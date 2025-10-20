Leállt a világ legnagyobb gázfeldolgozó üzeme

Az üzem éves feldolgozási kapacitása meghaladja a 45 milliárd köbmétert – írja a The Kyiv Independent. Az üzem működésének helyreállításáról a támadást követően nem közöltek időpontot.

A hír akkor érkezett, amikor Kijev tovább fokozza támadásait az orosz olaj- és gázipari infrastruktúra ellen – ezek az orosz állam fő bevételi forrásai, amelyek finanszírozzák Ukrajna elleni háborúját.