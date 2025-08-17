Tisza PártLomniciszimpatizánsMagyar Péter

Komoly bajba kerülhet Magyar Péter holokauszttal viccelődő támogatója

A hasonló bejegyzések a szakirodalom és a joggyakorlat  alapján is kimeríthetik a közösség elleni uszítás büntetőjogi kategóriáját, mivel ezekben az esetekben generálisan a faji gyűlölet igazolható – mondta lapunknak ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász. Mint megírtuk, a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű csoportban egy tag a holokauszttal viccelődött.

Gábor Márton
2025. 08. 17. 19:59
A képen: Magyar Péter gyaloglása Ecsegfalva közelében (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Fotó: Hatlaczki Balázs
Az alaptörvény kimondja, hogy  a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére. Aki pedig nagy nyilvánosság előtt valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport ellen gyűlöletre uszít, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a közösség elleni uszítás elkövetése által – mondta el lapunknak ifjabb Lomnici Zoltán. 

Budapest, 2025. május 14. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond (k) a Szent István-bazilika előtt, mielőtt elindul az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjárásra 2025. május 14-én. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: Balogh Zoltán/MTI Fotószerkesztőség

Az alkotmányjogász kiemelte: 

az egységes felsőbírósági gyakorlat szerint ha a jogsértő tartalmat a Facebookon, annak valamelyik (nyilvános) csoportjában, továbbá internetes blogfelületen tették közzé, a cselekmény egyben nagy nyilvánosság előtt elkövetettnek is minősül, különösen, ha a csoport több száz vagy annál több tagot számlál.

Kimerítheti a közösség elleni uszítás büntetőjogi kategóriáját

Lapunk kérdésére válaszolva, miszerint a posztban található szöveg kimeríti-e az online gyűlölet-bűncselekmény fogalmát, Lomnici kiemelte, hogy az „indul a vonat Auschwitzba” és hasonló rigmusok – mint amilyen az érintett bejegyzés is – a szakirodalom és a joggyakorlat alapján is kimeríthetik a közösség elleni uszítás büntetőjogi kategóriáját, mivel ezekben az esetekben generálisan a faji gyűlölet igazolható. 

Az Emberi jogok európai egyezménye 10. cikke rögzíti, hogy a véleménynyilvánítás alapjoga nem feltétlen, a közerkölcs vagy mások jogainak védelme érdekeken korlátozható. Az »Eskü megértem a zsidókat« megjegyzés a kontextust is tekintve egyértelműen azon tragikus történelmi esemény kapcsán valósít meg öncélú gyalázkodást, amelynek keretében ártatlan embereket deportáltak vasúton haláltáborokba és gyilkoltak meg végül hatmillió zsidót Európában

– zárta a beszélgetést Lomnici.

Egyenlőségjel a HÉV-en tapasztalható meleg és a holokauszt között

Amint arról korábban beszámoltunk, egy több mint húszezer tagot számláló közösségben a zsidók módszeres lemészárlása és a HÉV-en tapasztalható meleg közé tett egyenlőségjelet egy Magyar Péter-szimpatizáns.

Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban! WC, váróterem az egész vonalon nincs. A peronőrök meg csak dísznek vannak

– írta a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook-csoportba egy, a pártot elkötelezetten támogató férfi. A sajátos helyesírással megírt bejegyzésben bagatellizálta a buszok kigyulladását is.

A holokauszttal viccelődött Magyar Péter egyik szimpatizánsa (Forrás: Facebook)

Az illető jelvénye szerint ráadásul lelkes közreműködőként vesz részt a csoport mindennapjaiban. 

A férfi közösségimédia-oldaláról kiderül, hogy elkötelezetten támogatja a Tisza Pártot, naponta akár több bejegyzést is képes megosztani, amelyen a párt támogatói, eseményei láthatóak. K. Csaba emellett – saját fényképei szerint – a Magyar Péter által szervezett tüntetéseken is tiszteletét tette. 

Az ügyben kérdéseket intéztünk a Tisza Párt sajtóosztályához. A szervezet válaszában kiemelte, a csoportnak semmi köze a Tisza Párthoz, annak ellenére, hogy annak neve Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai. A válaszukból az is kiderült, hogy ennek ellenére a párt rendszeresen monitorozza, milyen tartalmak jelennek meg a szóban forgó csoportban. 

Nem ez az első eset

Nem ez az első eset, hogy a Tisza párt szimpatizánsai szélsőséges véleményt fogalmaztak meg egy társadalmi csoportról. Nemrég szintén a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai elnevezésű csoport egyik tagja azt a kérdést tette fel:

Támogatja-e, hogy a fideszeseket a 2026-os választások után megkínozzuk és kivégezzük?

A Magyar Pétert támogató hölgy kérdéséből kiderül, helyesnek tartaná, ha a kormánypárti szavazókat a történelem legsötétebb korszakait idéző eszközökkel módszeresen elpusztítaná egy esetlegesen hatalomra kerülő Tisza-kormány.

Fideszesek kínzását felvető poszt (Forrás: Facebook)

A bejegyzést, amelyet nem sokkal a közlés után töröltek a csoport adminisztrátorai, láthatóan többen is lelkesedéssel fogadták.

Az elmúlt időszakban a közbeszéd egyre inkább eldurvul. Miközben Magyar Péter elnök a Tisza Pártot rendszeresen a béke és a szabadság pártjának állítja be, a saját szavazóit a kormánypártok és támogatói ellen uszítja. Ez történt nemrég Magyar Péter országjárásának kiskőrösi állomásán is, ahol a politikus először oroszul fenyegetőzött, majd a Hír TV riporterének családját támadta.

Borítókép: Magyar Péter gyaloglása Ecsegfalva közelében (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelek21 Kutatóközpont

Kutatták a (köz)véleményünket

Bayer Zsolt avatarja

A 21 Kutatóközpontnál nem lehet csak úgy lepontozni ám a magyarpétert, az nem lenne elég objektív és független, még akkor sem, ha ez a véleményed.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

