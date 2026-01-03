Zelenszkij a jelek szerint elhúzódó konfliktusra készül

Az ukrán elnök nemrég új vezetőt nevezett ki a korábban a korrupciós botrányba belebukó, hivatalát vezető Andrij Jermak helyére. Volodimir Zelenszkij Kirilo Budanov, a hírszerzés vezetője mellett tette le voksát, ami jelezheti, hogy elhúzódó háborúra készülhet az elnök – írja az Origo.

Zelenszkij döntése sokak szerint nem a véletlen műve

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Az ukrán elnök közösségi oldalán számolt be róla, hogy Kirilo Budanovnak ajánlotta fel az elnöki hivatal vezetését. Mint ismeretes, Zelenszkij korábbi bizalmasának, Andrij Jermaknak azért kellett távoznia, mert a korrupciós botránnyal összefüggésben házkutatást tartottak nála. Zelenszkij Budanov kinevezése kapcsán azt írta, hogy Ukrajnának jobban kell a biztonságra összpontosítania.