Drónokkal támadta Oroszországot Ukrajna, Moszkva válaszcsapásokat ígér

Az Orosz Légvédelmi Erők az éjszaka folyamán 22 ukrán drónt lőttek le három orosz régió és az Azovi-tenger felett, közölte az Orosz Védelmi Minisztérium. „Az ügyeletes légvédelmi eszközök 22 ukrán repülőgép-típusú pilóta nélküli légi járművet elfogtak és megsemmisítettek” – áll a jelentésben. Így az orosz katonák 12 drónt lőttek le Krímben, hatot a Krasznodari Krájban, kettőt a Rosztovi Oblasztban, egyet-egyet pedig Adigéban és az Azovi-tenger felett – adott hírt az esetről az Origo.

Az Orosz Légvédelmi Erők az éjszaka folyamán 22 ukrán drónt lőttek le. Fotó: AFP

Korábban az ukrán hadsereg számos dróntámadást hajtott végre orosz célpontok ellen, melyben sokszor civilek is áldozatul estek. Az egyik ilyen eset Rosztov-na-Donu kikötőjénél történt, ahol hatalmas tűz ütött ki és a polgármester beszámolója szerint halálos áldozatok is voltak.