Kocsis Máté elárulta, mit is jelent a lutri a politikában + videó

– Ha egy politikai közösség 15-16 éve kormányon van, akkor jól kiismerhető, milyen ügyek mellett elkötelezett – erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője többek között példaként megemlítette a családok és idősek melletti kiállást, a rezsitámogatást, a munkahelyteremtést és a kis- és középvállalkozások támogatását is.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy fórumon azt mondta, nem fog mindent elmondani, mert akkor a Tisza Párt megbukik (Forrás: YouTube)

– A meglepetéssel az szolgál, aki azt mondja, hogy nem mondjuk el a választások napjáig, hogy mit tervezünk. Na az lutri, az kockázat – mutatott rá Kocsis Máté. A frakcióvezető Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének elszólására utalt, amikor egy etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson.

Később is megismételte ezt: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.” Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.