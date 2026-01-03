ZelenszkijUkrajnaBudanov

Zelenszkij a jelek szerint elhúzódó konfliktusra készül

Az ukrán elnök nemrég a hírszerzés vezetőjét tette meg hivatala vezetőjének. Volodimir Zelenszkij döntése mögött feltehetőleg az állhat, hogy egy elhúzódó háborúra készül.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 20:19
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán elnök nemrég új vezetőt nevezett ki a korábban a korrupciós botrányba belebukó, hivatalát vezető Andrij Jermak helyére. Volodimir Zelenszkij Kirilo Budanov, a hírszerzés vezetője mellett tette le voksát, ami jelezheti, hogy elhúzódó háborúra készülhet az elnök – írja az Origo. 

Zelenszkij döntése sokak szerint nem a véletlen műve
Zelenszkij döntése sokak szerint nem a véletlen műve 
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Az ukrán elnök közösségi oldalán számolt be róla, hogy Kirilo Budanovnak ajánlotta fel az elnöki hivatal vezetését. Mint ismeretes, Zelenszkij korábbi bizalmasának, Andrij Jermaknak azért kellett távoznia, mert a korrupciós botránnyal összefüggésben házkutatást tartottak nála. Zelenszkij Budanov kinevezése kapcsán azt írta, hogy Ukrajnának jobban kell a biztonságra összpontosítania. 

„Kirilónak speciális tapasztalata van ezeken a területeken, és elegendő ereje van ahhoz, hogy eredményeket érjen el” –írta az ukrán elnök. 

Budanov, a különleges erők katonája, aki a Krímben és a Donbaszban harcolt, azt mondta, elfogadta az ajánlatot. Kinevezése azonban sokak szerint jelezheti, hogy Zelenszkij egy elhúzódó háborúra készülhet, hiszen korábban maga Budanov is arról beszélt, hogy a konfliktus sokáig velük maradhat. 

Budanov 2020 óta vezeti a védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságát, az úgynevezett HUR-t. Részt vett az Ukrajna és Oroszország közötti fogolycserékről szóló tárgyalásokban, és széles körű népszerűségre tett szert Ukrajnában.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu