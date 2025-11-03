Magyar Péter odaadta a tiszások adatait az ukránoknak, az ukránok pedig bedobták a közösbe + videó

Magyar Péter odaadta a tiszások adatait az ukránoknak, az ukránok pedig bedobták a közösbe – írta a közösségi oldalán Lázár János.

Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott bonyhádi megemlékezésen 2025. október 22-én

Fotó: Kiss Dániel / MTI

Az építési és közlekedési miniszter felhívta a figyelmet: ez nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Egy átlagos hétköznapon óriási nemzetbiztonsági kockázat

– fogalmazott.

„Valahogy így működne egy Tisza-kormány is! Ne hagyjuk!”

– hangsúlyozta a bejegyzésében.

A tárcavezető megosztotta Orbán Viktor miniszterelnök videóját, amelyben a miniszterelnök felhívta a figyelmet a magyar közéletet megrázó súlyos botrányra, és bejelentette, hogy elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.

Jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze. Összehívtam a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, megállapítottuk az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Azt is megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent

– tájékoztatott Orbán Viktor.

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)