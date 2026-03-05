Ukrán mesterlövésszel lövetnék agyon Orbán Viktort a Tisza Párt szimpatizánsai

Ukrán mesterlövész

– írta az egyik tag, amire rövidesen érkezett a válasz, egy másik hozzászóló szerint ugyanis mindegy, ki öli meg a miniszterelnököt, csak valaki tegye meg.

Másik két hozzászóló szintén egyetértett a kormányfő meggyilkolásával, az egyikük szerint már 2010-ben ki kellett volna végezni Orbán Viktort, egy másik tiszás pedig John F. Kennedy megölését hozta fel példaként. Ennél is kétségbeejtőbb azonban, hogy az ilyen jellegű hozzászólások mindegyike legalább egy tucat like-ot kapott.

Már korábban bebizonyosodott, hogyha fideszesekről van szó, akkor bármit lehet, legalábbis a Tisza Párt szimpatizánsai szerint, akik korábban válogatott módszerekkel akartak Orbán Viktor miniszterelnök és családja életére törni.

A felháborító kommentekre egy olyan, nyilvánvalóan a tiszások hergelését célzó bejegyzés alatt találtunk, amelyben arra kérték a Tisza Párt szimpatizánsait, hogy írják le, mit üzennének Orbán Viktor miniszterelnöknek. Az egyik kommentelő mindössze annyit írt,

Remélem, úgy jársz, mint Ceausescu.

A leginkább kétségbeejtő hozzászólásban pedig egy másik tiszás már arról álmodozott, hogy a miniszterelnököt szíve szerint karóba húzná.

Szintén a szóban forgó bejegyzés alatt egy másik tiszás a miniszterelnököt a teljes családjával együtt rács mögé juttatná.

Börtönbe velük családostul

– írta a hölgy. Egy másik hozzászóló pedig egyenesen kijelentette, biztos abban, hogy Orbán Viktor nem fogja megérni a nyarat.