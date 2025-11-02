Brüsszel hiába erőlködik, nem jön be a magyarok elleni terve

Számos olyan ország van, amelyik soha semmilyen körülmények között nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy bármely tagállamot kizárjanak egy döntésből. Erről beszélt Orbán Viktor egy minapi interjújában, amelyet Orbán Balázs osztott meg a Facebookon. Brüsszel hiába próbálkozik, nem megy át a javaslata.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2025. október 31-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Brüsszel terve miért fullad kudarcba?

A kormányfő kiemelte:

Nem azért, mert szeretik a magyarokat, bár ilyen is lehet közöttük, hanem azért, mert nem akarnak erre a sorsra jutni. Tehát senki nem akarja megnyitni azt a precedenst, hogy úgy oldjunk meg egy problémát, úgy törjük meg egy ország ellenállását, hogy egész egyszerűen kizárjuk a döntésből. Hát akkor mindenkit sorra kerülhet.

Orbán Viktor szerint ezért ez nem fog megtörténni.