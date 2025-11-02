EUUkrajnagazdavámSzlovákia

Brüsszel az ukránok miatt bíróság elé állítaná Magyarországot, Lengyelországot és Szlovákiát

Lázadás Brüsszel ellen. Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nem oldja fel az ukrán mezőgazdasági termékekre kivetett nemzeti tilalmakat, hiába lépett életbe az EU–Ukrajna kereskedelmi megállapodás új szakasza. Az ukránbarát Európai Bizottság „az uniós jog megsértésének” minősítette a lépést. Brüsszel bíróságra viheti az ügyet, de attól retteg, nehogy elveszítse a háborúpárti Donald Tusk barátságát. Vajon ismét jön a kettős mérce, s azzal együtt a háború Pozsony és Budapest ellen?

Kozma Zoltán
2025. 11. 02. 12:00
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Lengyelország, Magyarország és Szlovákia továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre kivetett nemzeti tilalmakat, annak ellenére, hogy az Európai Unió és Ukrajna közötti kereskedelmi megállapodás új szakasza hivatalosan életbe lépett. Az Európai Bizottság élesen bírálta a három tagállamot, „az uniós jog megsértésének” minősítve a lépést. Brüsszel ismét Magyarországot támadja, de ezúttal már a lengyelek és a szlovákok is a háborúpárti vezetők célkeresztjébe kerültek.

Brüsszel az ukránokat védi a saját polgárai helyett (Fotó: AFP)

A Politico cikke szerint a lengyel, magyar és szlovák kormányok nem hajlandók feloldani az ukrán termékek importjára vonatkozó egyoldalú korlátozásaikat. 

Lengyelország, Magyarország és Szlovákia továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalára vonatkozó nemzeti tilalmakat, annak ellenére, hogy az EU–Ukrajna kereskedelmi megállapodás új szakasza életbe lépett

– írja a portál.

Mire készül Brüsszel?

Az Európai Bizottság szóvivője, Olof Gill nyilatkozata különösen kemény hangvételű volt: 

Ez az uniós jog megsértése, és nem fogjuk tolerálni

Gill hozzátette, hogy a bizottság minden szükséges lépést megtesz a tilalmak feloldása érdekében.

A három ország agrárminiszterei közös álláspontra helyezkedtek. A lengyel mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta: Nem engedhetjük meg, hogy az ukrán import elárasztja piacainkat és tönkretegye a helyi gazdákat.

Hasonlóan nyilatkozott a magyar agrárminiszter, Nagy István is, aki szerint a nemzeti érdekek védelme elsőbbséget élvez az uniós szabályokkal szemben, ha azok veszélyeztetik a magyar termelőket.

Szlovákia részéről a mezőgazdasági miniszter szintén kitartott a tilalom mellett, arra hivatkozva, hogy az ukrán termékek „versenyképtelenné teszik” a hazai piacot.

Az EU 2022-ben ideiglenesen felfüggesztette a vámokat az ukrán árukra, hogy támogassa Kijevet az orosz invázióval szemben. Az intézkedést többször meghosszabbították, legutóbb 2025 júniusáig. 

A három közép-európai ország azonban attól tart, hogy az olcsó ukrán import aláássa a helyi mezőgazdaságot.

A bizottság most jogi lépéseket helyezett kilátásba. A tárgyalásokkal ismerkedő tisztviselők szerint ugyanakkor a politika is szerepet játszik a helyzet megoldásában. Lengyelország bíróság elé állítása megterhelhetné a kapcsolatokat Donald Tusk Brüsszel-párti kormányával, míg Magyarország és Szlovákia kiemelése kettős mércének tűnne.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

