Ömlik a gyűlölet a Tisza Párt csoportjaiban

Az újabb nyilvánosságra került képeken politikusok megölésével viccelődnek, illetve a kormánypárti szavazók mentális egészségéből űztek gúnyt a Tisza Párt támogatói.

Gábor Márton
2025. 08. 19. 5:17
A fideszesek megölése, megkínzása, politikusok megölése, holokauszttal való viccelődés. Mindennapossá válnak az erőszakos tartalmak a Tisza Párt csoportjaiban. Miközben Magyar Péter saját bevallása szerint szeretetországot épít, addig több támogatója is vért kíván. 

Forrás: Facebook/Tisza párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok 
Forrás: Facebook/Tisza párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok 

A Tisza Párt elkötelezett támogatói viccesnek ható képekkel igyekeznek emberi mivoltukban megalázni a kormánypárti szavazókat, illetve politikusok megölésére buzdítanak. A tartalmak több nap után is megtalálhatók a Tisza Pártot támogató, több mint 16 ezer főt számláló csoportban. 

Vagyis jól láthatóan a csoport moderátorait sem zavarja túlságosan, hogy gyűlölet-bűncselekmények elkövetéséhez asszisztálnak. 

A reakciókból emellett az is kiderült, hogy a tiszások nem elítélik, hanem mulatságosnak tartják a gyűlölet-bűncselekmények elkövetését, senki sem emelt szót a posztokban található durva tartalom ellen. 

Forrás: Facebook/Tisza párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok 

A Tisza Párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok elnevezésű csoportban szintén fellelhető egy kép, amelyen a holokauszttal viccelődik Magyar Péter egyik elkötelezett támogatója, hasonlóan a tegnap nyilvánosságra került képekhez. 

Amint arról korábban beszámoltunk, egy több mint húszezer tagot számláló közösségben a zsidók módszeres lemészárlása és a HÉV-en tapasztalható meleg közé tett egyenlőségjelet egy Magyar Péter-szimpatizáns.

Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban! WC, váróterem az egész vonalon nincs. A peronőrök meg csak dísznek vannak

– írta a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook-csoportba egy, a pártot elkötelezetten támogató férfi. A sajátos helyesírással megírt bejegyzésben bagatellizálta a buszok kigyulladását is.

A holokauszttal viccelődött Magyar Péter egyik szimpatizánsa (Forrás: Facebook)

Az illető jelvénye szerint ráadásul lelkes közreműködőként vesz részt a csoport mindennapjaiban. 

A férfi közösségimédia-oldaláról kiderül, hogy elkötelezetten támogatja a Tisza Pártot, naponta akár több bejegyzést is képes megosztani, amelyen a párt támogatói, eseményei láthatóak. K. Csaba emellett – saját fényképei szerint – a Magyar Péter által szervezett tüntetéseken is tiszteletét tette. 

Az ügyben kérdéseket intéztünk a Tisza Párt sajtóosztályához. A szervezet válaszában kiemelte, a csoportnak semmi köze a Tisza Párthoz, annak ellenére, hogy annak neve Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai. A válaszukból az is kiderült, hogy ennek ellenére a párt rendszeresen monitorozza, milyen tartalmak jelennek meg a szóban forgó csoportban. 

Nem ez az első eset

Nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai szélsőséges véleményt fogalmaztak meg egy társadalmi csoportról. Nemrég szintén a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai elnevezésű csoport egyik tagja azt a kérdést tette fel:

Támogatja-e, hogy a fideszeseket a 2026-os választások után megkínozzuk és kivégezzük?

A Magyar Pétert támogató hölgy kérdéséből kiderül, helyesnek tartaná, ha a kormánypárti szavazókat a történelem legsötétebb korszakait idéző eszközökkel módszeresen elpusztítaná egy esetlegesen hatalomra kerülő Tisza-kormány.

Fideszesek kínzását felvető poszt (Forrás: Facebook)

A bejegyzést, amelyet nem sokkal a közlés után töröltek a csoport adminisztrátorai, láthatóan többen is lelkesedéssel fogadták.

Az elmúlt időszakban a közbeszéd egyre inkább eldurvult. Miközben Magyar Péter elnök a Tisza Pártot rendszeresen a béke és a szabadság pártjának állítja be, a saját szavazóit a kormánypártok és támogatói ellen uszítja. Ez történt nemrég Magyar Péter országjárásának kiskőrösi állomásán is, ahol a politikus először oroszul fenyegetőzött, majd a Hír TV riporterének családját támadta.

