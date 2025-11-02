Moszkva váratlanul megszólalt a budapesti Trump–Putyin-találkozóról

Most alapos munkára van szükség az ukrajnai rendezés részleteit illetően, nem pedig Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozójának gyors megszervezésére – közölte Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő a TASZSZ hírügynökségnek adott válaszában, amikor a két vezető személyes tárgyalásainak mielőbbi előkészítéséről kérdezték. Moszkva nyitott az együttműködésre.

Moszkva megszólalt a budapesti békecsúcs kapcsán (Fotó: AFP)

A Kreml képviselője szerint jelenleg nincs szükség ilyen csúcstalálkozóra.

Jelen pillanatban nagyon aprólékos munkára van szükség a rendezés problémájának részleteivel kapcsolatban

– hangsúlyozta Peszkov.