Drónok lepték el Oroszországot

A legtöbb drónt, szám szerint 37-et, a Brjanszki terület felett lőtték le. A Kurszki terület felett 22 drónt semmisítettek meg.

Tizenegy eszközt a Kalugai és a Moszkvai terület felett hatástalanítottak, köztük három olyat, amely Moszkva irányába tartott.

A Tulai terület felett négy drónt fogtak el, a Voronyezsi terület felett pedig kettőt. Egy-egy drónt lőttek le a Belgorodi, a Rosztovi és az Orjoli terület felett – írja a Life.ru.