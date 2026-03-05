Ukrán mesterlövésszel lövetnék agyon Orbán Viktort a Tisza Párt szimpatizánsai

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Elképesztő bejegyzés látott napvilágot a Tisza Pártot és Magyar Pétert támogató szimpatizánsok által üzemeltetett csoportban. A több mint 44 ezer fős, nyilvános csoportban ugyanis egy napon keresztül elérhető volt a poszt, amelyben Orbán Viktor agyonlövésére szólítottak fel.
A bejegyzés rendkívüli népszerűségre tett szert a tiszások körében, több mint háromszáz tag like-olta, illetve hetvenhatan meg is osztották. Ugyanakkor egy-két kivételtől eltekintve senki sem tiltakozott a gyilkosságra való felbujtás ellen, többen inkább lelkesen fogadták az ötletet.
– írta az egyik tag, amire rövidesen érkezett a válasz, egy másik hozzászóló szerint ugyanis mindegy, ki öli meg a miniszterelnököt, csak valaki tegye meg.
Másik két hozzászóló szintén egyetértett a kormányfő meggyilkolásával, az egyikük szerint már 2010-ben ki kellett volna végezni Orbán Viktort, egy másik tiszás pedig John F. Kennedy megölését hozta fel példaként. Ennél is kétségbeejtőbb azonban, hogy az ilyen jellegű hozzászólások mindegyike legalább egy tucat like-ot kapott.
Már korábban bebizonyosodott, hogyha fideszesekről van szó, akkor bármit lehet, legalábbis a Tisza Párt szimpatizánsai szerint, akik korábban válogatott módszerekkel akartak Orbán Viktor miniszterelnök és családja életére törni.
A felháborító kommentekre egy olyan, nyilvánvalóan a tiszások hergelését célzó bejegyzés alatt találtunk, amelyben arra kérték a Tisza Párt szimpatizánsait, hogy írják le, mit üzennének Orbán Viktor miniszterelnöknek. Az egyik kommentelő mindössze annyit írt,
Remélem, úgy jársz, mint Ceausescu.
A leginkább kétségbeejtő hozzászólásban pedig egy másik tiszás már arról álmodozott, hogy a miniszterelnököt szíve szerint karóba húzná.
Szintén a szóban forgó bejegyzés alatt egy másik tiszás a miniszterelnököt a teljes családjával együtt rács mögé juttatná.
Börtönbe velük családostul
– írta a hölgy. Egy másik hozzászóló pedig egyenesen kijelentette, biztos abban, hogy Orbán Viktor nem fogja megérni a nyarat.
Ismeretes, a Tisza Párt támogatóit tömörítő csoportokban tapasztalható egyre erőszakosabb megnyilvánulások annak is köszönhetők, hogy a bejegyzéseket ellenőrző adminisztrátorok sorozatosan figyelmen kívül hagyják a súlyosan dehumanizáló posztokat, és teret adnak a gyűlöletbeszédnek.
Az elmúlt időszakban gyakorlatilag sikkessé vált a Tisza Párt szimpatizánsait tömörítő csoportokban olyan bejegyzéseket, hozzászólásokat közzétenni, amelyek a fideszesek megölésére, megkínzására, a politikusok megölésére vonatkoznak vagy éppen a holokauszttal viccelődnek. Miközben Magyar Péter saját bevallása szerint szeretetországot épít, addig több támogatója is vért kíván.
A Tisza Párt elkötelezett támogatói viccesnek ható képekkel igyekeznek emberi mivoltukban megalázni a kormánypárti szavazókat, illetve politikusok megölésére buzdítanak. A tartalmak több nap után is megtalálhatók a Tisza Pártot támogató, több mint 16 ezer főt számláló csoportban.
Vagyis jól láthatóan a csoport moderátorait sem zavarja túlságosan, hogy gyűlölet-bűncselekmények elkövetését készítik elő a szimpatizánsok.
A reakciókból emellett az is kiderült, hogy a tiszások nem elítélik, hanem mulatságosnak tartják a gyűlölet-bűncselekményeket, senki sem emelt szót a posztokban található durva tartalom ellen.
A Tisza Párt Szimpatizánsok és rendszerváltók, csatlakozzatok elnevezésű csoportban például fellelhető egy kép, amelyen a holokauszttal viccelődik Magyar Péter egyik elkötelezett támogatója, hasonlóan a tegnap nyilvánosságra került képekhez.
Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, egy több mint húszezer tagot számláló közösségben a zsidók módszeres lemészárlása és a HÉV-en tapasztalható meleg közé tett egyenlőségjelet egy Magyar Péter-szimpatizáns.
Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban! WC, váróterem az egész vonalon nincs. A peronőrök meg csak dísznek vannak
– írta a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook-csoportba egy, a pártot elkötelezetten támogató férfi. A sajátos helyesírással megírt bejegyzésben bagatellizálta a buszok kigyulladását is.
Az illető jelvénye szerint ráadásul lelkes közreműködőként vesz részt a csoport mindennapjaiban.
A férfi közösségimédia-oldaláról kiderül, hogy elkötelezetten támogatja a Tisza Pártot, naponta akár több bejegyzést is képes megosztani, amelyen a párt támogatói, eseményei láthatók. K. Csaba emellett – a saját fényképei tanúsága szerint – a Magyar Péter által szervezett tüntetéseken is tiszteletét tette.
Az ügyben kérdéseket intéztünk a Tisza Párt sajtóosztályához, amely válaszában kiemelte, a csoportnak semmi köze a Tisza Párthoz, annak ellenére, hogy annak neve Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai. A válaszukból az is kiderült, hogy ennek ellenére a párt rendszeresen monitorozza, milyen tartalmak jelennek meg a szóban forgó csoportban.
Nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai szélsőséges véleményt fogalmaztak meg egy társadalmi csoportról. Nemrég szintén a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai elnevezésű csoport egyik tagja azt a kérdést tette fel:
Támogatja-e, hogy a fideszeseket a 2026-os választások után megkínozzuk és kivégezzük?
A Magyar Pétert támogató hölgy kérdéséből kiderül, helyesnek tartaná, ha a kormánypárti szavazókat a történelem legsötétebb korszakait idéző eszközökkel módszeresen elpusztítaná egy esetlegesen hatalomra kerülő Tisza-kormány.
A bejegyzést, amelyet nem sokkal a közlés után töröltek a csoport adminisztrátorai, láthatóan többen is lelkesedéssel fogadták.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!