Drónok csaptak össze Harkiv egén

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az egyik egységük sikeres csapást hajtott végre. A hírek szerint a drónok között zajló összcesapásban két ukrán pilóta nélküli gép megsemmisült – írja az Origo.

Orosz és ukrán drónok csaptak össze (Fotó: Anadolu/Diego Herrera Carcedo)

A harci küldetés sikeresen teljesítve: egy Boomerang FPV drón üzemeltetőjének csapásai következtében egy ukrán fegyveres erők Jupiter-H1 bombázó pilóta nélküli repülőgépe, majd később egy ellenséges Baba Jaga osztályú hexakopter elvesztette az irányítást felettük és a folyópartra zuhant. A roncsokat később katonai személyzetünk kiemelte

– jelentette a védelmi minisztérium.