Bóka János: Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen

Mint azt megírtuk, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre kivetett nemzeti tilalmakat, annak ellenére, hogy az Európai Unió és Ukrajna közötti kereskedelmi megállapodás új szakasza hivatalosan életbe lépett. Az Európai Bizottság élesen bírálta a három tagállamot, „az uniós jog megsértésének” minősítve a lépést. Brüsszel ismét Magyarországot támadja, de ezúttal már a lengyelek és a szlovákok is a háborúpárti vezetők célkeresztjébe kerültek.

Brüsszel az ukránokat védi a saját polgárai helyett (Fotó: AFP)

A Politico cikke szerint a lengyel, magyar és szlovák kormányok nem hajlandók feloldani az ukrán termékek importjára vonatkozó egyoldalú korlátozásaikat.

Mire készül Brüsszel?

Az Európai Bizottság szóvivője, Olof Gill nyilatkozata különösen kemény hangvételű volt:

Ez az uniós jog megsértése, és nem fogjuk tolerálni

Gill hozzátette, hogy a bizottság minden szükséges lépést megtesz a tilalmak feloldása érdekében.