Drónokkal támadta Oroszországot Ukrajna, Moszkva válaszcsapásokat ígér

Az orosz légvédelem egyetlen éjszaka alatt több tucat ukrán drónt semmisített meg a Krím térségében és az Azovi-tengernél. A támadások Moszkva irányát is érintették, miközben korábbi akciók Rosztov-na-Donuban halálos áldozatokat követeltek. Oroszország válaszul célzott katonai csapásokat hajt végre, és új offenzívás lehetőségekről beszél.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 23:30
Drónpilóták
Drónpilóták Forrás: AFP
Az Orosz Légvédelmi Erők az éjszaka folyamán 22 ukrán drónt lőttek le három orosz régió és az Azovi-tenger felett, közölte az Orosz Védelmi Minisztérium. „Az ügyeletes légvédelmi eszközök 22 ukrán repülőgép-típusú pilóta nélküli légi járművet elfogtak és megsemmisítettek” – áll a jelentésben. Így az orosz katonák 12 drónt lőttek le Krímben, hatot a Krasznodari Krájban, kettőt a Rosztovi Oblasztban, egyet-egyet pedig Adigéban és az Azovi-tenger felett – adott hírt az esetről az Origo. 

Az Orosz Légvédelmi Erők az éjszaka folyamán 22 ukrán drónt lőttek le.
Az Orosz Légvédelmi Erők az éjszaka folyamán 22 ukrán drónt lőttek le. Fotó: AFP

Korábban az ukrán hadsereg számos dróntámadást hajtott végre orosz célpontok ellen, melyben sokszor civilek is áldozatul estek. Az egyik ilyen eset Rosztov-na-Donu kikötőjénél történt, ahol hatalmas tűz ütött ki és a polgármester beszámolója szerint halálos áldozatok is voltak. 

Az orosz hatóságok szerint összesen tizenhat, a főváros irányába tartó drónt semmisítettek meg a légvédelmi rendszerek szenteste. Oroszország több régiója felett is intenzív dróntevékenységet észleltek, Ukrajna egy stratégiai jelentőségű ipari létesítmény elleni csapásról is beszámolt. 

Moszkvát szenteste érte dróntámadás
Moszkvát szenteste érte dróntámadás Fotó: AFP

December 29-én Vlagyimir Putyin elnök novgorodi rezidenciáját érte támadás, amely során során 91 pilóta nélküli repülőeszközt vetettek be, amelyeket az orosz légvédelem teljes egészében megsemmisített. Jurij Uszakov, az elnök tanácsadója terrorcselekménynek minősítette az esetet. Donald Trump amerikai elnök indulatosan reagált az ukrán akció hírének hallatán. 

Válaszul a VSZU polgári infrastruktúrára mért támadásaira az orosz csapatok nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal kizárólag katonai objektumokat és az ukrán hadipari komplexum vállalkozásait támadják. Az ukrán csapatok személyi állományuk több mint felét vesztették el Huljaipolért folytatott harcokban – közölte az orosz biztonsági erők a RIA Novosztyi hírügynökséggel.

Forrásaik szerint az ukrán fegyveres erők parancsnoksága beletörődött a város elvesztésébe, és áthelyezte a 106. területvédelmi dandárt a Szumi szektorba.

 „Az áthelyezett egységek létszáma a Huljaipolért vívott harcokban elszenvedett nagy veszteségek miatt nem haladja meg a 40 százalékot” – jegyezte meg. A „Vosztok” csoport egységei december végén befejezték a falu felszabadítását. Vlagyimir Putyin elnök hangsúlyozta, hogy ez jó kilátásokat nyit a Zaporizzsja régióban indítandó offenzívára.

Borítókép: Drónpilóták (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

