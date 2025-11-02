Bóka JánosgazdaMagyarországimporttilalomgabonaimport

Bóka János: Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen

Brüsszel ismét jogi lépésekkel fenyegeti Magyarországot, amiért a kormány megvédi a magyar gazdákat az ukrán gabonaimporttól – közölte Bóka János. A miniszter szerint az Európai Bizottság az ukrán érdekeket képviseli, miközben a magyar kormány nem hajlandó feláldozni a gazdák megélhetését Brüsszel háborús törekvései miatt.

2025. 11. 02. 15:27
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
„Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert megvédjük a magyar gazdákat. Az Európai Bizottság jogi lépésekkel fenyegeti Magyarországot, amiért fenntartjuk a silány minőségű és génmanipulált ukrán terményekre vonatkozó importtilalmat” – kezdte legújabb bejegyzésében Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Brüsszel azt várja tőlünk, hogy engedjük be a kétes eredetű ukrán árut, és nézzük tétlenül, ahogy tönkremegy a magyar mezőgazdaság. Mi nem fogjuk feláldozni a magyar gazdák megélhetését Brüsszel háborús törekvéseinek oltárán

 – tette hozzá.

„Az ukrán piacnyitás már eddig is súlyos károkat okozott: a magyar termelők becsülettel dolgoznak, betartják az uniós szabályokat, miközben az ukrán termékek letarolják az európai piacot. Brüsszel ismét az ukrán érdekeket képviseli a magyar emberekkel szemben. Mi viszont kiállunk a magyar gazdák mellett!” – zárta.

Mint azt megírtuk, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre kivetett nemzeti tilalmakat, annak ellenére, hogy az Európai Unió és Ukrajna közötti kereskedelmi megállapodás új szakasza hivatalosan életbe lépett. Az Európai Bizottság élesen bírálta a három tagállamot, „az uniós jog megsértésének” minősítve a lépést. Brüsszel ismét Magyarországot támadja, de ezúttal már a lengyelek és a szlovákok is a háborúpárti vezetők célkeresztjébe kerültek.

A Politico cikke szerint a lengyel, magyar és szlovák kormányok nem hajlandók feloldani az ukrán termékek importjára vonatkozó egyoldalú korlátozásaikat. 

Lengyelország, Magyarország és Szlovákia továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó nemzeti tilalmakat, annak ellenére, hogy az EU–Ukrajna kereskedelmi megállapodás új szakasza életbe lépett

– írja a portál.

Mire készül Brüsszel?

Az Európai Bizottság szóvivője, Olof Gill nyilatkozata különösen kemény hangvételű volt: 

Ez az uniós jog megsértése, és nem fogjuk tolerálni

Gill hozzátette, hogy a bizottság minden szükséges lépést megtesz a tilalmak feloldása érdekében.

A három ország agrárminiszterei közös álláspontra helyezkedtek. A lengyel mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta: Nem engedhetjük meg, hogy az ukrán import elárasztja piacainkat és tönkretegye a helyi gazdákat.

Hasonlóan nyilatkozott a magyar agrárminiszter, Nagy István is, aki szerint a nemzeti érdekek védelme elsőbbséget élvez az uniós szabályokkal szemben, ha azok veszélyeztetik a magyar termelőket.

Szlovákia részéről a mezőgazdasági miniszter szintén kitartott a tilalom mellett, arra hivatkozva, hogy az ukrán termékek „versenyképtelenné teszik” a hazai piacot.

Az EU 2022-ben ideiglenesen felfüggesztette a vámokat az ukrán árukra, hogy támogassa Kijevet az orosz invázióval szemben. Az intézkedést többször meghosszabbították, legutóbb 2025 júniusáig. 

A három közép-európai ország azonban attól tart, hogy az olcsó ukrán import aláássa a helyi mezőgazdaságot.

A bizottság most jogi lépéseket helyezett kilátásba. A tárgyalásokkal ismerkedő tisztviselők szerint ugyanakkor a politika is szerepet játszik a helyzet megoldásában. Lengyelország bíróság elé állítása megterhelhetné a kapcsolatokat Donald Tusk Brüsszel-párti kormányával, míg Magyarország és Szlovákia kiemelése kettős mércének tűnne.

Borítókép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MARTIN BERTRAND)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

