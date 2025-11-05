Belső hangfelvételből kiderült, nem tesztelték megfelelően a Tisza Párt applikációját

– Elég sok sebből vérzik a program – mondta el egy hangfelvételen Gyuk Zsolt, a Tisza Párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora. A Nyugati Fény által nyilvánosságra hozott felvétel szerint Gyuk a kijelentéseit egy olyan eseményen tette, amelyet az alkalmazás egyik adatszivárgása után tartottak.

Én nem engedtem volna ki ezt az appot jelen helyzetben még, de az idő meg már szorított, tehát a tesztelésekben is valamilyen szinten bele-belefolytunk. És messze nem volt azon a szinten, de a Tiszánál ugye tudható, mi történik! Mint ahogyan emlékeztek rá, a szigetek hogyan történtek tavaly: hogy este volt egy megbeszélés, Magyar Péternek tetszett az ötlet, másnap bejelentette a Tisza-szigeteket

– hallható a Nyugati Fény által megszerzett hangfelvételen Gyuk Zsolt. Szerinte a Tisza Párt vezetésének az volt a terve, hogy az összes követőjüket rábírják a Tisza Világ applikáció letöltésére.

Mindenképpen be akarnak terelni mindenkit ebbe az applikációba, ebbe a szoftverbe

– mondta a Tisza Pártnak dolgozó informatikus Magyar Péter elképzeléseiről.

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, a múlt hét végén kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek.

Az esetet immár a rendőrség vizsgálja, az adatszivárgás ügyében ugyanis feljelentés született.