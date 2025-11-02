A dróntámadásról az orosz Telegram-csatornákon megjelent fotók és videók hatalmas tűzoszlopokat mutatnak, amelyek a Fekete-tenger partján fekvő kikötőből csaptak fel, írja az Origo.
Zelenszkij emberei lecsaptak, Putyin válasza véres lesz
Újabb támadás érte az orosz energiaszektort. Az éjszaka folyamán ukrán drónok csapást mértek az oroszországi Krasznodari határterületen fekvő Tuapsze kikötőjére, ahol az állami olajtársaság, a Rosznyeft egyik fontos terminálja működik. A helyi beszámolók szerint a dróntámadás következtében egy olajtanker és a rakodómóló is lángra kapott.
A helyi hatóságok megerősítették, hogy dróntámadás történt, amelyben a terminál infrastruktúrája, egy hajó és több épület is megsérült.
A Krasznodari régió válságstábja közölte, hogy a támadásban nem történt személyi sérülés, de a kár jelentős lehet. A lángokat órákig oltották.
Dróntámadás: Fontos olajexport-központ volt a célpont
A tuapszei olajkikötő Oroszország egyik legfontosabb exportpontja: innen indulnak szállítmányok a Fekete-tengeren át a nemzetközi piacokra. A Rosznyeft által üzemeltetett terminál kulcsszerepet játszik Moszkva háborús gazdaságában, hiszen az olaj- és gázexportból származó bevételek jelentik az orosz költségvetés fő forrását.
A támadás a háború egyre inkább az orosz hátországot is elérő szakaszát jelzi. Az elmúlt hónapokban Ukrajna sorozatos dróntámadásokat hajtott végre oroszországi ipari létesítmények ellen – elsősorban olajfinomítók, üzemanyag-raktárak és logisztikai központok ellen.
Ukrán drónháború mélyen az orosz területen
Az ukrán hírszerzés (HUR) már korábban elismerte, hogy a Tuapsze elleni szeptemberi támadás is az ő műve volt, amikor tengeri drónokkal próbálták megbénítani a terminál működését. A mostani akció e műveletek folytatásának tűnik.
A Kyiv Independent ukrán portál szerint a mostani dróntámadások Oroszország több régióját is érintették. A Krasznodari incidens után robbanásokat és füstöt jelentettek Orjol városából is.
Az ukrán hadsereg egyelőre nem kommentálta hivatalosan a történteket, de a támadás illeszkedik Kijev stratégiájába, amelynek célja, hogy megbénítsa az orosz energialogisztikát, és ezzel csökkentse Moszkva háborús bevételeit.
Borítókép: Orosz-ukrán háború (Forrás: X)
