezős részvétele, jelen állás szerint 12 százalék az esély arra, hogy az első kalapba kerül a sorsolásnál. Ehhez Marco Rossi együttesének meg kell nyernie a hátralévő két csoportmeccsét Örményország és Írország ellen, Lengyelországnak vereséget kell szenvednie Hollandiától, Wales nem szerezhet hat pontot a Liechtenstein és Észak-Macedónia elleni mérkőzésein, valamint Dániának közvetlenül kell kijutnia a csoportkörből. Hét százalék az esély arra, hogy Magyarország Romániával találkozzon a pótselejtező elődöntőjében. Ugyanekkora eséllyel kerülhet szembe Magyarországgal azonban Románia csoportellenfele, Bosznia-Hercegovina is. A legnagyobb valószínűséggel, 17 százalékkal eséllyel Albánia lehet Magyarország első ellenfele, míg Koszovó esetében 15 százalék az esély.