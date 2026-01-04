robbanásOroszországtámadásdrón

Drónok lepték el Oroszországot

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka során több oroszországi régió felett is dróntevékenységet észleltek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 7:58
Ukrán drónpilóta
Ukrán drónpilóta Forrás: AFP
Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálatának közlése szerint az elmúlt éjszaka a légvédelmi egységek összesen 90, az ukrán fegyveres erők (UAF) által indított drónt fogtak el és semmisítettek meg Oroszország különböző régiói felett – írja az Origo.

Ukrajna drónokkal támadta Oroszországot (Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto)
Ukrajna drónokkal támadta Oroszországot (Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto)

A legtöbb drónt, szám szerint 37-et, a Brjanszki terület felett lőtték le. A Kurszki terület felett 22 drónt semmisítettek meg. 

Tizenegy eszközt a Kalugai és a Moszkvai terület felett hatástalanítottak, köztük három olyat, amely Moszkva irányába tartott. 

A Tulai terület felett négy drónt fogtak el, a Voronyezsi terület felett pedig kettőt. Egy-egy drónt lőttek le a Belgorodi, a Rosztovi és az Orjoli terület felett – írja a Life.ru.

Korábban robbanás rázta meg Kurcsatov városát, a Kurszki régióban.

Szemtanúk elmondása szerint az égen vörös villanás volt látható, majd ezt követően robbanás történt, amely hajnali 3:40 körül „megrázta a házak ablakait” Kurcsatov egyik külvárosában. Az erős hang több autó riasztóját is megszólaltatta. Kurszk felett szintén több robbanást észleltek.

Borítókép: Ukrán drónpilóta (Fotó: AFP)

