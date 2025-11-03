Orbán ViktorBrüsszelTisza Párt

Orbán Viktor felháborodott: „Mit képzelnek ezek?”

Újabb üzenetet küldött a Harcosok klubjának a miniszterelnök. Orbán Viktor több témát is érintett: kitért többek között a Tisza Párt adatszivárgási botrányára, Brüsszel perrel való fenyegetésére, valamint a nemzeti konzultációra is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 14:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az ukránok dolgoznak. Újabb botrány a Tiszánál” – írta a Harcosok klubja tagjainak Orbán Viktor miniszterelnök. Emlékezetes, lapunk számolt be arról elsőként, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén: csaknem kétszázezer nevet és hozzájuk tartozó megannyi más információt tartalmaz.

Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki a kétszázezres lista. Egyrészt van átfedés a nagyjából húszezer nevet tartalmazó, októberben kiszivárgott lista és a mostani tartalma között, másrészt több olyan véleményt is találtunk szakportálon és a közösségi médiában, amelyek szintén az adatok valódiságát támasztják alá.

A Tiszánál Weber a főnök. Webernek Ukrajna a legfontosabb. A gazda parancsot ad, a fogott ember végrehajt, a magyar adatok így érkeznek Ukrajnába. Nem bonyolult” – foglalta össze a miniszterelnök.

Kitért arra is, hogy Brüsszel bíróság elé akarja citálni Magyarországot, amiért nem engedi be az ukrán gabonát. „Mit képzelnek ezek?” – tette fel a kérdést, majd emlékeztetett: az ukránok nem tartják be a szigorú uniós előírásokat, az ukrán gabona silány minőségű és génmódosított. Mint írta, a magyar emberek nem ezt érdemlik.

Ráadásul, ha ráengednénk a magyar piacra az óriási mennyiségű silány ukrán vackot, akkor ez tönkretenné a magyar gazdákat. A magyar gazdákat meg fogjuk védeni

– jelentette ki.

Bejegyzése végén arról írt, ma is sűrű napja lesz. „Ma megbeszélések futószalagon. Lázár, Szijjártó, DPK. Pörgés van” – írta, majd emlékeztetett a nemzeti konzultációra és a háborúellenes aláírásgyűjtésre. „Szóljatok mindenkinek!” – emelte ki.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

add-square Tiszás adatszivárgás

A Tisza Párt vezetői elszólták magukat a kétes tiszás mobilalkalmazásról

Tiszás adatszivárgás 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu