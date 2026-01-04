Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálatának közlése szerint az elmúlt éjszaka a légvédelmi egységek összesen 90, az ukrán fegyveres erők (UAF) által indított drónt fogtak el és semmisítettek meg Oroszország különböző régiói felett – írja az Origo.
Drónok lepték el Oroszországot
Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka során több oroszországi régió felett is dróntevékenységet észleltek.
A legtöbb drónt, szám szerint 37-et, a Brjanszki terület felett lőtték le. A Kurszki terület felett 22 drónt semmisítettek meg.
Tizenegy eszközt a Kalugai és a Moszkvai terület felett hatástalanítottak, köztük három olyat, amely Moszkva irányába tartott.
A Tulai terület felett négy drónt fogtak el, a Voronyezsi terület felett pedig kettőt. Egy-egy drónt lőttek le a Belgorodi, a Rosztovi és az Orjoli terület felett – írja a Life.ru.
További Külföld híreink
Korábban robbanás rázta meg Kurcsatov városát, a Kurszki régióban.
Szemtanúk elmondása szerint az égen vörös villanás volt látható, majd ezt követően robbanás történt, amely hajnali 3:40 körül „megrázta a házak ablakait” Kurcsatov egyik külvárosában. Az erős hang több autó riasztóját is megszólaltatta. Kurszk felett szintén több robbanást észleltek.
Borítókép: Ukrán drónpilóta (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Titkos fotókat közölt a Fehér Ház a Maduro elleni akcióról
Az akció előkészületeiről is kiderültek részletek.
Észak-Korea veszélyes lépést tett
Japán tiltakozik.
Ügyvivő elnököt nevezett ki a venezuelai legfelsőbb bíróság + videó
A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását.
Így szállították át egy brooklyni börtönbe a Maduro házaspárt + videó
A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt venezuelai elnök a várhatóan már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Titkos fotókat közölt a Fehér Ház a Maduro elleni akcióról
Az akció előkészületeiről is kiderültek részletek.
Észak-Korea veszélyes lépést tett
Japán tiltakozik.
Ügyvivő elnököt nevezett ki a venezuelai legfelsőbb bíróság + videó
A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását.
Így szállították át egy brooklyni börtönbe a Maduro házaspárt + videó
A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt venezuelai elnök a várhatóan már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!