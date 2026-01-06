Menekülnek a tiszások a süllyedő hajóról

Masszív probléma

Magyar Péter pártja szeptember 9-én jelentette be, hogy Tisza Világ néven mobiltelefonos alkalmazást indított, amit – a kezdeti állítások szerint – két nap alatt százezren töltöttek le. Az applikációnak fontos szerepet szántak a kampányban, a közösségépítésben, az idei választások előtti mozgósításban.

Az alkalmazás kifejlesztését Radnai Márk alelnök koordinálta, ő volt az, aki a Tisza Világ nyilvános bemutatásán arra utalt, hogy azon Amerikában dolgoznak. A fejlesztők kiléte hamar a legfontosabb kérdéssé vált, amikor kiderült: az alkalmazás nem biztonságos.

Semmilyen adatszivárgás nem történt

Már rögtön az első időszakban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki az internetre. Erről október 6-án az Index számolt be, kirobbantva egy olyan, hónapok óta tartó botrányt, amelyben a Tisza Párt szavahihetősége és komolyanvehetősége súlyos csorbát szenvedett.

A Tisza ugyanis néhány órával a cikk megjelenése után, vagyis október 6-án azt válaszolta a Telexnek, hogy sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt adatszivárgás a Tisza Világ applikációval összefüggésben, a felhasználók adatait a jogszabályoknak megfelelően és a felhasználói szerződés betartásával kezelik.

Ugyanekkor közölték azt is, hogy az applikációt magyar szakemberek dolgozták ki. „A fejlesztést követően, de még a Tisza Világ indulása előtt a stabil működés biztosítására több uniós céggel együttműködve zajlott a tesztelés. Személyes adatot ekkor még nem tartalmazott az applikáció.”

Ezekről az állításokról mára kiderült, hogy lényegében egyik sem igaz. Ukránok az applikáció működtetésében is részt vehettek, az alkalmazásba pedig azelőtt is töltöttek fel sok ezer személyes adatot, hogy élesítették volna.

A lista nem az övék, titkosszolgálati kém szivárogtatott

A Tiszánál hamar rájöttek arra, hogy a teljes tagadás nem elég, ugyanis majdnem húszezer tiszás adata volt kint a világhálón. Az információk valósak voltak, amit nem mások igazoltak, mint azok, akik szerepeltek a kiszivárgott adatbázisban. Október 9-re Magyarék kitaláltak egy kémmesét. A botrány kirobbanása után három nappal Radnai Márk alelnök egy belső levélben azt írta, hogy „a folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a Tisza adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt”. Azt is hozzátette, hogy az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították a szervezetből. Emellett közölte, hogy a lista nem az övék, és feljelentést fognak tenni.