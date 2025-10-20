Oroszországgázorosz-ukrán háborúdróntámadás

Leállt a világ legnagyobb gázfeldolgozó üzeme

Oroszország orenburgi gázfeldolgozó üzemének fel kellett függesztenie a Kazahsztánból érkező gáz átvételét, miután az üzemet ukrán dróntámadás érte – közölte a kazah energiaügyi minisztérium.

2025. 10. 20. 10:10
Mecklenburg-Elő-Pomeránia, lubmini gázcső-csomópontot Fotó: STEFAN SAUER Forrás: DPA
Az üzem, amely a délnyugat-oroszországi Orenburg megyében található, és a világ legnagyobb gázfeldolgozó létesítménye, dróncsapás célpontjává vált – közölte korábban az ukrán hadsereg. Jevgenyij Szolncev, a térség kormányzója elmondta, hogy tűz keletkezett az üzem egyik műhelyében, amely károkat okozott a Gazprom tulajdonában lévő létesítményben – számolt be az Origo.

Támadás érte az orenburgi gázfeldolgozó üzemet – illusztráció (Fotó: STEFAN SAUER / DPA)
Támadás érte az orenburgi gázfeldolgozó üzemet – illusztráció (Fotó: DPA/Stefan Sauer)

Az üzem éves feldolgozási kapacitása meghaladja a 45 milliárd köbmétert – írja a The Kyiv Independent. Az üzem működésének helyreállításáról a támadást követően nem közöltek időpontot.

A hír akkor érkezett, amikor Kijev tovább fokozza támadásait az orosz olaj- és gázipari infrastruktúra ellen – ezek az orosz állam fő bevételi forrásai, amelyek finanszírozzák Ukrajna elleni háborúját. 

Bár az ukrán hadsereg korábban is célba vett energetikai létesítményeket az Orenburgi területen – például a hónap elején, amikor megtámadta az Orszk városában működő olajfinomítót –, ez volt az első alkalom, hogy közvetlenül a gázfeldolgozó üzemet érte támadás.

 A Reuters szerint 

Oroszország olajtermékexportja szeptemberben 17,1 százalékkal esett vissza augusztushoz képest, 7,58 millió tonnára – részben az ukrán dróntámadások következtében.

Oroszország rendszeresen támadja az ukrán gázinfrastruktúrát, és az utóbbi időben fokozta a csapásokat az ukrán városok ellen is a közelgő kemény tél előtt.

Borítókép: Lubmini gázcsőcsomópont (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Három támpont a Tisza Párt értelmezéséhez

Felföldi Zoltán avatarja

Az ellenzéki kihívó egy tőrőlmetszett balliberális párt.

