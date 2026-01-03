Moszkva provokációt készít elő az ukránok szerint

A Kreml a január 7-i ortodox karácsony előestéjére vagy az ünnepre nagyszabású, emberéleteket követelő provokációt készít elő – figyelmeztetett pénteken az ukrán külföldi hírszerző szolgálat. Moszkva a jelentés szerint nyugati drónok roncsit is beveti majd a provokáció során.

Az ukránok szerint Moszkva így akarja akadályozni a béketárgyalásokat

Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Facebookon nyilvánosságra hozott közlemény szerint a Kreml célja az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások meghiúsítása. „Az említett művelet összetett jellegű. A Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciája elleni állítólagos támadás után azt észleljük, hogy a Kreml új, hamis információkat terjeszt annak érdekében, hogy felkészítse az orosz és a külföldi közvéleményt a helyzet további súlyosbodására” – hívta fel a figyelmet a hírszerzés.