Moszkva provokációt készít elő az ukránok szerint

Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország komoly, emberéleteket követelő provokációt készít elő. A közlés szerint Moszkva célja az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások megzavarása, a provokációban pedig nyugati drónok roncsait is felhasználhatják.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 7:22
Fotó: JOE RAEDLE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A Kreml a január 7-i ortodox karácsony előestéjére vagy az ünnepre nagyszabású, emberéleteket követelő provokációt készít elő – figyelmeztetett pénteken az ukrán külföldi hírszerző szolgálat. Moszkva a jelentés szerint nyugati drónok roncsit is beveti majd a provokáció során. 

Az ukránok szerint Moszkva így akarja akadályozni a béketárgyalásokat
Az ukránok szerint Moszkva így akarja akadályozni a béketárgyalásokat 
Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Facebookon nyilvánosságra hozott közlemény szerint a Kreml célja az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások meghiúsítása. „Az említett művelet összetett jellegű. A Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciája elleni állítólagos támadás után azt észleljük, hogy a Kreml új, hamis információkat terjeszt annak érdekében, hogy felkészítse az orosz és a külföldi közvéleményt a helyzet további súlyosbodására” – hívta fel a figyelmet a hírszerzés.

A hivatal azt prognosztizálta „nagy valószínűséggel”, hogy „a manipulatív befolyásolásról áttérnek az orosz titkosszolgálatok általi fegyveres provokációra, amely jelentős emberi áldozatokat követel majd”.

„A várható időpont a Julián-naptár szerinti karácsony előestéje vagy az ünnep időszaka. A provokáció helyszínéül vallási intézményt vagy más, komoly szimbolikus jelentőséggel bíró létesítményt választhatnak Oroszországban, illetve Ukrajna ideiglenesen megszállt területein” – közölte a hírszerzés. Kiemelték, hogy az Ukrajna érintettségét bizonyító hamis bizonyítékok előállításához az oroszok nyugati gyártmányú csapásmérő drónok roncsait tervezik felhasználni, amelyeket a frontvonalról szállítanak a provokáció helyszínére.

„A félelem kihasználása és az emberéleteket követelő, más ország által végrehajtott terrorcselekmények teljes mértékben megfelelnek az orosz titkosszolgálatok munkastílusának. A Putyin-rezsim ezt a taktikát Oroszországon belül már többször alkalmazta, most pedig ugyanezt a modellt kifelé exportálják, amit közvetve az Oroszországi Föderáció legmagasabb rangú tisztségviselőinek nyilvános nyilatkozatai is megerősítenek” – hangsúlyozta a külső hírszerzés.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon közölte, hogy pénteken az orosz erők újabb súlyos csapást mértek Ukrajna második legnagyobb városára, Harkivra. Az államfő kiemelte, hogy az előzetes információk alapján két rakétát vetettek be, amelyek lakóépületeket találtak el. Ihor Terehov, a város polgármestere közölte, hogy eddigi adatok szerint 16-an sérültek meg. Később az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat már 31 sérültről adott hírt a Facebookon.

„Így viszonyulnak az oroszok az élethez és az emberekhez: folytatják a gyilkosságokat, mindez pedig a világ, elsősorban az Egyesült Államok diplomáciai erőfeszítései ellenére történik” – hangsúlyozta Zelenszkij. Újra felszólította Ukrajna partnereit, hogy erősítsék meg országa légvédelmét az emberek életének megóvása érdekében.

Moszkva tagadja a harkivi támadást. 

Péntekre virradó éjjel az orosz erők újabb támadást intéztek az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, aminek következtében legalább négy megyében voltak áramkimaradások – tájékoztatott Roman Andarak energiaügyi miniszterhelyettes. A tisztségviselő sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy Oroszország csapást mért a mikolajivi és a zaporizzsjai régió energetikai létesítményeire, aminek következtében Zaporizzsja városának és a megye egy részének megszűnt az áramellátása. Ezenfelül elmondása szerint Odessza megyében a korábbi támadások következtében továbbra is több mint 11 ezer fogyasztó van áram nélkül. „Odessza és Kijev megyében folytatódik az ellenség által korábban megrongált berendezések helyreállítása. A hibaelhárítási és helyreállítási munkálatok jelenleg is zajlanak” – tette hozzá Andarak.

Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az éjjel újabb masszív orosz dróntámadás érte Zaporizzsja városát és peremvidékét. Kigyulladt egy bevásárlóközpont, és több tucat lakóház megrongálódott. Személyi sérülés nem történt – szavai szerint – annak köszönhetően, hogy a légvédelem az orosz drónok nagy részét még a városhoz közeledve megsemmisítette. Mindazonáltal kilenc becsapódást rögzítettek Zaporizzsjában - tette hozzá.

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 116 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem 86-ot semmisített meg, azonban 27 csapásmérő drón találatát rögzítették 23 helyszínen.

Az ukrán hatóságok pénteken elrendelték több mint 3000 gyermek és szüleik evakuálását 44 településről a zaporizzsjai és a dnyipropetrovszki régiókban, ahol az orosz erők az elmúlt hónapokban előrenyomulást értek el – tájékoztatott Olekszij Kuleba újjáépítésért felelős miniszterelnök-helyettes a Facebookon. Hozzátette, hogy december utolsó napjaiban már történtek evakuálások Ukrajna északi részéről, Csernyihiv megyéből is. „Összesen 150 ezer embert, köztük mintegy 18 ezer gyereket evakuáltak a front menti területekről biztonságosabb régiókba 2025. június 1-je óta” – közölte Kuleba.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

