Zelenszkij emberei lecsaptak, Putyin válasza véres lesz

A helyi hatóságok megerősítették, hogy dróntámadás történt, amelyben a terminál infrastruktúrája, egy hajó és több épület is megsérült.

A Krasznodari régió válságstábja közölte, hogy a támadásban nem történt személyi sérülés, de a kár jelentős lehet. A lángokat órákig oltották.

Dróntámadás: Fontos olajexport-központ volt a célpont

A tuapszei olajkikötő Oroszország egyik legfontosabb exportpontja: innen indulnak szállítmányok a Fekete-tengeren át a nemzetközi piacokra. A Rosznyeft által üzemeltetett terminál kulcsszerepet játszik Moszkva háborús gazdaságában, hiszen az olaj- és gázexportból származó bevételek jelentik az orosz költségvetés fő forrását.