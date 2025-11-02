Budapesti békecsúcsPutyinorosz-ukrán háborúTrump

Moszkva váratlanul megszólalt a budapesti Trump–Putyin-találkozóról

A Kreml szerint most az ukrajnai rendezés aprólékos munkája a legfontosabb, nem Putyin és Trump találkozójának megszervezése. A budapesti békecsúcsot nem törölték, csak halasztották – mondta az orosz elnök. Moszkva nyitott az ukrajnai helyzet rendezésére.

Kozma Zoltán
2025. 11. 02. 11:03
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Most alapos munkára van szükség az ukrajnai rendezés részleteit illetően, nem pedig Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozójának gyors megszervezésére – közölte Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő a TASZSZ hírügynökségnek adott válaszában, amikor a két vezető személyes tárgyalásainak mielőbbi előkészítéséről kérdezték. Moszkva nyitott az együttműködésre.

Moszkva megszólalt a budapesti békecsúcs kapcsán (Fotó: AFP)
Moszkva megszólalt a budapesti békecsúcs kapcsán (Fotó: AFP)

A Kreml képviselője szerint jelenleg nincs szükség ilyen csúcstalálkozóra. 

Jelen pillanatban nagyon aprólékos munkára van szükség a rendezés problémájának részleteivel kapcsolatban

– hangsúlyozta Peszkov.

Moszkva szerint Amerikának kell lépnie

Oroszország és az Egyesült Államok elnökei október 16-i telefonbeszélgetésük után megállapodtak abban, hogy Budapesten találkoznak, és megkezdik a budapesti békecsúcs előkészítését. Azonban október 23-án Trump váratlanul bejelentette, hogy a csúcstalálkozót határozatlan időre elhalasztják, mert nem tudná elérni „azt, ami szükséges” a tervezett időpontig.

Putyin jelezte, hogy a budapesti találkozó inkább elhalasztásra, mintsem törlésre került, és az Egyesült Államok kezdeményezte a csúcstalálkozót.

A legmagasabb szintű személyes kapcsolatok jövője ezért az amerikai oldalon múlik – hangsúlyozta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

