Veszélyes megoldás: a kiszivárgott adatbázis szerint földrajzi koordinátákat is rögzítettek a Tisza alkalmazásában

Adatok egész sorát gyűjtheti a felhasználókról a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazása, a Tisza világ. Ez immár azok előtt is világos lehet, akik nem olvastak utána, vagy nem regisztráltak az applikációba, a múlt hét végén ugyanis egy kétszázezer nevet tartalmazó lista került ki a világhálóra. Mint lapunk megírta: számos jel arra utal, hogy az irdatlan méretű adatbázis a Tisza világból szivároghatott ki. Az interneten fellelhető listában címadatok is szerepelnek, ezeknek pedig meg is van a maguk szerepe. Miként arra korábban a Mandiner emlékeztetett, ha a felhasználók megadják tartózkodási helyüket, a Tisza világ tájékoztatja őket a közelben lévő párteseményekről.

Tisza világ: földrajzi koordinátákat is rögzítettek Forrás: Facebook

Koordináták a felhasználókról

A címeken kívül azonban földrajzi koordináták is láthatók a listában a legtöbb név mellett. A szélességi és a hosszúsági adatok azt a helyet jelölhetik, ahonnan az adott felhasználó annak idején regisztrált a Tisza applikációjába.

Az adatvédelmi tapasztalatok szerint a koordináták rögzítése és hosszú távú tárolása több ok miatt is veszélyt hordoz magában – különösen olyan durva adatszivárgáskor, mint ami most történhetett. Először is a földrajzi adatok alkalmasak lehetnek a felhasználók azonosítására. Különösen akkor, ha az érintett más adatai, mondjuk közösségi médiás profiljai is nyilvánosságra kerülnek. Ilyenkor az érintett élete mások előtt szinte nyitott könyvvé válhat.

Fontos emellett, hogy a koordináták által megjelölt tartózkodási hely alapján – adott esetben – következtetni lehet az érintett életmódjára, munkarendjére és szokásaira is, ezen a ponton pedig biztonsági kockázatok merülnek fel. Az illető ugyanis csalás vagy akár betörés áldozata is lehet.

S persze politikai következményei is lehetnek. Egyrészt a rögzített és adatszivárgás nyomán utóbb nyilvánosságra került földrajzi adatok alapján következtetni lehet arra, hogy adott helyeken miként állhat támogatókkal az érintett politikai erő. De megfordítva is igaz: az adott választópolgárról is kiderül, melyik párttal szimpatizál leginkább.