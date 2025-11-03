Rendkívüli

A legfőbb ügyész is megerősítette: garázdasággal gyanúsítják Ruszin-Szendi Romuluszt

Tisza Világapplikációbotrány

Veszélyes megoldás: a kiszivárgott adatbázis szerint földrajzi koordinátákat is rögzítettek a Tisza alkalmazásában

A Tisza világ rögzítette és eltárolta azokat a földrajzi koordinátákat, ahonnan a felhasználók regisztráltak Magyar Péterék telefonos alkalmazásába – erre lehet következtetni a múlt hét végén kiszivárgott, kétszázezer ember nevét tartalmazó adatbázisból. A megoldás több ok miatt is veszélyt hordoz magában, különösen olyan durva adatszivárgáskor, mint ami most történhetett. Tartózkodási helye alapján ugyanis bárki beazonosíthatóvá válik, ha pedig ehhez más információk, például közösségi médiás profilok is kapcsolhatók, az érintett élete mások előtt szinte nyitott könyv lesz. A napvilágra került adatokat, összefüggéseket illetéktelenek akár jogsértő célra is felhasználhatják.

Fotó: Hatlaczki Balazs
Adatok egész sorát gyűjtheti a felhasználókról a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazása, a Tisza világ. Ez immár azok előtt is világos lehet, akik nem olvastak utána, vagy nem regisztráltak az applikációba, a múlt hét végén ugyanis egy kétszázezer nevet tartalmazó lista került ki a világhálóra. Mint lapunk megírta: számos jel arra utal, hogy az irdatlan méretű adatbázis a Tisza világból szivároghatott ki. Az interneten fellelhető listában címadatok is szerepelnek, ezeknek pedig meg is van a maguk szerepe. Miként arra korábban a Mandiner emlékeztetett, ha a felhasználók megadják tartózkodási helyüket, a Tisza világ tájékoztatja őket a közelben lévő párteseményekről.

Tisza világ: földrajzi koordinátákat is rögzítettek Forrás: Facebook

Koordináták a felhasználókról

A címeken kívül azonban földrajzi koordináták is láthatók a listában a legtöbb név mellett. A szélességi és a hosszúsági adatok azt a helyet jelölhetik, ahonnan az adott felhasználó annak idején regisztrált a Tisza applikációjába.

Az adatvédelmi tapasztalatok szerint a koordináták rögzítése és hosszú távú tárolása több ok miatt is veszélyt hordoz magában – különösen olyan durva adatszivárgáskor, mint ami most történhetett. Először is a földrajzi adatok alkalmasak lehetnek a felhasználók azonosítására. Különösen akkor, ha az érintett más adatai, mondjuk közösségi médiás profiljai is nyilvánosságra kerülnek. Ilyenkor az érintett élete mások előtt szinte nyitott könyvvé válhat. 

Fontos emellett, hogy a koordináták által megjelölt tartózkodási hely alapján – adott esetben – következtetni lehet az érintett életmódjára, munkarendjére és szokásaira is, ezen a ponton pedig biztonsági kockázatok merülnek fel. Az illető ugyanis csalás vagy akár betörés áldozata is lehet.

S persze politikai következményei is lehetnek. Egyrészt a rögzített és adatszivárgás nyomán utóbb nyilvánosságra került földrajzi adatok alapján következtetni lehet arra, hogy adott helyeken miként állhat támogatókkal az érintett politikai erő. De megfordítva is igaz: az adott választópolgárról is kiderül, melyik párttal szimpatizál leginkább.

Ez történt eddig

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, a múlt hét végén kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek.

Az eset immár a rendőrség előtt van, az adatszivárgás ügyében ugyanis feljelentés született.

 

               
       
       
       

add-square Tiszás adatszivárgás

Tiszás adatszivárgás: megszólalt a honvédelmi miniszter

Tiszás adatszivárgás 20 cikk chevron-right

