Komoly bajba kerülhet Magyar Péter holokauszttal viccelődő támogatója

Az alaptörvény kimondja, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére. Aki pedig nagy nyilvánosság előtt valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport ellen gyűlöletre uszít, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a közösség elleni uszítás elkövetése által – mondta el lapunknak ifjabb Lomnici Zoltán.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI Fotószerkesztőség

Az alkotmányjogász kiemelte:

az egységes felsőbírósági gyakorlat szerint ha a jogsértő tartalmat a Facebookon, annak valamelyik (nyilvános) csoportjában, továbbá internetes blogfelületen tették közzé, a cselekmény egyben nagy nyilvánosság előtt elkövetettnek is minősül, különösen, ha a csoport több száz vagy annál több tagot számlál.

Kimerítheti a közösség elleni uszítás büntetőjogi kategóriáját

Lapunk kérdésére válaszolva, miszerint a posztban található szöveg kimeríti-e az online gyűlölet-bűncselekmény fogalmát, Lomnici kiemelte, hogy az „indul a vonat Auschwitzba” és hasonló rigmusok – mint amilyen az érintett bejegyzés is – a szakirodalom és a joggyakorlat alapján is kimeríthetik a közösség elleni uszítás büntetőjogi kategóriáját, mivel ezekben az esetekben generálisan a faji gyűlölet igazolható.

Az Emberi jogok európai egyezménye 10. cikke rögzíti, hogy a véleménynyilvánítás alapjoga nem feltétlen, a közerkölcs vagy mások jogainak védelme érdekeken korlátozható. Az »Eskü megértem a zsidókat« megjegyzés a kontextust is tekintve egyértelműen azon tragikus történelmi esemény kapcsán valósít meg öncélú gyalázkodást, amelynek keretében ártatlan embereket deportáltak vasúton haláltáborokba és gyilkoltak meg végül hatmillió zsidót Európában

– zárta a beszélgetést Lomnici.

Egyenlőségjel a HÉV-en tapasztalható meleg és a holokauszt között

Amint arról korábban beszámoltunk, egy több mint húszezer tagot számláló közösségben a zsidók módszeres lemészárlása és a HÉV-en tapasztalható meleg közé tett egyenlőségjelet egy Magyar Péter-szimpatizáns.

Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban! WC, váróterem az egész vonalon nincs. A peronőrök meg csak dísznek vannak

– írta a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook-csoportba egy, a pártot elkötelezetten támogató férfi. A sajátos helyesírással megírt bejegyzésben bagatellizálta a buszok kigyulladását is.