Drónok csaptak össze Harkiv egén

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint sikeres támadást hajtottak végre. A beszámoló szerint drónok csaptak össze Harkiv egén, miután egy orosz pilóta támadó egységeket érzékelt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 10:11
Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az egyik egységük sikeres csapást hajtott végre. A hírek szerint a drónok között zajló összcesapásban két ukrán pilóta nélküli gép megsemmisült – írja az Origo. 

Orosz és ukrán drónok csaptak össze
Orosz és ukrán drónok csaptak össze (Fotó: Anadolu/Diego Herrera Carcedo)

A harci küldetés sikeresen teljesítve: egy Boomerang FPV drón üzemeltetőjének csapásai következtében egy ukrán fegyveres erők Jupiter-H1 bombázó pilóta nélküli repülőgépe, majd később egy ellenséges Baba Jaga osztályú hexakopter elvesztette az irányítást felettük és a folyópartra zuhant. A roncsokat később katonai személyzetünk kiemelte

– jelentette a védelmi minisztérium.

 

A bombázó drón jelenléte arra utal, hogy az ukránok feltehetőleg éppen egy támadásra készültek, amikor az orosz pilóta kiszúrta őket. 

Borítókép: Ukrán drónkezelő a frontvonalon (Fotó: AFP)

