Orbán Viktor felháborodott: „Mit képzelnek ezek?”

„Az ukránok dolgoznak. Újabb botrány a Tiszánál” – írta a Harcosok klubja tagjainak Orbán Viktor miniszterelnök. Emlékezetes, lapunk számolt be arról elsőként, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén: csaknem kétszázezer nevet és hozzájuk tartozó megannyi más információt tartalmaz.

Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki a kétszázezres lista. Egyrészt van átfedés a nagyjából húszezer nevet tartalmazó, októberben kiszivárgott lista és a mostani tartalma között, másrészt több olyan véleményt is találtunk szakportálon és a közösségi médiában, amelyek szintén az adatok valódiságát támasztják alá.

„A Tiszánál Weber a főnök. Webernek Ukrajna a legfontosabb. A gazda parancsot ad, a fogott ember végrehajt, a magyar adatok így érkeznek Ukrajnába. Nem bonyolult” – foglalta össze a miniszterelnök.

Kitért arra is, hogy Brüsszel bíróság elé akarja citálni Magyarországot, amiért nem engedi be az ukrán gabonát. „Mit képzelnek ezek?” – tette fel a kérdést, majd emlékeztetett: az ukránok nem tartják be a szigorú uniós előírásokat, az ukrán gabona silány minőségű és génmódosított. Mint írta, a magyar emberek nem ezt érdemlik.

Ráadásul, ha ráengednénk a magyar piacra az óriási mennyiségű silány ukrán vackot, akkor ez tönkretenné a magyar gazdákat. A magyar gazdákat meg fogjuk védeni

– jelentette ki.

Bejegyzése végén arról írt, ma is sűrű napja lesz. „Ma megbeszélések futószalagon. Lázár, Szijjártó, DPK. Pörgés van” – írta, majd emlékeztetett a nemzeti konzultációra és a háborúellenes aláírásgyűjtésre. „Szóljatok mindenkinek!” – emelte ki.