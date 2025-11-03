Szintet lépett a Tisza Párt adatszivárgási botránya, Orbán Viktor azonnali vizsgálatot rendelt el + videó

– Tegnap este súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor miniszterelnök. Emlékezetes, lapunk számolt be arról elsőként, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén: csaknem kétszázezer nevet és hozzájuk tartozó megannyi más információt tartalmaz.

A Magyar Péter vezette Tisza Párt mintegy kétszázezer szimpatizánsának került ki az adata a világhálóra, Orbán Viktor elrendelte az ügy kivizsgálását (Fotó: Markovics Gábor)

Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza világból szivárgott ki a kétszázezres névsor. Egyrészt van átfedés a nagyjából húszezer nevet tartalmazó, októberben kiszivárgott lista és a mostani tartalma között, másrészt több olyan véleményt is találtunk szakportálon és a közösségi médiában, amelyek szintén az adatok valódiságát támasztják alá.

– Jelenleg azt tudjuk biztosan, hogy ezeket az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze. Összehívtam a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, megállapítottuk az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Azt is megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent – tájékoztatott Orbán Viktor, majd bejelentette: elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)