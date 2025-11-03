Orbán ViktoradatszivárgásLázár Jánosnemzetbiztonsági kockázatMagyar Péter

Magyar Péter odaadta a tiszások adatait az ukránoknak, az ukránok pedig bedobták a közösbe + videó

A Tisza Párt adatszivárgási botránya nemzetbiztonsági kockázatot jelent – hívta fel a figyelmet Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 17:16
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Magyar Péter odaadta a tiszások adatait az ukránoknak, az ukránok pedig bedobták a közösbe – írta a közösségi oldalán Lázár János. 

Bonyhád, 2025. október 22. Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott bonyhádi megemlékezésen 2025. október 22-én. MTI/Kiss Dániel
Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott bonyhádi megemlékezésen 2025. október 22-én
Fotó: Kiss Dániel / MTI 

Az építési és közlekedési miniszter felhívta a figyelmet: ez nemzetbiztonsági kockázatot jelent. 

Egy átlagos hétköznapon óriási nemzetbiztonsági kockázat

– fogalmazott. 

„Valahogy így működne egy Tisza-kormány is! Ne hagyjuk!”

– hangsúlyozta a bejegyzésében. 

A tárcavezető megosztotta Orbán Viktor miniszterelnök videóját, amelyben a miniszterelnök felhívta a figyelmet a magyar közéletet megrázó súlyos botrányra, és bejelentette, hogy elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását

Jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze. Összehívtam a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, megállapítottuk az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Azt is megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent

tájékoztatott Orbán Viktor. 

Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


Tiszás adatszivárgás

Szijjártó Péter: Ha Magyar Péternek bizonyítéka van külföldi szolgálatok beavatkozására, tegyen feljelentést + videó

