Leállt a világ legnagyobb gázfeldolgozó üzeme

Az üzem, amely a délnyugat-oroszországi Orenburg megyében található, és a világ legnagyobb gázfeldolgozó létesítménye, dróncsapás célpontjává vált – közölte korábban az ukrán hadsereg. Jevgenyij Szolncev, a térség kormányzója elmondta, hogy tűz keletkezett az üzem egyik műhelyében, amely károkat okozott a Gazprom tulajdonában lévő létesítményben – számolt be az Origo.
Oroszország orenburgi gázfeldolgozó üzemének fel kellett függesztenie a Kazahsztánból érkező gáz átvételét, miután az üzemet ukrán dróntámadás érte – közölte a kazah energiaügyi minisztérium.
Az üzem éves feldolgozási kapacitása meghaladja a 45 milliárd köbmétert – írja a The Kyiv Independent. Az üzem működésének helyreállításáról a támadást követően nem közöltek időpontot.
A hír akkor érkezett, amikor Kijev tovább fokozza támadásait az orosz olaj- és gázipari infrastruktúra ellen – ezek az orosz állam fő bevételi forrásai, amelyek finanszírozzák Ukrajna elleni háborúját.
Bár az ukrán hadsereg korábban is célba vett energetikai létesítményeket az Orenburgi területen – például a hónap elején, amikor megtámadta az Orszk városában működő olajfinomítót –, ez volt az első alkalom, hogy közvetlenül a gázfeldolgozó üzemet érte támadás.
A Reuters szerint
Oroszország olajtermékexportja szeptemberben 17,1 százalékkal esett vissza augusztushoz képest, 7,58 millió tonnára – részben az ukrán dróntámadások következtében.
Oroszország rendszeresen támadja az ukrán gázinfrastruktúrát, és az utóbbi időben fokozta a csapásokat az ukrán városok ellen is a közelgő kemény tél előtt.
Borítókép: Lubmini gázcsőcsomópont (Fotó: AFP)
