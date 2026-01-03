Zelenszkij a jelek szerint elhúzódó konfliktusra készül

Az ukrán elnök nemrég új vezetőt nevezett ki a korábban a korrupciós botrányba belebukó, hivatalát vezető Andrij Jermak helyére. Volodimir Zelenszkij Kirilo Budanov, a hírszerzés vezetője mellett tette le voksát, ami jelezheti, hogy elhúzódó háborúra készülhet az elnök – írja az Origo.
Az ukrán elnök közösségi oldalán számolt be róla, hogy Kirilo Budanovnak ajánlotta fel az elnöki hivatal vezetését. Mint ismeretes, Zelenszkij korábbi bizalmasának, Andrij Jermaknak azért kellett távoznia, mert a korrupciós botránnyal összefüggésben házkutatást tartottak nála. Zelenszkij Budanov kinevezése kapcsán azt írta, hogy Ukrajnának jobban kell a biztonságra összpontosítania.
