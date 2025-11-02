Bóka János: Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen

A három ország agrárminiszterei közös álláspontra helyezkedtek. A lengyel mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta: Nem engedhetjük meg, hogy az ukrán import elárasztja piacainkat és tönkretegye a helyi gazdákat.
Hasonlóan nyilatkozott a magyar agrárminiszter, Nagy István is, aki szerint a nemzeti érdekek védelme elsőbbséget élvez az uniós szabályokkal szemben, ha azok veszélyeztetik a magyar termelőket.
Szlovákia részéről a mezőgazdasági miniszter szintén kitartott a tilalom mellett, arra hivatkozva, hogy az ukrán termékek „versenyképtelenné teszik” a hazai piacot.
Az EU 2022-ben ideiglenesen felfüggesztette a vámokat az ukrán árukra, hogy támogassa Kijevet az orosz invázióval szemben. Az intézkedést többször meghosszabbították, legutóbb 2025 júniusáig.
A három közép-európai ország azonban attól tart, hogy az olcsó ukrán import aláássa a helyi mezőgazdaságot.
A bizottság most jogi lépéseket helyezett kilátásba. A tárgyalásokkal ismerkedő tisztviselők szerint ugyanakkor a politika is szerepet játszik a helyzet megoldásában. Lengyelország bíróság elé állítása megterhelhetné a kapcsolatokat Donald Tusk Brüsszel-párti kormányával, míg Magyarország és Szlovákia kiemelése kettős mércének tűnne.
