Szintet lépett a Tisza Párt adatszivárgási botránya, Orbán Viktor azonnali vizsgálatot rendelt el + videó

A kormányfő összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat a Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt, akik megállapították: az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. A miniszterelnök elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 16:35
– Tegnap este súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor miniszterelnök. Emlékezetes, lapunk számolt be arról elsőként, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén: csaknem kétszázezer nevet és hozzájuk tartozó megannyi más információt tartalmaz.

A Magyar Péter vezette Tisza Pártnak mintegy kétszáz-ezer szimpatizánsának került ki az adata a világhálóra, Orbán Viktor elrendelte az ügy kivizsgálását (Fotó: Markovics Gábor)
Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza világból szivárgott ki a kétszázezres névsor. Egyrészt van átfedés a nagyjából húszezer nevet tartalmazó, októberben kiszivárgott lista és a mostani tartalma között, másrészt több olyan véleményt is találtunk szakportálon és a közösségi médiában, amelyek szintén az adatok valódiságát támasztják alá.

– Jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze. Összehívtam a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, megállapítottuk az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Azt is megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent – tájékoztatott Orbán Viktor, majd bejelentette: elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.

