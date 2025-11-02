Orbán ViktorminiszterelnökOrbán Balázsbrüsszeli terv

Brüsszel hiába erőlködik, nem jön be a magyarok elleni terve

Az Európai Unió háborúpárti vezetése egyszerűen nem kerülheti meg Magyarországot! Erről írt a közösségi oldalán Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Viktor korábban egy interjúban úgy fogalmazott: Ettől nem kell tartanunk. Brüsszel ördögi terve kudarcba fullad.

Kozma Zoltán
2025. 11. 02. 9:42
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Számos olyan ország van, amelyik soha semmilyen körülmények között nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy bármely tagállamot kizárjanak egy döntésből. Erről beszélt Orbán Viktor egy minapi interjújában, amelyet Orbán Balázs osztott meg a Facebookon. Brüsszel hiába próbálkozik, nem megy át a javaslata.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2025. október 31-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Brüsszel terve miért fullad kudarcba?

A kormányfő kiemelte:

Nem azért, mert szeretik a magyarokat, bár ilyen is lehet közöttük, hanem azért, mert nem akarnak erre a sorsra jutni. Tehát senki nem akarja megnyitni azt a precedenst, hogy úgy oldjunk meg egy problémát, úgy törjük meg egy ország ellenállását, hogy egész egyszerűen kizárjuk a döntésből. Hát akkor mindenkit sorra kerülhet.

Orbán Viktor szerint ezért ez nem fog megtörténni. 

Brüsszel egyszerűen nem kerülheti meg Magyarországot!

Az olasz miniszterelnök asszony is egy józan asszony, de vannak mások számosan, akik hasonlóképpen gondolkodnak. Tehát ettől nem kell tartanunk – zárta gondolatait Orbán Viktor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

